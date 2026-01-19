¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄ³°¸ìÂçÀ¸¤Ë¤è¤ëÆü±ÑÈÇ¡Ö¿ÌºÒÉü¶½¿·Ê¹¡×´°À®¤Ë¤¢¤ï¤»ÆâËÙÊ¡Åç¸©ÃÎ»ö¤È³ØÀ¸¤é¤¬¸ì¤ëºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡¡¡½ ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤«¤é15Ç¯¡¢Ê¡Åç¤Î¡Öº£¡×¤òÀ¤³¦¤Ø ¡½
¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿Íý»öÄ¹¡§º´Ìî¸µÂÙ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤«¤é15Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¡Åç¤ÎÉü¶½¤È³ØÀ¸¤Î³Ø¤Ó¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¿ÌºÒÉü¶½È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡¦¼ÆÅÄ¿¿°ì¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸19Ì¾¤¬¡¢Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤Ç¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü±ÑÈÇ¤Î¿ÌºÒÉü¶½¿·Ê¹¡ØÊ¡Åç¤È¤È¤â¤Ë¡Ê±ÑÂê¡§¡ÉTogether with Fukushima¡É¡Ë¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿·Ê¹¤Î´°À®¤ÈÊ¡Åç¸©¤Ø¤ÎÂ£Äè¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Ê¡ÅçÌ±Êó¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆâËÙÊ¡Åç¸©ÃÎ»ö¤È³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºÂÃÌ²ñ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢Éü¶½¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ëÊ¡Åç¤Î»Ñ¤ò³ØÀ¸¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ÈÆâËÙÃÎ»ö¤òÃæ¿´¤ËÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÌºÒÉü¶½È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊ¡Åç¸©¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¶µ°é³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¡Åç¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÌºÒÉü¶½È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡¦¼ÆÅÄ¿¿°ì¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸19Ì¾¤Ç¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÊ¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°è¤òË¬Ìä¡£¿ÌºÒÉü¶½¤ä¿·»º¶È¡¢ÆÃ»ºÉÊ¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤Ê¤É¡¢¡ÖÊ¡Åç¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¡×¤ò¼«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¼èºà¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤È³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤ËÆü±ÑÈÇ¤Î¿ÌºÒÉü¶½¿·Ê¹¡ØÊ¡Åç¤È¤È¤â¤Ë¡Ê±ÑÂê¡ÉTogether with Fukushima¡É¡Ë¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢Éü¶½¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ëÊ¡Åç¤Î»Ñ¤ò³ØÀ¸¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ÈÆâËÙÃÎ»ö¤òÃæ¿´¤ËÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ºÂÃÌ²ñ¤Î¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ
ËÜºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¡ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²ÃÁ°¤ÎÊ¡Åç¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·
¥Æ¡¼¥Þ¢ ¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ê¡Åç¤Î»Ñ
¥Æ¡¼¥Þ£ Æü±ÑÈÇ¡Ö¿ÌºÒÉü¶½¿·Ê¹¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¼èºàÁ°¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¡Åç¤Ø¤Î°õ¾Ý¤äµ÷Î¥´¶¡¢¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤äÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç¿·Ê¹¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤«¤ò¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâËÙÃÎ»ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ÈÊ¡Åç¸©¤ÎÊâ¤ß¤¬¸òº¹¤·¡¢Éü¶½¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÌºÒÉü¶½¿·Ê¹¡ØÊ¡Åç¤È¤È¤â¤Ë¡Ê±ÑÂê¡§¡ÉTogether with Fukushima¡É¡Ë¡Ù
¡¡ËÜ»æ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¡Åç¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ä»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ê¡Åç¤Î¡Öº£¡×¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ê¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¡ØÊ¡Åç¤È¤È¤â¤Ë¡Ù¡¢±Ñ¸ìÈÇ¡ØTogether with Fukushima¡Ù¤Î2¸À¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³¤³°¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤ä¹½À®¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¿·Ê¹¤Ï¡¢º£¸å¡¢ËÜ³Ø¤Î³¤³°Äó·È¹»¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¶µ°é³èÆ°¤Î¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤·¡¢³ØÀ¸¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡Åç¤Î¸½¾õ¤ä¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü±ÑÈÇ¿ÌºÒÉü¶½¿·Ê¹ºÂÃÌ²ñ¡¡³«ºÅ³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×ÆÃÊÌ¶¨ÎÏÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò¸å¡¡¡¡±çÉü¶½Ä£¡¢Ê¡Åç¸©¡¢¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¶¨¡¡¡¡ÎÏ¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçË²¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÌîÄ®¿¶¶½¸ø¼Ò¡¢
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¡Åç¸©´Ñ¸÷Êª»º¸òÎ®¶¨²ñÆü¡¡¡¡»þ2026Ç¯1·î26Æü(·î)13:40¡Á14:20²ñ¡¡¡¡¾ìÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò3³¬ Ì±Êó²ñ´Û¡¡¥´¡¼¥ë¥ÉÅÐÃÅ¼ÔÊ¡Åç¸©ÃÎ»ö¡¡ÆâËÙ²íÍº¡¡»á
Ê¡ÅçÌ±Êó¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ë§¸«¹°°ì¡¡»á
¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×¡¡Íý»öÄ¹¡¡º´Ìî¸µÂÙ
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡¡¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡¼ÆÅÄ¿¿°ì
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡¡¼ÆÅÄ¿¿°ì¥¼¥ß¡¡ÂåÉ½³ØÀ¸3Ì¾¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡ÊÍ½Äê¡Ë13:40¡Á14:15¡¡ºÂÃÌ²ñ
14:15¡Á14:20¡¡½¸¹ç¼Ì¿¿ ¡¡
¢¨¾åµ¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ö¤é¤µ¤¬¤ê¼èºà¤ò¼Â»ÜÍ½Äê
¿ÌºÒÉü¶½È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¼ç¡¡ºÅ¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×ÆÃÊÌ¶¨ÎÏÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò¸å¡¡±çÉü¶½Ä£¡¢Ê¡Åç¸©¡¢¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¶¨¡¡ÎÏ¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçË²¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÌîÄ®¿¶¶½¸ø¼Ò¡¢
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¡Åç¸©´Ñ¸÷Êª»º¸òÎ®¶¨²ñ
»²¹Í
¡Ú¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¡Û
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
¡ÚÊ¡Åç¸©¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡Û
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/320051/
¡Ú¿ÌºÒÉü¶½È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(Ê¡Åç¸©¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯)¡Ûhttps://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/432854/
¡Ú¿ÌºÒÉü¶½È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê³Ø±àº×¤Ç¤ÎÊ¡ÅçÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¡Ë¡Ûhttps://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/448200/
¡Ú¿ÌºÒÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¿ÌºÒÉü¶½¥Ó¡¼¥ë»Å¹þ¼°¡Ë¡Ûhttps://www.kandagaigo.ac.jp/group_news/detail/0103_0000011047.html
ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè
¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡Ã´Åö¡§»°¾å»³ ÍºÎ¼
TEL:03-3258-5837(Ê¿Æü9:30¡Á17:00)¡¡FAX:03-5298-4123¡¡E-mail: media@kandagaigo.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿ÀÅÄ³°¸ì¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡»°¾å»³ ÍºÎ¼
TEL¡§03-3258-5837
FAX¡§03-5298-4123
¥á¡¼¥ë¡§media@kandagaigo.ac.jp
