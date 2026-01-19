¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§ß§Ã«ÂÙ½¨¡Ë¤Ï2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Åìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿³«½ê¡¦±¿±Ä·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£½¾Íè¤ÎÈòÆñ½ê³«½ê·±Îý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÇÄ°®¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¡ÊÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼Ô¡Ë¤Î°ì»þÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·±Îý¤Ï¡¢¡»¦Åþ¤¹¤ëÈòÆñ¼Ô¤ò¼õÉÕ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤µ¤Ð¤¯Âç³ØÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖÈòÆñ½ê¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î²ÔÆ¯¡¢¢¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É¡¢´Ö»ÅÀÚ¤ê¥Æ¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼³ÎÊÝ¡¢£¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾ô²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â±é¡¢¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡¦ÂæÏÑÊ©¶µ»üºÑ»üÁ±»ö¶È´ð¶â¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤Î¹çÆ±¿æ¤½Ð¤·¡¢¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¼«¤é¤¬¼ê¤ÈÂÎ¤ò»È¤¤¼ÂÂÎ¸³¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï¿å³²¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÓÀî¤ÎÈÅÍô»þ¤Ë¶èÆâ¤Î9³ä¤¬¿åË×¤·¡¢¿»¿å¿¼¤Ï2¡Á4£í¡¢¿åË×´ü´Ö2½µ´Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¹¤¤ÃÏ°è¤ËÌó70Ëü¿Í¤Î½»Ì±¤¬½»¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀ¸Â¸Î¨¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿åºÒ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¶è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀÄ¿¹Âç³ØÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬½êºß¤¹¤ëÀ¶¿·Ä®¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÄéËÉ¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶èÆâ¤ÇÍ£°ìÃÏÈ×¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿å³²»þ¤Ë¤Ï¼þÊÕ¤ÎÄãÃÏ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈòÆñ¼Ô¤ÎÎ®Æþ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿ô¤Ï2.5Ëü¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢Æ±ÃÏ¶è7»ØÄêÈòÆñ½ê¤Î½êÍ×¿Í¿ô2,000¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê±¿±Ä¡¦·±Îý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÈòÆñ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¡×¤ÎÍÞÀ©¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿±Ä´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê³«½ê·±ÎýÂè1²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¤òÍÞ¤¨¡¢½÷À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¡×¤Î³«½ê¤òÌÜÅª¤Ë·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»àÍÞÀ©·¿¡×¼ÂÁ©ÅªÈòÆñ½ê³«½ê¡¦±¿±Ä·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼Ô¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤ÎÌÜÅª¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡Ê1¡ËÈòÆñ¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍÞ¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î³ÎÊÝ¤ä¥¹¥Õ¥£¥¢´ð½à¤Ë¶á¤Å¤±¤ë²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò»ý¤ÄÈòÆñ½ê¡Ê¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¤È¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÎÌó7³ä¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤Î°ì¼¡ÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¹àÌÜ¤òÀ°È÷¡£¡Ö¾²¤Ë»¨µû¿²¤¹¤ëÈïºÒ¼Ô¡×¡ÖÃÇ¿å¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¾Íè¤Î¡Ö±ø¤¤ÈòÆñ½ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¤¿¡¢¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ê鄯¡ËÂçº®Íð¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈòÆñ½ê¼õÉÕ¤ò¡¢¼«Á°¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖÈòÆñ½ê¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼õÉÕ¤È¤¹¤ë¡£QR¥³¡¼¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê´ÊÃ±ÆþÎÏ¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤¢¤ê¡Ë¤ÈÌÈµö¾Ú¤ä¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤·¡Ë¤Î¼õÉÕ¤È¡¢ÈòÆñ½ê¤Î¹ÔÀè¡Ê¥¾¡¼¥ó¤È¾ì½ê¡Ë»Ø¼¨¡£
¡Ê鄱¡Ë¾åµ¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸ÄÊÌ¼±ÊÌ¥³¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÊª»ñÅ¬ÀµÇÛÉÛ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÉÛ¶ÈÌ³¤Î·Ú¸º¤ÈÈòÆñ¼Ô´Ö¤Î¸øÊ¿À¤òÃ´ÊÝ¡£
¡Ê鄴¡Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Æ¥ó¥È·¿´Ö»ÅÀÚ¤ê¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥È¤ÎÁõÈ÷¤È¼ÂºÝ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£
¡Ê鄽¡Ë°ûÎÁ¿å¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤äÀöÂõ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¾ô¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â±é¡£
¡Ê酈¡Ë±ÒÀ±ÄÌ¿®¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÃÖ¡£
¢¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï²¼µ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡Ê鄯¡ËÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Î¹çÆ±·±Îý¤È¤·¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¤äÆþ½ê¼Ô¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¤Î·±Îý»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢·ò¾ï¼Ô¤À¤±¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼Ô¤äÈòÆñ½ê¼å¼Ô¤ò¼é¤ì¤ëÈòÆñ½ê¤Ë¤¹¤ë·±Îý¤Ë°Õ¼±ÊÑ³×¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç²ò¤ò¸«½Ð¤¹¡£
¡Ê鄱¡Ë2024Ç¯¤ÎÂæÏÑ¤Çµ¯¤¤¿²ÖÏ¡»ÔÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âµ¬³Ê¤ÎÈòÆñ½ê¤ò¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç³«Àß¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡ÖÂæÏÑÊ©¶µ»üºÑ»üÁ±»ö¶È´ð¶â¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¡¢¹çÆ±¤Ç¿æ¤½Ð¤··±Îý¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢»ØÄêÈòÆñ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë7¤Ä¤Î³Ø¹»¡Ê¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç¡Ë¤ÈPTA¡¢12¤Î¼«¼£²ñ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·±Îý¤Ï¡¢ÀÄ¿¹Âç³ØÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«¼£²ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë3¤Ä¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¡¼ÂÆ¯ËÉºÒ»Î¤Î°éÀ®¤È¼«¼£²ñ¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¡¢¢¹âµ¬³ÊÈòÆñ½êÁõÈ÷¤Î¹ØÆþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¿åºÒÊÝ¸±¤ÎÄó¶¡¡¢£¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¤È¼«¼£²ñDX¤Î¼Â¸½¡Ë¤Î3ÈÖÌÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¢£¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê³«½ê·±Îý Âè2²ó
¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¡×³«½ê¡¦±¿±Ä·±Îý
¡ÚÆü »þ¡Û 2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10¡§15¡Á16¡§10
¡Ú²ñ ¾ì¡Û ÀÄ¿¹Âç³ØÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 206¹æ¶µ¼¼µÚ¤ÓÂÎ°é´Û¡Ê https://aomori-u-tokyo.jp/access/ ¡Ë
¡¦ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¶¿·Ä®2-10-1 ¡ÊÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡ÖÀ¾³ëÀ¾¡×±Ø¤Þ¤¿¤ÏJRµþÍÕÀþ¡Ö³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ15¡Á20Ê¬¡Ë
¡ÚÂÐ ¾Ý¡Û ÈòÆñ½ê±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡Ê¼«¼£²ñÌò°÷¡¢³Ø¹»»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¡¢PTA¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¡Ë
¡Ú»² ²Ã¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¿½ ¹þ¡Û ÅºÉÕ¤Î¡Ö»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¡¢²¼µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß
e-mail¡§ h.kubo@aomori-u.ac.jp ¡Êµ×ÊÝ±ÑÌé °¸¡Ë
¡Ú±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Û ÀÄ¿¹Âç³ØÁí¹ç·Ð±Ä³ØÉô¡¡µ×ÊÝ ±ÑÌé ¶µ¼ø¡ÊÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¡¡Çî»Î¡Ê¾¦³Ø¡§¿À¸ÍÂç³Ø¡Ë¡£¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¡¢¼¢²ìÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¦¥ê¥¹¥¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢Î©¶µÂç³Ø21À¤µª¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²ÊÆÃÇ§¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÆüËÜ¥ê¥¹¥¯³Ø²ñ¤Î³Ø²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤È¥ê¥¹¥¯·ë¹ç¸¦µæ¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢¡Ö¸¦µæ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¡£ËÉºÒ»Î¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦ÀÄ¿¹Âç³Ø¤¬3·î16Æü¤ËÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¹âµ¬³ÊÈòÆñ½ê¡×³«½ê·±Îý¤ò¼Â»Ü ¡½ ¿å³²¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¤òÍÞ¤¨¡¢½÷À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÈòÆñ½ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ê2025.02.26¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-55691.html
¢§¹âµ¬³ÊÈòÆñ·±Îý¡¦ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤»Àè
¡¡ÀÄ¿¹Âç³ØÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ µ×ÊÝ±ÑÌé¸¦µæ¼¼
¡¡¶µ¼ø¡¡µ×ÊÝ±ÑÌé
¡¡½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¶¿·Ä® 2-10-1
¡¡TEL¡§ 03-6261-6399
¡¡FAX¡§ 03-6261-6398
¡¡E-mail¡§ h.kubo@aomori-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
