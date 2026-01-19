「LINE: ガンダム ウォーズ」9.5周年記念イベントやキャンペーンを開催

LINEヤフー株式会社

株式会社バンダイナムコエンターテインメントがLINEヤフー株式会社と展開するスマートフォン向けゲームアプリケーション「LINE: ガンダム ウォーズ」は、サービス開始から9.5周年を迎えました。これを記念して、さまざまなイベントやキャンペーンを開催します。さらに、戦況を変える機体として新たに「ジョーカーMS」を実装しました。

■戦況を変える「ジョーカーMS」実装

9.5周年のアップデートとして「ジョーカーMS」を実装しました。「ジョーカーMS」はバトルアリーナや各種グランドアリーナ、フレンドバトル、クラウン争奪戦において追加で編成に加えることができる特別なユニットです。

【ジョーカーMSの特徴】

・編成していると、バトル中に味方機体が撃墜された時に入れ替わりで参戦します。

・バトルへの参戦と同時に特別な必殺技【JOKER必殺技】を発動します。

・「自分」または「ジョーカーMS」が対象のスキルや戦術効果でのみダメージを受けます。また、バトル中にスキルを使用する毎にHPをコストとして消費し、ダメージと合わせて自身のHPが0になると撤退します。

※ジョーカーMSは通常のMSと異なりスタートアップスキルを3つ、通常スキルを1つ所持しています

※スキルモーションがあるのは通常スキル1種、必殺技、ジョーカー必殺技で、通常攻撃は行いません

※1つの編成に対してジョーカーMSは1体編成できます

■ジョーカーMS「ガンダム」がもらえる

期間中、 「LINE: ガンダム ウォーズ」にログインすることで、ジョーカーMS「ガンダム」が獲得できる機体設計図をプレゼントします。

※機体設計図はプレゼントBOXに配布されます

※設計図受け取り後、ユニット>機体の対象アイコンをタップすることでジョーカーMS「ガンダム」が獲得できます

【期間】開催中～2026年2月18日（水）23:59（予定）

※予告なく変更・終了になる場合があります

■9.5周年記念！JOKERガシャフェスティバル

期間中、ジョーカーMSとして「GQuuuuuuX（オメガ・サイコミュ開放時）」が登場するガシャイベントを開催します。

▼ガシャイベント内容

・ジョーカーMSが新登場

・11連では★5機体が1体確定

・11連3回毎に11連ガシャが40ダイヤで引くことができる

【期間】開催中～2026年1月31日（土）23:59（予定）

※予告なく変更・終了になる場合があります

■9.5周年記念！SELECT DOUBLE FES - VS&MMS -

期間中、新たなリーサル機体として「ガンダム（GQuuuuuuX）」が登場するガシャイベントを開催します。

▼ガシャイベント内容

・新登場★5機体は初獲得時に一定確率でS★6にアップグレード

・11連12回目は「選べる★5フェスチケット - VS&MMS -」のおまけ付き

・MMSフェス限定機体やVSフェス限定機体も排出

【期間】開催中～2026年1月31日（土）23:59（予定）

※予告なく変更・終了になる場合があります

■9.5周年記念！毎日最大110連無料？！メダルガシャフェスティバルVol.1

期間中、毎日無料ガシャを引くことができるキャンペーン「9.5周年記念！毎日最大110連無料？！メダルガシャフェスティバルVol.1」を開催します。一日の無料ガシャ回数は11～110連とランダムで変わります。

【メダル配布期間】 2026年1月20日（火）00:00～2月4日（水）23:59（予定）

【ガシャ開催期間】開催中～2026年2月11日（水）23:59（予定）

※予告なく変更・終了になる場合があります

■9.5周年記念！イベントミッション！対決！白い悪魔

期間中、「9.5周年記念！イベントミッション！対決！白い悪魔」を開催します。イベントミッションをクリアして、新パイロット「シュウジ・イトウ」や「【★5／JOKER】GQuuuuuuX（オメガ・サイコミュ開放時）」「【★5／万能】ガンダム（GQuuuuuuX）」の超越の証など、豪華報酬を手に入れましょう。

【期間】開催中～2026年2月18日（水）12:59（予定）

※予告なく変更・終了になる場合があります

■【予告】9.5周年記念！ログインボーナス Plus

期間中にログインすることで、開始日から28日間分のログインボーナス内で「選べる連携機体ガシャフェスチケット」など豪華報酬をプレゼントします。内容にはジョーカーMS「ガンダム」の「解放コード」や「超越の証」があります。忘れずにプレゼントBOXからお受け取りください。

【期間】2026年1月20日（火）00:00～3月18日（水）23:59（予定）

※期間中にログインした初日が開始日となり、未取得のログインボーナスが残っている場合でも期間終了後は受け取れなくなります

※予告なく変更・終了になる場合があります

「LINE: ガンダム ウォーズ」は、皆さまにお楽しみいただけるよう進化を続けてまいります。

これからもご期待ください。

--------------------------------------------

■「LINE: ガンダム ウォーズ」ってどんなゲーム？

--------------------------------------------

戦況に合わせてモビルスーツを編成せよ！

原作の雰囲気を再現する多彩なモーションパターンと、ポップで親しみやすく表現されたモビルスーツやモビルアーマーたちが出撃！モビルスーツは、それぞれ特徴をもっています。特徴は、攻撃、防衛、支援、妨害、回復、万能の6種類。バトルの状況に合わせて前衛・後衛を切り替えつつ、タイミングを合わせてド派手な必殺技を発動しましょう！

パイロットを搭乗させて、いざバトル！！

パイロットは、それぞれ異なるスキルを持っており、モビルスーツに搭乗させてバトルに出撃すると、機体の性能を向上させたりバトルを手助けするなど、スキルの効果を発揮します。さらに、バトル中に搭乗している機体が必殺技を発動すると、演出と共にあの名セリフがボイス付きで再現！ぜひ音声をONにしてお楽しみください。また、パイロット以外にも、機体の性能を強化してくれる心強いサポートキャラも登場！

※一部パイロット及び全サポートキャラにはボイスがついていません。ご了承ください

設計図を集めて、新たな機体を獲得！

モビルスーツにはそれぞれ設計図が存在します。一定数集めると新たなモビルスーツを獲得することができます。さらに、すでに獲得しているモビルスーツの設計図を集めて、モビルスーツをアップグレード！グレードが上がればステータスが大幅アップして、バトルでも活躍すること間違いなし！設計図はミッションクリア時やガシャなどから入手することができます。様々な機体やパイロットを集めて強化して、最強のチームを作り出しましょう！

【コンテンツ概要】

コンテンツ名：LINE: ガンダム ウォーズ

ジャンル：ニュータイプ★突撃バトルSLG

配信開始日：2016年7月19日

販売価格：ダウンロード無料 一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play

配信地域：日本・台湾・香港・マカオ・タイ・インドネシア・マレーシア・シンガポール・フィリピン

対応言語：日本語・台湾繁体字・香港繁体字・タイ語・英語

公式サイトURL：https://gw.ggame.jp/

著作権表記：(c)創通・サンライズ (c)創通・サンライズ・MBS

企画 ：株式会社バンダイナムコエンターテインメント／LINEヤフー株式会社

ストアURL

▼App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/line-gandamu-u-ozu/id1044503337

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGSDG

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください

※画面は開発中のものです

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です

※Google Playは、Google LLCの商標です