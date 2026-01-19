Moplus株式会社

Moplus 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：柳瀬賢、同 COO：中川和明）は、神戸市（神戸市中央区、市長：久元 喜造）と日産自動車株式会社（本社：横浜市西区、代表執行役社長兼 CEO：イヴァン エスピノーサ）が連携して実施する、自動運転技術を活用したモビリティサービスの 2025 年度実証運行(1 月 19 日（月）より開始)において、サービス設計および事業検証の支援を行うことをお知らせいたします。

本実証事業は、国内外の日本酒ファンを魅了する酒どころとして有名な神戸・灘五郷エリアにおいて、日産の自動運転技術を活用した新しいモビリティサービスの実装にむけて観光客や地域で暮らす方々の課題に寄り添ったサービス設計を検証するものです。当社は、地域の魅力発信と課題解決を両立させるサービスデザインをサポートするとともに、地域の皆様に愛され、かつ持続可能な事業モデルの確立に向けた検討を支援いたします。

【当社の役割】

当社は、様々な交通課題を抱える自治体や地域の事業者の方々に、それぞれの地域に合わせたエリアデザイン支援や、車両・システムを組み合わせたソリューションを提供し、「地域の足」を守り「観光の足」を確保できるよう、まちの活性化を支援しております。

無人モビリティサービスでは、日産自動車と連携して横浜・みなとみらいエリアでの実証を運営面でサポートしており、今回の神戸・灘五郷エリアでの自動運転実証では、将来的なサービス運営の支援を見据え、地域の住民や観光客、地元事業者の声を反映した利用しやすく魅力的なサービス体験の設計を支援するとともに、安全運行を持続するための体制構築やリスクアセスメントの支援を行います。また、2027年度の有償運行開始（予定）に向け、移動ニーズの抽出と持続可能な事業モデルの構築を支援してまいります。

【実証事業の概要】

本実証事業では、酒蔵を訪れる方々に自動運転技術を活用した新しい移動体験を提供することで、灘五郷エリアを訪れる方々の観光での再発見と、地域の活性化への貢献について検証します。2025年度実証を通じた技術やサービス設計の検証を踏まえ、2026年度には地域・乗降場所を拡大したオンデマンド運行を実施し、2027年度から有償運行とすることを予定しております。

実証期間（予定）： 2026年1月19日（月）～2026年1月23日（金）

運行時間： 午前8時４５分から午後4時３０分まで（１０周／１日）

【コンセプトムービー】

当社YouTubeチャンネル(https://youtu.be/pt4GelJTnJ8?si=Ygb9EsTvbB55pzJg)（https://youtu.be/pt4GelJTnJ8）からご視聴いただけます。

【関連ニュース】

日産自動車、神戸市と共同で自動運転モビリティサービスの地域導入を目指す実証実験を開始(https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/250724-00-j)

日産自動車、神戸市灘五郷エリアにおける自動運転モビリティサービス実証運行を開始(https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/251128-01-j)

■Moplus株式会社 会社概要

会社名：Moplus株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 （WeWork内）

設立日：2025年3月3日

代表者：代表取締役CEO柳瀬賢、代表取締役COO中川和明

株主：日産自動車株式会社50%、三菱商事株式会社50%