「焼肉ビジネスフェア2026」に出展します。2026年1月21日(水)～22日(木)

日本テクノ株式会社

日本テクノは、2026年1月21日(水)～22日(木)に池袋サンシャインシティ文化会館展示ホールDで開催される「焼肉ビジネスフェア2026」へ出展します。

当社のブースでは、電気の「見える化」「理解（わか）る化」を通じた業務改善・生産性向上を図る手法をご紹介します。電気の使用状況を光と音でお知らせする時計「SMART CLOCK」と、使用量が数字とニコちゃんの色と表情でわかるモニター「SMARTMETER ERIA」をデモ展示。店舗や食品加工の工場の現場で実現する無理のない、上手な電気の使い方をご提案します。

本展示会は事前来場登録いただければ無料でご入場いただけます（通常3,000円・税込）。

皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

▶出展概要

・名称：外食ソリューションEXPO ～ミートフードショー～ 焼肉ビジネスフェア(https://gaisyokusolutionexpo.com/)

・日時：2026年1月21日(水)～22日(木) 10：00～17：00

・会場：東京都豊島区東池袋３丁目１－４ 池袋サンシャインシティ文化会館

（小間番号：TE-23）

・焼肉ビジネスフェア実行委員会

商品・サービス紹介サイトはこちら :https://service.n-techno.co.jp/