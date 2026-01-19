サイバーリンク、BCN AWARD 2026を受賞　ビデオ関連ソフト部門で11年連続受賞を達成

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、2026 年 1 月 19 日（月）に株式会社 BCN より発表された BCN AWARD 2026 のビデオ関連ソフト部門において最優秀賞を受賞し、11 年連続受賞*を達成しました。BCN AWARD 2026におけるサイバーリンクのシェアは59.7%となりました。

受賞ソフトウェアについて

PowerDirector シリーズ

初心者の方から上級者の方まで幅広くご支持いただいている動画編集ソフトウェアです。

最先端のAI搭載機能をはじめ、使いやすい操作性でご評価いただいております。

PowerDVD シリーズ

DVD、Blu-ray ディスクの再生、ならびに地デジ放送、BS デジタル、CS 放送などを録画した DVD、Blu-ray ディスクの再生に加えて、数多くの動画・オーディオフォーマットに対応した再生ソフトウェアです。

Power2Go シリーズ

動画・音楽ファイルの変換やバックアップに加え、画面録画機能や AES 256-bit暗号化によるデータ保護など、多用途に活用できます。

* BCN AWARD 2016 ～ 2026 ビデオ関連ソフト部門 最優秀賞

https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=298

