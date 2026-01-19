【1/21(水)開催・参加無料】ブロードエンタープライズ×きずな不動産×Novares共催。「負けない不動産投資」と「空き家活用の極意」を学ぶオンラインセミナーを開催

株式会社ブロードエンタープライズ

株式会社ブロードエンタープライズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中西 良祐、証券コード：4415、以下、当社）は、株式会社きずな不動産、株式会社Novaresと3社共催で、2026年1月21日（水）に不動産オーナー様向けオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーは、現場のリアルな知見に基づく「収支モデル」や「成功・失敗事例」を学び、明日から実行に移せる判断基準が得られる実践的なプログラムです。



前半では、"賃貸不動産のプロ"株式会社きずな不動産と、"民泊投資のプロ"株式会社Novaresが登壇。

不動産投資における危険信号の見極め方や、地域課題を解決しながら事業として成立させる民泊運用のポイントを、具体事例を交えながら紐解きます。

後半では、ブロードエンタープライズ社が、初期導入費用ゼロ円のファイナンススキーム「BRO-ZERO(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)」の仕組みと活用事例を公開します。

手元資金や銀行の与信枠を使わず修繕・リノベーションや設備導入が可能となる手法について、キャッシュフロー最大化の具体事例を解説します。

プログラム

開催概要

- 「負けない不動産投資への一歩～空き家がもたらす可能性～」講演- 「初期ゼロファイナンススキームBRO-ZERO」講演- QAタイム

■ イベント名：負けない不動産投資への一歩～賃貸・民泊投資×BRO-ZEROセミナー～

■ 開催日時：2026年1月21日（水）19：00～

■ 開催形式：オンライン

■ 参加費用：セミナー参加：無料

■ 主催講師：

・株式会社きずな不動産(https://kizuna-fudosan.com/)

岡本 悠佑 様

・株式会社Novares(https://novares.jp/)

石村 和希 様

・株式会社ブロードエンタープライズ

武田 宗一郎

こんな方にオススメ

お申込方法

- 空き家や遊休不動産を収益化したい方- 実際の収益・失敗事例から学びたい方- 民泊開業における資金の工面にお困りの方

以下の特設ページよりお申込みください。

https://broad-e.co.jp/seminar4/

会社概要

- 法人名： 株式会社ブロードエンタープライズ- 代 表： 中西 良祐- 本 社： 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9F- 設 立： 2000年12月15日- 資本金： 78百万円- 上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4415）- ホームページ：https://broad-e.co.jp/- 従業員数：149名(2025年4月末日時点)- 事業内容：マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」(https://broad-e.co.jp/business/b-cubic/)、IoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」(https://broad-e.co.jp/business/bro-lock/)、外壁塗装・修繕「BRO-WALL」(https://broad-e.co.jp/bro-wall/)、初期費用ゼロの民泊運用「BRO-民泊」(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)、内装リノベーション「BRO-ROOM」(https://broad-e.co.jp/bro-room/)、等の販売・施工・保守- YouTube「中西良祐チャンネル」：https://www.youtube.com/@ryosukenakanishi- YouTube「ブロードエンタープライズ（4415）IRチャンネル」：https://www.youtube.com/@broadenterprise-ir

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社ブロードエンタープライズ 担当：金城（かねしろ）

お問い合わせフォーム https://broad-e.co.jp/contact/