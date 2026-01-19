「職務経歴書・履歴書の悩み」調査。バイト探しをしている方の約9割が、職務経歴書の作成に「負担を感じる」。約半数が、負担を理由に「応募を見送った経験がある」と回答。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する”派遣型のアルバイト”を集めた求人サイト『エンバイト』（https://hb.en-japan.com/）上で、サイトを利用するユーザーを対象に「職務経歴書・履歴書の作成の悩み」に関するアンケートを実施。578名から回答を得ました。以下、結果をご報告いたします。

調査結果 概要

- バイト探しをしている方の約9割が、職務経歴書の作成に「負担を感じる」。約半数が、負担を理由に「応募を見送った経験がある」と回答。- 応募を見送った理由、「長文の記載が負担」「詳細記載の要求が多い」に次いで「手書きや独自フォーマットの指定が面倒」。- 苦手意識を持つ方が多い項目は「自己PR」「志望動機」「職務経歴」。記入の難しさを感じる状況は「職歴にブランクがある」「短期の仕事が多い」。

調査結果 詳細

1：バイト探しをしている方の約9割が、職務経歴書の作成に「負担を感じる」。約半数が、負担を理由に「応募を見送った経験がある」と回答。（図1～2）

現在アルバイト・パート探しをしている方に「職務経歴書・履歴書の作成、更新にどの程度負担を感じますか？」と質問すると、40％が「とても負担に感じる」、47％が「やや負担に感じる」と回答。計87％が負担に感じていることが分かりました。

続けて、作成の負担が理由で”応募を見送ったことがあるか”を伺うと、46％が「ある（応募を見送った）」、6％が「ある（提出期限に間に合わず辞退した）」と回答しました。

【図1】職務経歴書・履歴書の作成、更新にどの程度負担を感じますか？

【図2】職務経歴書・履歴書作成の負担が理由で、応募を見送ったことはありますか？

2：応募を見送った理由、「長文の記載が負担」「詳細記載の要求が多い」に次いで「手書きや独自フォーマットの指定が面倒」。（図3）

職務経歴書・履歴書の作成が負担で、応募を見送ったことがある方に、具体的な理由を伺いました。上位は「志望動機・自己PRの長文記載が負担だった」（46％）、「職務経歴の詳細（時系列・実績など）の要求が多かった」（40％）、「手書きや独自フォーマット指定が面倒だった」（37％）でした。

【図3】職務経歴書・履歴書の作成が負担で、応募を見送ったことがある方に伺います。見送りを決意した、具体的な理由を教えてください。（複数回答可）

3：苦手意識を持つ方が多い項目は「自己PR」「志望動機」「職務経歴」。記入の難しさを感じる状況は「職歴にブランクがある」「短期の仕事が多い」。（図4～5）

職務経歴書・履歴書の作成において最も苦手意識がある項目を聞くと、上位は「自己PR」（32％）、「志望動機」（27％）、「職務経歴」（21％）でした。

続けて、記入の難しさを感じる”状況”を伺うと、上位は「職歴にブランク（空白期間）がある」（48％）、「短期間の仕事が多い」（34％）、「未経験の職種に応募する」「アピールできるような事柄がない」（同率26％）でした。最後に、応募書類に関する悩み、失敗談・成功談も紹介します。

【図4】職務経歴書・履歴書の作成において、最も苦手意識がある項目はどれですか？

【図5】職務経歴書・履歴書の作成において、記入の難しさを感じる状況はありますか？（複数回答可）

Q．応募書類に関する悩み、失敗談・成功談があれば教えてください。

■悩み

・早期離職で就業期間が短いため、職務内容が薄くて悩んでいる。（20代男性）

・手書きだと書き損じが出たり、他の求人を見つけても途中で変えられないので大変。（30代女性）

・繁忙期対応の仕事が中心のため、これまで就業した会社が50社を超えており、見やすい大きさの字で職務経歴書を作成すると10ページを超えてしまう。（30代女性）

・応募先によって動機や要望を考えるのが面倒。（40代女性）

・職歴が多すぎて記入時に困る。採用への影響を考えてしまう。（40代女性）

■失敗談

・独自フォーマットへの記入を要求されて、とても手間がかかる内容だったため、一部を割愛して応募すると応募直後に不採用の通知が届いた。（40代女性）

・資格を多数所有しているが、仕事内容に関係のない資格まで履歴書に記載したら、記載した全資格の証明書を提出する羽目になり（その会社の就業時の規則になっていた）面倒だった。（40代女性）

■成功談

・正社員としての就業期間が短い場合でも、アルバイトでの経験をしっかりとアピールすれば、面接官からの印象が良くなることもあると知った。（20代女性）

・AIに作成サポートを依頼すると、ポジティブな回答をもらえて気持ちが前向きになった。40代非正規の職探しはとにかく精神的につらいので助かった。（40代女性）

【調査概要】

■調査方法：インターネットによるアンケート

■調査対象：『エンバイト』（https://hb.en-japan.com/）を利用するユーザー

■調査期間：2025年11月25日～12月22日

■有効回答数：578名

オフィスワークなど「派遣バイト」中心のアルバイト情報サイト『エンバイト』https://hb.en-japan.com/(https://hb.en-japan.com/)

オフィスワークを中心とした「派遣型のアルバイト」情報をご紹介するキュレーションサイト。高時給、単発＆日払い、時短シフトなどさまざまな働き方に合う、派遣会社ならではのアルバイト情報を多数掲載。従来型の求人検索に加え、AIによるレコメンド、編集スタッフが探し出したおすすめ求人情報、企業側からの「面談確約」や「応募歓迎」通知機能など、自分に合った求人を見つけるためのサポートを充実させています。

