大人気スイーツブランドから「バレンタイン缶」が登場　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈ＳＮＯＷＳ〉素材への徹底したこだわりから、冬季限定で販売される北海道発のスイーツブランドです。〈ポテリベーカリートウキョウ〉熟練パティシエが贈る、唯一無二の「特製カスタード」が主役の生ドーナツ専門店。〈高輪バタリスタ〉新たな街、高輪ゲートウェイシティがオープンする東京高輪を舞台にこれまでにない新たなバター体験を提供します。〈ＣＯＭＭＥ ＰＡＲＩＳ（コムパリ）〉東京、田園調布の小さな焼菓子専門店。それは宝石箱にならべられたアクセサリーを身につけるように、人を笑顔にする幸せの小さな焼菓子たち。

冬季限定販売

〈ＳＮＯＷＳ〉１.スノーサンドＶＤ缶 ６個入 ２,０５２円 ※バレンタイン限定缶 ２.スノーボール（黒）※冷凍 １,７２８円 ３.スノーチップス １,４８５円 ➃森の木（黒） １,２４２円 ➄森の木（赤） １,５１２円 ６.とんとんぱらぱら １,５６６円 ※今シーズン新商品 ７.雪まくら ※冷凍 ２,４８４円 ※バレンタイン新商品／１階イベントスペース

※２０２６年２月１４日（土）まで

１.濃厚な放牧牛乳を使用した 新食感の生チョコレートサンドクッキー。

２.まろやかな生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート。

３.トリプルチョコの濃厚さ、粉雪のような口どけ広がるチョコレートチップス。

➃繊細な食感にこだわったクリスピーチョコレート。

➄フリーズドライイチゴを組み合わせた、クリスピーストロベリーチョコレート。

６.ザクザクのチョコレートクッキーに溶け込むキャラメルのほのかな甘み。樹皮のように焼き上げたキャラメルチョコレートクッキーパイ。

７.まくらのようなふっくらとしたパイに、冬の放牧牛乳を加えたカスタードクリームをたっぷり注ぎ、ビターなカカオ香るチョコレートで優しく包み込んだ、チョコレートカスタードクリームパイ。

１.

１.

２.

２.３.３.４.４.５.５.６.６.７.７.

とろける至福の一品

〈ポテリベーカリートウキョウ〉ブリュレ １個 ４５０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

丁寧にキャラメリゼされた「カソナード」の「パリッ」とした食感と、溢れんばかりに詰まった特製カスタードの「とろっ」とした濃厚なコク。ひと口ごとに響く「パリッ＆とろっ」の贅沢なコントラストは、まさにクレームブリュレ。生地の弾力とともに、至福のハーモニーをお楽しみください。

新たなバター体験

〈高輪バタリスタ〉ブリュレバタータルト～キャラメル～ ５個入 ９７２円、８個入 １,５１２円

／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）

黄金色に焼き上げたバター薫るタルト生地に、濃厚でなめらかなキャラメルチョコレートを贅沢に流し込みました。

宝石箱のような一口

〈ＣＯＭＭＥ ＰＡＲＩＳ（コムパリ）〉Ｔｒｏｉｓ Ｆｏｎｄａｎｔｓ（トロワ・フォンダン）６個入（フォンダンショコラ、抹茶フォンダンショコラ、ベリーフォンダンショコラ×各２） ２,９８０円／１階イベント（八重洲側イベント前）

※２０２６年１月２２日（木）→４月上旬頃まで

ガナッシュ、生地、サブレという独自の３層構造にアクセントのトッピング素材をあしらったフォンダンショコラです。ショコラ×トンカ豆、抹茶×柚子、３種のベリー。ひとくちごとに広がる贅沢なマリアージュです。

※価格は全て税込みです。