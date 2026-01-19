表紙を公開！１月20日発売「再見シャオシャオ　謝謝レイレイ」特別号【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は１月20日に「再見シャオシャオ 謝謝レイレイ」特別号を発売。特別号の表紙画像を公開しました。ブランケット版オールカラー8ページで700円（税込）。お別れを控えたシャオシャオとレイレイの様子を写真とともにリポート。A１サイズの特大ポスターを折り込んだ特別号になります。上野駅の「New Days」などで発売。Yahoo!ショップでも予約受付を開始しました。

通信販売の予約受付はこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/2026panda.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img

