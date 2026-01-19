次世代のタンパク源を創る北大発スタートアップ「Floatmeal」中規模生産フェーズへ　NEDO事業に採択、豊橋市に研究開発・生産拠点を新設

Floatmeal株式会社NEDO事業に採択、豊橋市に研究開発・生産拠点を新設

Floatmeal株式会社（本社：北海道札幌市白石区、代表取締役：北村もあな）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施する2025年度「研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業／ディープテック分野での人材発掘・起業家育成事業（NEP）／躍進コース3000」 に採択されたことをお知らせいたします。

本事業では、北海道大学・森川研究室による約15年にわたる研究成果と知見を基盤に、CTO カマル・シュブロ・サジャッドの指揮のもと、ウキクサの持続可能かつ安定的な生産条件の最適化および量産技術の確立に取り組みます。これまでに蓄積してきた研究開発の知見を活かし、スマート温室と当社独自の栽培技術を組み合わせることで、ウキクサの成長促進、品質の安定化、栄養価の向上を同時に実現し、新たな植物性タンパク源としての実用化・社会実装を進めてまいります。

■ 豊橋市に研究開発・生産拠点を新設

愛知県豊橋市に研究開発・生産両機能を有する新拠点を開設

あわせて当社は、研究開発成果の事業化および生産体制の拡充を目的として、愛知県豊橋市に研究開発・生産両機能を有する新拠点を開設いたしました。本拠点では、研究から試作、生産検証までを一体的に行う体制を構築し、食品用途を中心とした実証・供給フェーズへの移行を進めてまいります。

これまで北海道安平町で実証を進めてきた当社は、豊橋拠点の開設により中規模生産体制を構築し、食品メーカーとの共同開発やサンプル提供に対応可能な体制を整えます。今後は、北海道および中部地域を含む国内食品関連企業との協業機会の拡大を図ってまいります。

▍自治体パートナーからのコメント（豊橋市）

豊橋市産業部 地域イノベーション推進室澤田 恭平 氏

「豊橋市では、地域で新たなビジネス創出を促進するため様々な取り組みをしています。とりわけスタートアップの皆さんとは積極的に連携し、事業化の支援をしています。そうしたなかでFloatmeal様と出会い、事業化を目指して研究から試作、生産検証までを一体的に行える拠点をつくりたいとのお話を伺いました。同社の事業は、世界の食料問題の解決に繋がる可能性を秘めた素晴らしいもので、そしてそれに挑むメンバーの皆さんの真っすぐな姿に感動しました。また、豊橋市は農業や食品加工業が盛んな地域で、同社の事業は遊休農地などの課題解決や、地元食品加工業の新商品開発に大いに貢献する可能性があります。本市との相性も良く大変意義のある拠点立ち上げになると確信し、ぜひ応援させていただきたいと思いました。その後、本市の農地と生産者をマッチングさせる仕組みも活用し、素晴らしい地元生産者さんの協力も得て、拠点立ち上げに至りました。ぜひここ豊橋が飛躍の地になるようこれからも地域一丸となって応援していきたいと思います。」

■ NEDO「NEP 躍進コース3000」について

本事業は、製品・サービスの試作品開発や、 顧客候補のフィードバック等によるビジネスモデルの ブラッシュアップといった事業化促進の活動を事業カタライザーのサポートを受けながら実施するプログラムです。 技術を基にした起業・事業化活動にこれから取り組もうとする法人を対象とし、人物・技術・事業性・資金調達に関する評価等が審査基準です。

▼詳細はこちら(https://nep.nedo.go.jp/selected/fe4f4a6b-d1e6-4648-9d65-1ced32d7859c)を参照ください。

■ Floatmealは共に未来の食料不足の危機に立ち向かう仲間を募集しています！

Floatmeal株式会社では、研究開発および生産体制の強化に伴い、研究開発人材および事業開発人材（COO候補）を募集しています。研究成果を実装・生産へとつなげるフェーズにおいて、技術・事業の両面から企業成長に関わっていただくポジションです。

＜主な募集領域＞

事業開発部門（COO候補）

研究開発部門（メカニカルエンジニア、微生物研究者）

品質管理部門（海外拠点における品質管理体制の構築・運用）

▼詳しい採用情報についてのお問い合わせはこちらから

連絡先：info@floatmeal.com

■ Floatmeal株式会社について

Floatmeal株式会社は、「すべての人に持続可能な栄養を」というビジョンのもと、将来の食料不足という社会課題に向き合う北海道大学発の研究開発型スタートアップです。高タンパク質かつ栄養価の高いウォルフィア（ウキクサの一種）に着目し、その持続可能かつ安定的な生産技術の開発および生産に取り組んでいます。ウォルフィアは、生産に必要な水や土地を抑えやすい特性を持ち、環境負荷の低い食料素材として注目されています。

当社では、大学発の研究成果を基盤に、研究開発から生産、事業化までを一貫して行い、次世代タンパク源の社会実装を目指しています。