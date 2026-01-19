社内起業プログラム第3期の最終審査通過案件を決定

三菱ＨＣキャピタル株式会社

三菱ＨＣキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員：久井 大樹／以下、当社)は、このたび、新ビジネスの開発加速を図る取り組みの一つである「Zero-Gravity Venture Lab(以下、ゼログラ)」における社内起業制度「ファウンダープログラム」第3期の最終審査を行い、通過案件を決定いたしました。

今後、当該案件は事業化検証を経て、2027年度までに事業会社の設立をめざします。

■「ファウンダープログラム」第3期最終審査通過案件

エンゲージハウス (購入可能社宅制度導入サービス)

企業の借上社宅について、社宅期間終了後に社員が購入し住み続けられるよう、当社が家主となり社員が購入できる社宅を提供するビジネスアイデア。社宅制度を持ち家支援に繋げ、導入企業の採用力強化や社員のエンゲージメント向上に貢献する取り組みである点を評価。

SustaiNavigator (サステナビゲーター) 共創プロジェクト

不動産業界におけるサステナビリティ対応の業務負荷低減を支援するサービスインフラの構築をめざすビジネスアイデア。当社の顧客基盤を活用した不動産関連商材の提供とファイナンスを組み合わせ、企業の課題解決と持続可能な社会の実現に貢献する取り組みである点を評価。

2026年1月に行われた最終審査の様子

2023年度から開始した「ファウンダープログラム」は、発案者自身が新会社の責任者となることや自らが新会社に出資することを可能としており、社員の自己実現および新ビジネス開発の両方を推進しています。これまでに3件が最終審査通過、そのうち1件は、2025年2月に新会社を設立*1し、事業を開始しています。

今年度も外部の有識者と当社の役員、管理職から審査員を選任し議論を重ね、最終審査通過案件を決定しました。

ゼログラは、社員の自由な発想と熱意を起点に、既存事業の延長線上にはない新たな視点から、独自性と進取性のある事業を連続的に創出する取り組みです。当社は、「2023～2025年度中期経営計画(2025中計)」において「変革を促す仕組み」を推進しており、ゼログラを仕組みの一つに位置づけています。また、2025年4月には、新ビジネス開発促進を目的として「ＭＨＣインキュベーションセンター株式会社」を設立*2し、ゼログラの運営、最終審査通過案件の事業開発を推進しています。

ファウンダープログラムのほかにも、外部専門家の指導により、ビジネスアイデアに磨きをかける「ファウンダーゼミ」、ビジネスアイデアの発想に価値を見出し、その発想を習慣化することを目的とした「アイデア募集コンテスト」も開催しています。直近で開催されたアイデア募集コンテストでは92件のアイデアが集まり、その中からファウンダープログラムへの応募案件も誕生しました。

今後とも、変革を生み出す仕組みである各プログラムの充実と、ファウンダープログラム通過案件の事業化に向けた検証を着実に推進していくことで、新ビジネスの開発を加速させていきます。

*1 2025年2月28日付ニュースリリース 「社内起業プログラム第1期通過案件の新会社設立のお知らせ」

https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/library/pressrelease/pdf/2025022802.pdf

*2 2025年4月28日付ニュースリース 「新ビジネス開発促進に特化した新会社『ＭＨＣインキュベーションセンター

株式会社』設立のお知らせ」

https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/library/pressrelease/pdf/2025042801.pdf

■三菱ＨＣキャピタルグループについて

三菱ＨＣキャピタルグループは、“未踏の未来へ、ともに挑むイノベーター”を「10年後のありたい姿」に掲げ、その実現に向けて、祖業のリースはもとより、有形無形のアセットの潜在価値を最大限に活用したサービスや事業経営などに取り組んでいます。「カスタマーソリューション」「海外カスタマー」「環境エネルギー」「航空」「ロジスティクス」「不動産」「モビリティ」の7つのセグメントのもと、連結総資産は約11兆円、連結従業員は約8,400人を擁し、世界20カ国以上で事業を展開しています(2025年3月末時点)。

わたしたちは、絶えず変化する社会や事業環境の変化を先取りし、お客さま・パートナーとともに新たな社会価値を創出することで、社会的課題の解決、ひいては持続可能で豊かな未来の実現に貢献していきます。

