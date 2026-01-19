S＆Vのインサイト-経営と人事をつなぐ知見メディア-を公開

セレクションアンドバリエーション株式会社

セレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は、人事・組織に関する先進的な知見を集約した【S＆Vのインサイト】を公開しています。公開コンテンツには「ブルーカラービリオネア」をはじめとする検索順位1位を獲得する話題性の高い記事や、人材戦略・人的資本経営・採用・育成・評価・組織開発といったテーマを深掘りする知見がご覧いただけます。

【インサイトページはこちら】

https://sele-vari.co.jp/insight/

インサイトページの特徴

■検索上位を獲得した注目記事を掲載

「ブルーカラービリオネア」など、社会的関心の高いテーマを扱った記事を多数掲載しています。

なぜブルーカラービリオネアが日本で生まれづらいのか― 誠実な仕事に、正当な対価を

https://sele-vari.co.jp/insight/blue_collar_billionaire/

日本でブルーカラービリオネアを生む道筋―人事部主導の生産性革命が、価格転嫁を可能にする

https://sele-vari.co.jp/insight/blue_collar_billionaire_2/

ゼネラリスト vs スペシャリストはもう古い ― 勝つのは「第三の人材」

https://sele-vari.co.jp/insight/generalists_vs_specialists/

従業員生涯価値（ELTV）という「問い」―人的資本に基づく意思決定のわかりやすい基準

https://sele-vari.co.jp/insight/eltv/

■人事・組織の主要テーマを幅広くカバー

人的資本経営、採用・育成、評価・報酬、エンゲージメント、組織変革など、多様な論点を体系的に整理しています。

■現場知見をもとにした構造的な解説

実際のコンサルティング現場で得た知見を踏まえ、事例紹介にとどまらず、その背景や成り立ちを整理して解説しています。

今後の展開・活用について

本インサイトページは、人事・組織をめぐる現状把握や論点整理、情報収集の一助として、幅広い立場の方々にお役立ていただける内容となっています。

今後も、企業経営や働く個人を取り巻く環境変化を踏まえながら、人事・組織に関する新たな論点や気づきを継続的に発信していきます。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

