【東京都内出店拡大】30歳からの本気ボディメイク。マシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティスケー）」が1月20日（火）、綾瀬にNEW OPEN

株式会社LOIVE

1月20日綾瀬店オープン

全国に180店舗以上の女性専用ブティック型フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、2026年1月20日（火）、東京都葛飾区の「サンライズ綾瀬」内に、女性専用マシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティスケー）綾瀬店」をオープンします。





■ 2026年の新習慣は、話題の「マシンピラティス」でスタート韓国アイドルやモデルの間で注目を集め、今やトップアスリートやビジネスパーソンにも話題となっている「マシンピラティス」。pilates Kは、「30歳からの本気ボディメイク」をコンセプトに、ピラティス専用マシン「リフォーマー」を使用し、音楽に合わせながらグループレッスンを提供するスタジオです。

新店舗がオープンするのは、都心へのアクセスも良く、生活拠点として人気のエリア「綾瀬」。駅から徒歩2分という好立地で、忙しい現代女性のライフスタイルに寄り添いながら、効率的にボディラインを整える時間を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s0wPUhwielc ]

■ pilates K（ピラティスケー）の3つの特徴

1. ボディメイクに特化したプログラム

「お腹」「お尻」「二の腕」「背中」など、女性が気になる部位にフォーカスしたプログラムを豊富に展開。音楽に合わせて楽しく動くグループレッスン形式で、地味でキツイと思われがちなピラティスのイメージを払拭します。マシンが身体の動きをサポートするため、運動初心者の方でも無理なく、フォームを意識した動きをサポートすることが可能です。

2. 駅徒歩2分だから続けやすい

運動を習慣化する上で最も重要なのは「通いやすさ」です。綾瀬店は「綾瀬駅」から徒歩2分とアクセス抜群。仕事帰りや休日の買い物ついでに、天候や時間を気にせず気軽に立ち寄れるため、効率よく身体を整えることができます。

3. スタイリッシュな空間

店内はグレーを基調とした、シンプルで洗練された大人な空間。スタジオに足を踏み入れるだけで美意識が高まるような内装デザインにこだわっています。日常の喧騒を忘れ、自分自身の身体と向き合う没入感のある時間をお過ごしいただけます。

■トライアルレッスン

まずはお試しから！という方は、ぜひトライアルレッスンをお試しください。

※体験レッスンについては公式サイト(https://reserve.pilates-k.jp/reserve/index.php/trial/search)をご確認ください。

■ 店舗概要

店舗名： pilates K（ピラティスケー）綾瀬店

オープン日： 2026年1月20日（火）

所在地： 〒124-0001 東京都葛飾区小菅4-10-3 サンライズ綾瀬 6階

https://maps.app.goo.gl/eb4ktefEJ5R2h3fx6

営業時間：

火・水・金/【日中の部】10:00～13:30【夜の部】17:30～22:00（最終お手続き受付21:00）

木/17:30～22:00（最終お手続き受付21:00）

土・祝/10:00～18:00（最終お手続き受付17:00）

日/10:00～17:30（最終お手続き受付16:30）

定休日： 月曜日

アクセス： 東京メトロ千代田線・JR常磐線「綾瀬駅」徒歩2分

URL：https://pilates-k.jp/studio/tokyo/ayase



■pilates K (ピラティスケー)とは

ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを完全に払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国112店舗展開（2025年12月時点）