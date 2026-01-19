猫が紡ぐ甘い物語。焼き菓子専門店「BROWN TABBY」、東京両国エリアにオープン

株式会社ポルテ・ボヌール

焼き菓子専門店「BROWN TABBY両国」は、

日常の中にふとした甘さと物語を届けることを目指し、

この度、東京両国エリアにオープンします。

BROWN TABBYが大切にしているのは、

焼き菓子そのものの美味しさはもちろん、

手に取る瞬間、香り、余韻までを含めた“体験”です。

フィナンシェやマドレーヌを中心とした焼き菓子は、

厳選した素材を用い、

香ばしさやコク、しっとりとした食感のバランスを追求しました。

派手さよりも、何度でも食べたくなること。

日常に静かに寄り添う味わいを大切にしています。

また、メインの商品には、和の食材を掛け合わせた、他にはない当店オリジナルのフレーバーを、

フィナンシェ6種類、マドレーヌ3種類ご用意しました。あっと驚く組み合わせで、

焼き菓子の楽しみ方に新しい選択肢を提案します。

・スペシャルフィナンシェ

きな粉×黒糖

わさび×フランボワーズ

黒ゴマ×和三盆

抹茶×甘納豆

江戸味噌×山椒

和栗×抹茶

スペシャルマドレーヌ

→柚子×ピスタチオ

醤油×キャラメル

獺祭×生姜

そして、もうひとつ。

BROWN TABBYでは、既存の型ではなく、オリジナルで制作した特別な猫型のフィナンシェもご用意しています。

ころんとしたフォルム、思わず手に取りたくなる後ろ姿。

焼き菓子としての完成度はもちろん、見た瞬間に心がほどけるような“遊び心”をかたちにしました。

クラシックな焼き菓子の世界に、ほんの少しの驚きとワクワクを添える――

それもまた、BROWN TABBYが大切にしている「体験」のひとつです。

なお、この猫型フィナンシェは、専用に制作したオリジナルの型から生まれた、当店だけの特別な一品です。

マドレーヌ、フィナンシェともに、

日常の中で何度でも手に取りたくなる、オーソドックスな5つのフレーバーをご用意しています。

プレーン、チョコ、アールグレイ、チーズ、キャラメルマカダミア。

素材の持ち味を素直に引き出しながら、

それぞれの個性がはっきりと感じられる味わいに仕上げました。

原材料へのこだわり

フィナンシェには、

「アーモンドの女王」とも呼ばれる、最高級マルコナ産アーモンドのアーモンドプードルを100％使用。豊かなコクと、しっとりとした口当たりを生み出しています。

また、スペシャルフィナンシェにはすべて、

フランス産最高級ヴァローナ社のチョコレートを用いたコーティングを施しました。

焼き菓子でありながら、ショコラの余韻まで楽しめる一品です。

また、BROWN TABBYが甘味に選んだのは、

いわゆる白砂糖ではなく、本和香糖でした。

白砂糖は、甘さが均一で扱いやすい一方で、

素材そのものの香りや余韻を、少しだけ平らにしてしまうことがあります。

本和香糖は、精製を抑えた製法によって、

サトウキビ本来の風味やコクが静かに残る砂糖。

甘さが前に出すぎず、口の中でふわりと広がり、すっと消えていきます。

だからこそ、

マルコナ産アーモンドの奥行き、

バターの乳味、

ヴァローナチョコレートの香りが、

ひとつひとつ、きちんと感じられる。

甘さで主張するのではなく、

素材の声に耳を澄ませるように。

その考え方が、BROWN TABBYの味づくりの土台になっています。

店名の「BROWN TABBY」は、

猫の毛柄の一種である『キジトラ』に由来しています。

気ままでありながら、ふと人のそばに寄り添う猫のように、

この店もまた、訪れる人の暮らしの一部になれたら――

そんな想いを込めました。

また、焼き菓子の味わいをより深く楽しんでいただくため、

店内ではスペシャリティコーヒーもご用意しています。

ブラジル、エチオピア、コロンビア1:1:1の豆を使用し、

焼き菓子の甘さやバターの余韻に寄り添うよう、

フレンチローストで仕上げました。

主張しすぎず、静かに寄り添う一杯として、

焼き菓子とともにお楽しみいただけます。

忙しい日常の合間に、

ほっと一息つける時間を。

BROWN TABBYは、新たな食体験を通じて、

日常にふとした甘さと物語をお届けします。

店舗情報

プレオープン：2026年1月30日 11:00～17:00

グランドオープン：2026年2月1日 11:00～19:00

店舗名：BROWN TABBY両国

住所：東京都墨田区亀沢3-13-4