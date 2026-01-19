お家で!?ピザトースター HKPM-1200
株式会社イトウ
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、ピザトースター HKPM-1200が発売されました。
今スーパーなどでも多く品揃えされているピザ。
持って帰って焼き直ししたいけどトースターにカットしないと入らない。なんて経験ないですか？
こちらの商品はなんと直径27cmまでのピザならカットせずに入っちゃうんです。
もちろん、ピザだけではなくトーストなら２枚入っちゃいます。
買ってきたピザはもちろん、自分で本格ピザを作ってみては？
商品詳細
本体サイズ：約幅390×高さ200×奥行380mm
本体重量：約3500g
庫内サイズ：約幅320×高さ67×奥行320mm
■生産地：中国
定格電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：1200W
コードの長さ：約1500mm
ピザ推奨サイズ(最大)：直径27cm
温度設定：MIN～210℃
時間設定：OFF～60分
安全装置：加熱防止装置
使用環境温度：5～35℃
セット内容：本体、パンくずトレー、焼き網、調理用皿、引き出し用取手、取扱説明書兼保証書
保証期間：1年間
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp