【1/25(日)参加無料】ブロードエンタープライズ×Villa Repro様×サバイバル投資家共催。「別荘民泊の実践術」と「初期費用ゼロの設備投資」を学ぶ不動産オーナー向けセミナーを開催

株式会社ブロードエンタープライズ

株式会社ブロードエンタープライズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中西 良祐）は、株式会社Villa Repro、「サバイバル投資家」生稲 崇氏と3社共催で、2026年1月25日（日）に不動産オーナー様向けオンラインセミナーを開催いたします。 本セミナーでは、高利回りを狙う「別荘民泊」の具体的な始め方と、初期費用ゼロ円で設備投資が可能な「BRO-ZERO」スキームについて、実践的なノウハウを公開します。

本セミナーは、民泊運営のトッププレイヤーから、初心者でも再現できる「成功ノウハウ」と「リアルな収支」を学べる実践的なプログラムです。

前半では、別荘民泊プロデューサーとして15軒の自社物件を運営する株式会社Villa Repro 羽田氏と、半年で9棟まで拡大させたサバイバル投資家 生稲氏が登壇。

地方の中古別荘を活用した高利回り物件の作り方や、物件選定から出口戦略まで、現場のリアルな知見を余すところなくお伝えします。

後半では、ブロードエンタープライズ社が、初期導入費用ゼロ円のファイナンススキーム「BRO-ZERO」(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)の仕組みと活用事例を大公開します。

手元資金や銀行の与信枠を使わず修繕・リノベーションや設備導入が可能となる手法について、キャッシュフロー最大化の具体事例と共に解説します。

プログラム

開催概要

- 「別荘民泊の始め方セミナー」講演- 「自己資金を節約しつつ規模拡大も実現する！！民泊旅館レバレッジ投資術（あなたの大切な人たちとの理想の人生をより早く実現するために）」講演- 「初期ゼロファイナンススキームBRO-ZERO」講演- QAタイム

■ イベント名：高利回りを狙う別荘民泊の実践術と資金ゼロ民泊スタートセミナー

■ 開催日時：2026年1月25日（日）10：00～11：00

■ 開催形式：オンライン

■ 参加費用：セミナー参加：無料

■ 主催講師：

・株式会社Villa Repro（https://loghouse.life/）

代表取締役 羽田 徹

・サバイバル投資家（https://x.com/CashFlowLife365）

生稲 崇

・株式会社ブロードエンタープライズ

兼澤 駿佑

こんな方にオススメ

お申込方法

- 収益性（利回り）重視で投資先を探している方- 実際の収益・失敗事例から学びたい方- 民泊開業における資金の工面にお困りの方

以下の特設ページよりお申込みください。

https://broad-e.co.jp/seminar3/

会社概要

- 法人名： 株式会社ブロードエンタープライズ- 代 表： 中西 良祐- 本 社： 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9F- 設 立： 2000年12月15日- 資本金： 78百万円- 上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4415）- ホームページ：https://broad-e.co.jp/- 従業員数：149名(2025年4月末日時点)- 事業内容：マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」(https://broad-e.co.jp/business/b-cubic/)、IoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」(https://broad-e.co.jp/business/bro-lock/)、外壁塗装・修繕「BRO-WALL」(https://broad-e.co.jp/bro-wall/)、初期費用ゼロの民泊運用「BRO-民泊」(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)、内装リノベーション「BRO-ROOM」(https://broad-e.co.jp/bro-room/)、等の販売・施工・保守- YouTube「中西良祐チャンネル」：https://www.youtube.com/@ryosukenakanishi- YouTube「ブロードエンタープライズ（4415）IRチャンネル」：https://www.youtube.com/@broadenterprise-ir

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社ブロードエンタープライズ 担当：金城（かねしろ）

お問い合わせフォーム https://broad-e.co.jp/contact/