“食い倒れの街”大阪で、「かしこく贅沢」を極めるホテルのグルメクーポン販売！

『グルメクーポン2026』

ホテルニューオータニ大阪では、ホテルの直営レストラン・バーでご利用いただけるプレミアム付きクーポン『グルメクーポン2026』を2026年1月31日（土）まで販売をしております。

1枚\3,500で購入できる『グルメクーポン2026』は、\4,000相当として3月31日（火）まで利用でき、人と集まる機会の多い1月から春の訪れとともに外出したくなる時期まで、お得にホテルニューオータニ大阪の美食をお愉しみいただけます。

グルメクーポンのご利用おすすめプラン🍴

スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～

SATSUKI LOUNGEの「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」から、グルメクーポン2枚（7,000円）でワンランク上のスイーツビュッフェをお愉しみいただけるグルメクーポンご利用者限定の特別プランをご用意いたしました。通常では8,300円でご利用いただくビュッフェですが、グルメクーポンをご利用で1,300円もお得にご堪能いただけます。「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」は、これまでに累計30万人以上が訪れ、“いちごブーム”を牽引し続けるホテルスイーツビュッフェの代名詞として、今もなお多くのファンを魅了しております。2026年は“恋するいちご”をテーマ、「新スーパーあまおうショートケーキ」や「あまおうナポレオンパイ」など、“いちごの王様”あまおうをふんだんに使用した絶品スイーツの数々や、「ブランドいちご食べ比べプレート」が付いた限定メニューをご用意しております。

お得内容🔦

・ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～

COUPON×2枚（通常料金 8,300円）＜1,300円お得！＞

鉄板焼「けやき」フランス料理「SAKURA」

また、ホテル最上階に位置する2大絶景レストラン、鉄板焼「けやき」とフランス料理「SAKURA」からもお得なプランをご用意いたしました。「けやき」からは、シェフが目の前で焼き上げるライブ感とともに、きめ細やかなサシが生む噛むほどに広がる上質な旨みがたまらない「国産牛サーロイン」などを味わうことができる「梓ランチ」を。「SAKURA」からは、マグロの旨みに、ジンジャーを効かせたアヴォカドムースのまろやかな味わいが重なり、クリアなトマトジュレが清涼感を添える「マグロとジンジャー薫るアヴォカドムース クリアなトマトジュレ」などのランチコース「マーガレット＋1ドリンク」をご用意いたしました。大阪城を望む絶景とともにお愉しみください。

お得内容🔦

・鉄板焼「けやき」

「梓ランチ」

COUPON×2枚（通常料金 8,625円）＜1,625円お得！＞

・フランス料理「SAKURA」

マーガレット＋1ドリンク

COUPON×2枚（通常料金 8,970円）＜1,970円お得！＞

オールデイダイニング「SATSUKI」

グルメクーポン1枚（3,500円）でお愉しみいただけるプランとして、ホテルニューオータニを代表するスイーツの1つとして長年多くのお客さまに愛されてきた「あまおうパンケーキ」はいかがでしょうか。リコッタ、クリームチーズとマスカルポーネの3種類をブレンドして極上のふわふわ食感を実現。1つは表面を香ばしくキャラメリゼし、食感の違いもお愉しみいただけます。サイドには、冬から初春にかけて旬を迎える大粒の“博多あまおう”を贅沢に5粒添え、あまおうジュレ、抹茶カスタードクリーム、黒蜜あんこ、バニラビーンズ入りの特製生クリームの上に、あまおうマカロンをトッピングしました。

お得内容🔦

・オールデイダイニング「SATSUKI」

あまおうパンケーキ

COUPON×1枚（通常料金 4,174円）＜674円お得！＞

中国料理「大観苑」日本料理「麺処 NAKAJIMA」

中国料理の枠を越えた逸品を取り揃え、多くの美食家に愛されてきた中国料理「大観苑」からは、人気の油淋鶏と麻婆豆腐をメインに、前菜から点心、デザートまで全6品をコース仕立てでお愉しみいただける「口福午餐＋1ドリンク」をご用意いたしました。

また、“美味しいホテル”を進化させるべく手間を惜しまず素材の特性を追求した新感覚の麺を味わう事ができる「麺処 NAKAJIMA」からは、「カレーうどんランチセット」を。日本全国から厳撰した食材とホテル伝統のカレーをベースに作るカレーうどんは、一口食べると生姜のさわやかな風味と程好い刺激が広がり食欲をそそります。また、ルウが良く絡むように特別開発した麺は、モッチリした食感が特徴の食べごたえある麺に仕上げました。

お得内容🔦

・中国料理「大観苑」

口福午餐＋1ドリンク

COUPON×1枚（通常料金 6,395円）＜2,895円お得！＞

・日本料理「麺処 NAKAJIMA」

カレーうどんランチセット

COUPON×1枚（通常料金 4,140円）＜640円お得！＞

新年会でのお集まりもお得に満喫！

River Terrace（リバーテラス）

少人数での会食にぴったりな個室プランで、和・中・串料理を一度に味わえる「いいとこどりコース」をご用意いたしました。お造り入り前菜の盛り合わせから、ふかひれスープや北京ダック、串3本のほか、豊富なドリンクメニューをご用意しております。

お得内容🔦

・River Terrace（リバーテラス）

COUPON×4枚

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

ホテル直営 レストラン＆バー

『グルメクーポン2026』

[有効期間] 2026年3月31日（火）まで

[販売期間] 2026年1月31日（土）まで

[料金] 1枚3,500円 ※1枚あたり4,000円相当としてご利用いただけます。

[購入・使用方法]

※購入後のお客さま都合によるキャンセルは出来ません。

ご購入後、クーポンが即時に届き、すぐにご使用いただけます。

有効期間は、2026年3月31日（火）までとなります。

※注意事項などはホテル公式ホームページ『グルメクーポン2026』よりご確認ください。

[対象レストラン＆バー]

フランス料理「SAKURA」、オールデイダイニング「SATSUKI」、鉄板焼「けやき」、

割烹「季処 一心」、日本料理「麺処 NAKAJIMA」、中国料理「大観苑」、

串・創作料理＆ワイン「味寛」、ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」、

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」、メインバー「キャッスル」、

スカイラウンジ「フォーシーズンズ」

[お問合せ]

Tel: 06-6941-1111（ホテル代表経由）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。