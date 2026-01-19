“検索の主役はAIへ” 新時代のWebマーケティング支援サービスをリリース

株式会社ナレッジホールディングス

株式会社ナレッジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：道川内知、以下「当社」）は、急速に進むAI検索へのシフトに対応するため、企業向けWebマーケティング支援サービスを2026年1月より正式に開始いたしました。



本サービスは「AI検索最適化・DR（ドメイン評価）強化・成果コミット」を柱とし、企業が“AIに選ばれるサイト”を構築することで、継続的な集客と成果につなげることを目的としています。

■リリースの背景｜“検索はAIに選ばれる時代”へ急転換

2024年以降、検索プラットフォームではAIが回答を生成する「AI検索」が急速に普及し、ユーザーが最初に触れる情報は検索結果からAI回答へシフトし始めています。

この変化により、従来SEO中心の対策だけでは情報が届きにくくなり、企業サイトが評価される基準そのものが刷新されつつあります。

特に、専門性・網羅性・信頼性（E-E-A-T）やドメイン評価（DR）は、AI検索において重要な評価軸となっており、企業のWeb戦略に欠かせない要素として位置づけられています。

こうした環境変化を受け、当社は “AI検索時代に最適化されたWebマーケティング支援” を企業向けに提供開始いたしました。

■新サービスの全体像｜AI検索 × DR × 成果コミットを核にした総合支援モデル

AI検索への急速なシフトに対応するため、本サービスは“評価されるサイトづくり”から“成果を生む運用体制”までを一貫して支援するモデルとして設計されています。本サービスの中核となる３つの特徴は、以下の通りです。

1. AI検索最適化

AIが理解しやすく、評価しやすい“構造化されたサイト”を設計します。従来のSEO対策に加え、AI回答に取り上げられやすい情報整理や文脈設計を組み合わせることで、AI検索時代に求められる専門性と信頼性を高めます。

こうした最適化は、以下の観点から総合的に進めていきます。

・E-E-A-Tを踏まえた専門性・網羅性の強化

・階層構造の整理による理解・評価の向上

・特定領域で“指名される専門性”の構築

・AI回答内で参照される確率を高める文脈設計

・コンテンツ同士の関連性を高める内部構造の最適化

従来のSEOを超え、“AIに選ばれるためのサイトづくり” を実現します。

2. DR強化（ドメイン評価の底上げ）

AI検索・SEOの両方で重要になる「ドメイン評価（DR）」を強化し、サイト全体の信頼性と外部評価を底上げします。特にAI検索では、“誰が情報を言っているか” を示すドメインの権威性が参照基準になりつつあり、DRの向上は避けて通れない要素です。

DR強化では、以下の取り組みを中心に、長期的に評価される土台づくりを進めます。

・AI・SEO両方の評価軸となるDRの重要性を踏まえた戦略設計

・高品質のサイテーションによる“権威性の底上げ”

・競合比較で負けない評価基盤の構築

検索環境がAI中心へ移行する中で、コンテンツだけでは差がつかない“ドメイン全体の強さ”を育てる施策です。

3. 成果コミット（短期～中長期の数値責任）

本サービスは、施策の実行にとどまらず、成果につながる運用体制まで責任を持って支援するモデルです。短期的な改善から中長期の成長までを見据え、数字をもとにした継続的な改善を行います。

成果コミットの取り組みは、主に次の３点です。

・KPI設計から改善運用までをワンストップで支援

・レポートやミーティングを通して伴走

・問い合わせやリード獲得までを明確に追う評価基準の設定

“成果が出るまで一緒にやりきる”ことを前提とした支援モデルであり、企業のマーケティング活動を継続的に前進させます。

■本サービスの特徴

本サービスは、AI検索時代に対応した企業の集客基盤を構築するために、複数の要素を総合的に組み合わせた支援モデルです。

AIが評価しやすいサイト構造の設計をはじめ、ドメイン評価（DR）の強化によって長期的な集客力を育てるとともに、成果コミット型の運用体制により施策の効果を可視化します。

また、専任のマーケティング担当者がいない企業でも導入しやすい柔軟な支援を提供しており、BtoB・BtoC問わず幅広い業界で活用いただける点も大きな特徴です。

本サービスの詳細はこちら→https://knowledge-hd.co.jp/lp/ai検索-llmo-geo/(https://knowledge-hd.co.jp/lp/ai%E6%A4%9C%E7%B4%A2-llmo-geo/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ナレッジホールディングス

広報担当：栗野愛彩（くりのあや）

電話：080-6929-1290

メールアドレス：kurino@knowledge-hd.co.jp ,info@knowledge-hd.co.jp

【会社概要】

株式会社ナレッジホールディングス

法人番号 ：3010701047591

所在地 ：東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 3F

LLMO対策本部：愛知県名古屋市中区栄3丁目12-6-815

電話番号 ： 052-734-7573

受付時間 ：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援

※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp