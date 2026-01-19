「焼肉ビジネスフェア2026」に出展します。2026年1月21日(水)～22日(木)

日本テクノ株式会社


日本テクノは、2026年1月21日(水)～22日(木)に池袋サンシャインシティ文化会館展示ホールDで開催される「焼肉ビジネスフェア2026」へ出展します。



当社のブースでは、電気の「見える化」「理解（わか）る化」を通じた業務改善・生産性向上を図る手法をご紹介します。電気の使用状況を光と音でお知らせする時計「SMART CLOCK」と、使用量が数字とニコちゃんの色と表情でわかるモニター「SMARTMETER ERIA」をデモ展示。店舗や食品加工の工場の現場で実現する無理のない、上手な電気の使い方をご提案します。



本展示会は事前来場登録いただければ無料でご入場いただけます（通常3,000円・税込）。


皆さまのご来場を心よりお待ちしています。



▶出展概要


・名称：外食ソリューションEXPO ～ミートフードショー～ 焼肉ビジネスフェア(https://gaisyokusolutionexpo.com/)


・日時：2026年1月21日(水)～22日(木)　10：00～17：00


・会場：東京都豊島区東池袋３丁目１－４　池袋サンシャインシティ文化会館
（小間番号：TE-23）


・焼肉ビジネスフェア実行委員会






商品・サービス紹介サイトはこちら :
https://service.n-techno.co.jp/