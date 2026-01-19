お家で!?ピザトースター　HKPM-1200

株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、ピザトースター HKPM-1200が発売されました。

今スーパーなどでも多く品揃えされているピザ。

持って帰って焼き直ししたいけどトースターにカットしないと入らない。なんて経験ないですか？

こちらの商品はなんと直径27cmまでのピザならカットせずに入っちゃうんです。

もちろん、ピザだけではなくトーストなら２枚入っちゃいます。

買ってきたピザはもちろん、自分で本格ピザを作ってみては？

商品詳細

本体サイズ：約幅390×高さ200×奥行380mm

本体重量：約3500g

庫内サイズ：約幅320×高さ67×奥行320mm

■生産地：中国

定格電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：1200W

コードの長さ：約1500mm

ピザ推奨サイズ(最大)：直径27cm

温度設定：MIN～210℃

時間設定：OFF～60分

安全装置：加熱防止装置

使用環境温度：5～35℃

セット内容：本体、パンくずトレー、焼き網、調理用皿、引き出し用取手、取扱説明書兼保証書

保証期間：1年間

【弊社製品に関するお問合せ先】

■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。



株式会社ヒロ・コーポレーション

メールアドレス:info@cds-ito.co.jp