【1月20日(火)開催】異論が「攻撃」に見える職場を変える

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都中央区日本橋人形町、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は

「異論が「攻撃」に見える職場を変える～「ディベート×三角ロジック」で人と意見を分離させるには～」と題し、無料セミナーを開催します。

■背景と目的

異論が「攻撃」に見える会議を、ディベートのルール×三角ロジックで人と意見を分離。反論を検証に変え、短時間で選ぶ・やめるが決まる場に。

※本セミナーは、昨年11月20日に開催し好評いただいたセミナーの再開催となります。

前回参加を逃した方はもちろん、改めて聞きたい方もぜひご参加ください（一部内容の変更あり）。

「心理的安全性を高めても発言が増えない」「会議が無風で浅い」

その停滞は、異論が「攻撃」として受け取られやすい運営の構造にあります。

本セミナーは、ディベートのルール（役割・順番・時間・判定）と三角ロジック（事実・論拠・主張）を共通言語にし、人と意見を分離する場づくりをお伝えします。

「論破」ではなくより良い解を共同で探す前提を明確化し、論点を言語化。反論を仮説の検証として扱える状態へ切り替えます。最後に、実際のPJでこの運営がどう効いたかを短い事例で紹介します。

■こんな方におすすめ

〇対象

人事・人材開発・経営企画・現場マネジャー・プロジェクト責任者

〇こんな状況の方々に

前提が疑われない・異論が出ない・声が偏る／心理的安全性の施策は実施済みだが挑戦・発言が伸びない

短時間で試せる型（ディベート未経験OK）を探している

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/58_1_98986bb13c6739a3d3b8137ddb1d7338.jpg?v=202601190621 ]

お申込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2026/01/20furukawa.html

