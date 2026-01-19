サインドは、美容業界向けキャッシュレス決済サービス「BeautyPay(ビューティーペイ)」を提供開始

株式会社サインド

株式会社サインド（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：奥脇 隆司 以下、当社）は、2026年１月19日から美容業界向けキャッシュレス決済サービス「BeautyPay(ビューティーペイ)」の提供を開始いたしました。

■サービス概要

「BeautyPay(ビューティーペイ)」は、サインドグループが持つ美容業界の顧客基盤を通じて創出されるスケールメリットを活用することで、決済手数料が1.96%～と業界最安水準でご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。また、初期費用、端末費用、月額費用、振込手数料をすべて無料で提供し、理美容店舗がキャッシュレス決済サービスを導入する負担を軽減することで、美容業界のキャッシュレス決済普及拡大に取り組んでまいります。

BeautyPay(ビューティーペイ)オフィシャルサイト：https://www.beautypay.jp/

(※１) エステ・脱毛を提供されている店舗は本サービスの対象外となります。

(※２) 新規契約の中小企業向けプラン(スモールプラン)の手数料率です。その他条件があります。

また、当社は予約の一元管理システムの提供を通じた事業展開を行っており、予約から会計まで一気通貫の体験を提供しております。今後は、パートナーであるPOSシステム企業との連携をさらに強化し、予約から会計・キャッシュレス決済までを一気通貫で連携することで理美容店舗のさらなる業務効率化、利便性向上に努めてまいります。

■「BeautyMerit（ビューティーメリット）」概要

「BeautyMerit」は、複数の集客・予約サイトからの予約情報を一元化し、SNSやホームページに設置できる自社予約システムの提供をはじめ、サロン専用の公式オリジナルアプリが作成できるサービスです。理美容店舗は、お客様にアプリをダウンロード（無料）して頂くことで、アプリ上での予約受付や、サロン情報の確認、EC機能（オンラインショップ）では店舗で販売しているサロン専売品の販売などが可能になります。「現在大手９社の美容集客サイト」ならびに「Google社」、「LINEヤフー社」、「Meta社（InstagramやFacebookを運営）」との３社ともシステム連携をしており、24時間365日、予約やスタッフのシフトを一元管理することができるようになります。

BeautyMerit（ビューティーメリット）オフィシャルサイト：https://www.b-merit.jp/

■「KANZASHI（かんざし）」概要

KANZASHI（かんざし）は、オプション費用なし、税込5,500円という業界トップクラスのお得な料金で、様々な集客・予約サイトから入る予約を取りまとめる一元管理サービスです。すべての予約を一元管理することでダブルブッキングをなくし業務を効率化。理美容店舗で働くスタッフの皆様が、よりサロンワークに集中できる環境を整備することが可能になります。

KANZASHI（かんざし）オフィシャルサイト：https://www.kanzashi.com/

株式会社サインド

代表取締役社長：奥脇 隆司

会社設立 ：2011年10月20日

所在地 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング5F

事業内容 ：理美容店舗向け予約管理システム「BeautyMerit」の提供

公式HP ：https://cynd.co.jp/



