ラプソード公式コース修了・小6の息子の硬式野球チャレンジに親も科学的な観点から伴走(理事長：戸村智憲)：「パパ学校」親子ともに学びあい成長しあう家庭内の教育機能【日本マネジメント総合研究所合同会社】

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

弊社理事長の戸村智憲が提唱し実践しております「パパ学校」にて、新たな企画として、戸村の子息（小学6年生）の中学硬式チーム入団を機に、親が旧弊にならず親も成長できるよう、下記の取組みを実施致しました。

【「パパ学校」の今回の企画】

・企画： 「根性論も体罰も不要！科学的に親子でスポーツに向き合い学びあおう！」

・趣旨： メジャーリーグや日本のプロ野球界でも活用が進んでいるプレー・パフォーマンスの計測器「ラプソード(Rapsodo)」を通じて、根拠や実効性に乏しい根性論や体罰なく、親子でスポーツに向き合う

・資格取得： Rapsodo Certified公式コースにて資格取得（下図）

戸村智憲によるラプソード（Rapsodo）コース修了証

・資格取得者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲（とむら とものり https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 「パパ学校」提唱者

＜背景＞

これまでに、戸村みずから、アメリカのマイナー向けのコーチ資格（USAB）を取得しておりました。

この度、小6の子息が正式に中学硬式（リトルシニア）チームに入団（本格稼働は本年4月から）し、小6卒業前から練習参加を許可され、体験会ではラプソード(Rapsodo)での計測体験の機会を得ました。

スポーツのパフォーマンス向上にメンタルケアは必要ですが、根拠に乏しく弊害が問題視される根性論や体罰では、必ずしも技術の向上は見込めず、理にかなって科学的アプローチをとれないかと、戸村が親として思案しておりました。

その際、ラプソードの公式コース（現在のところ英語のみのようです）で科学的アプローチを体系的に習得できる場があると知り、戸村みずから実践し親子ともに学びあい成長しあえるよう、資格取得を決めました。

「パパ学校」では、親が敷いたレールの上を子に走らせるのではなく、家庭内での人権・多様性・意志・希望の尊重と受け入れあいをもとに、子の歩みたい方向に親が保護者としてなすべき支援（子の希望や要請に沿って進んでいく際に必要となるレール（手だて・手続き・その他各種支援など）を敷設支援するような感じ）を行い、親もその過程で子からも学び親としても新たなチャレンジや成長をしていく取り組みを進めております。

現状では、ラプソード等の野球パフォーマンスの計測を導入するチームも増えてきているようですが、必ずしも、グラウンド上の監督さん・コーチの方々などが、科学的データの読み解き・活用などに詳しいとは限らず、外部の元プロ野球選手の方々などのアナリストさんにお任せの部分が少なからずあるようにも見受けられます。

そこで、「よく知らないのなら、よく知ってみればいい！」との思いから、戸村みずから親として成長して子の旧弊とならないよう、本企画を実施してみた次第です。

これにより、中学硬式チームで数か月に1度ほどの定期的なラプソード計測とその結果レポート・データをもとに、ご多用中で際立つ選手以外に細かなケアが行き届きにくいように見受けられる中で、監督さん・コーチの方々などにお手数をおかけしなくても、家庭で親子の日常会話としてでも、ラプソードの分析データから、数字の一人歩きや様々な他の要素（投手との駆け引きなども含む）を勘案しつつも、科学的アプローチで明確な根拠やデータをもとに、親子ともに学びあい成長しあえるようになりました。

不易流行な重要なエッセンスを除き、とかく、「ワシの若い頃は、野球で上達するには～するもんだった」とか、「昔から野球では～するもんだ」といった弊害・旧弊で却ってパフォーマンス低下やケガ・不調につながる親による子への接し方を避け、メンタルケアと明確な根拠・データをもとにして、旧来からの良き要素も活かしながら、親子でのスポーツへの健全な向き合い方を進めていければと思います。

・関連する弊社の活動例１.： がんとメンタル不調の療養支援「おうち入院カルテ」 https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html

・関連する弊社の活動例２.： 虐待防止や家庭内での人権擁護などの「毒親ラボ」 https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html

・「パパ学校」これまでの例： https://blogtag.ameba.jp/news/%E3%83%91%E3%83%91%E5%AD%A6%E6%A0%A1

