「The Kia PV5」を「NEW YEAR EV MEET 2026」に出展

Kia PBVジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田島 靖也、以下、Kia PBVジャパン）は、2026年1月25日（日）に東京・海の森公園競技場 イベント広場で開催される「NEW YEAR EV MEET 2026 ニューイヤーイーブイミート」に出展し、今春に日本国内で発売予定のEVバン「The Kia PV5」（以下、PV5）を展示いたします。

本イベントは、メーカーやブランドの枠を超えてEVライフを楽しむ方々が集う交流型モビリティイベントです。Kia PBVジャパンは、PV5（5人乗り乗用バン／2人乗り貨物バン）の実車展示に加え、試乗機会もご用意します。

PV5は、Kia Corporation（本社：韓国・ソウル、代表取締役社長：宋 虎聲［ソン・ホソン］）が高度な電動化技術、先進運転支援システム（ADAS）、ソフトウェア技術を結集して開発した専用EVプラットフォームを採用。広い室内・荷室空間とフラットな低床フロアを実現した、次世代のモビリティです。

今春の発売に先立ちPV5をご体験いただける貴重な機会です。ぜひご来場のうえ、未来のモビリティをご体感ください。

〈イベント概要〉

名称 NEW YEAR EV MEET 2026（ニューイヤー イーブイ ミート）

日時 2026年1月25日（日）10:00～15:00

（雨天決行／荒天時は中止となる場合があります。）

会場 海の森水上競技場 第二駐車場

参加費 BEVおよびPHEVのオーナーの方：前売 1,000円／台、当日 1,200円／台

チケット販売サイト：https://peatix.com/event/4579172/

EV／PHEV以外の方は登録不要で無料ですが、会場内への駐車はできませんので、

隣接の有料駐車場に停めてお越し下さい。

主催 NEW YEAR EV MEET 2026実行委員会

（一般社団法人電動車輌推進サポート協会〈EVSA〉、EVモール、EVごはん）

交流型モビリティイベント「NEW YEAR EV MEET 2026」で、是非PV5をご体験ください。