ニューバランス、テニス世界トップランカー ココ・ガウフ選手の「Australian Open 2026キット」を発表

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、TeamNBアスリートであるテニス、ココ・ガウフ選手のAustralian Openキットを発表します。このコレクションは、しなやかな動きの美しさと夏のスピリットを体現したコレクションです。シーズンスタートとなるグランドスラムに向けてココ・ガウフ選手と共にデザインしたこのキットは、単なるパフォーマンスウェアではなく、スタイル、自信、そして自己表現を追及したアパレルです。今回初めて、ココのカスタムキットをベースにしたバージョンが一般販売され、ファンは彼女のシグネチャールックを身にまとうことが可能になります。ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿にて販売いたします。

https://shop.newbalance.jp/australian-open-2026-collection/

パフォーマンスのために作られ、オーストラリアの夏からインスピレーションを受け、デザインによってさらに高められたこのキットは、エレガンス、気品、そして遊び心を融合しています。流れるようなラインは躍動するプレーを支え、鮮やかなカラーはブルーに輝くメルボルンのコートで存在感を放ちます。ホットマリーゴールド、ネイビーブルー、デイブレイクというカラーパレットは、オーストラリアの風景から着想を得たもので、楽観性とエネルギーを表し、新シーズンの幕開けを象徴します。

ココ・ガウフ選手のAustralian Openキットは、彼女の大会ストーリーの異なる章を表現した3つのルックで構成されています。

・オンコートルック： 美しく通気性のあるストレッチタンクと、軽やかに揺れる裾のプリーツスカートで、自然な優雅さを演出。

・プラクティスルック： 自由さと集中力のバランスを取るクロップドTシャツとショーツ。

・ウォークオンルック： 試合前の瞬間をスタイルに変える、オーバーサイズのカラーブロックトラックスーツ。

・フットウェア： 新しいCG2カラーと、2つの新しいCoco Delrayカラーがビジョンを完成させます。

ニューバランス グローバルアパレル担当シニアバイスプレジデント ジュリー・パイクのコメント

「ココがニューバランスファミリーに加わった瞬間から、私たちは彼女の進化にインスパイアされ続けています。アスリートとしてだけでなく、スタイルアイコンとしてもです。このキットはその旅路を反映しています。大胆で、自信に満ち、美しく表現力豊かです。今回初めて一般販売できることをとても嬉しく思います。ファンの皆さんにもココのシグネチャースタイルを楽しんでいただきたいと思います。」

ニューバランス契約アスリート ココ・ガウフ選手のコメント

「ニューバランスと一緒にAustralian Openのキットを作ることで、パフォーマンスだけでなく、スタイルや自己表現についてもデザインする機会を得られました。力強さと女性らしさを両立し、大胆な色やビーチへの愛を表現したいと思いました。ファンの皆さんが私のオンコートルックにインスパイアされたキットを着られるようになったことが本当に嬉しいです。この旅を皆さんと共有する特別な方法だと思っています。」

ニューバランス原宿で期間限定Australian Open POP-UP開催中

AOを世界に発信するグローバルでの試みの一環として、2025年12月にリニューアルオープンした「ニューバランス原宿」の1階「Stage（ステージ）」エリアに本場を思わせるような大胆な装飾の空間を作りNew Balance Australian Open POP-UPを期間限定展開中。ココ・ガウフ選手のキットも展開がスタートします。New Balance Australian Open Collectionも含めてご購入者に向けたワークショップ「Craft Station」も開催中です。

【POP-UP開催期間】1月7日（水）～2月15日（日）

【ワークショップ参加方法】

ご購入内容に応じて、ワークショップで使えるプレゼントをご用意しています。

◆Australian Openコレクション、ココ・ガウフ選手キットのアイテム1点ご購入で、ワッペン2個をプレゼントいたします。

◆Australian Openコレクション、ココ・ガウフ選手キットのアパレル/CAPを含む25,000円（税込）以上ご購入でワッペン2個＋トートバッグをプレゼントいたします。

※トートバッグにもワッペンをつけることは可能です。

※トートバッグは無くなり次第終了となります。

※myNB会員様の場合、ワッペンを+1個プレゼントいたします。

※myNB会員は当日のご入会も可。ご入会はこちらから https://shop.newbalance.jp/login

【ご注意事項】

・Australian Openコレクション、ココ・ガウフ選手キットのアイテム2点ご購入のお客様には、4つのワッペンをプレゼントいたします。

・ワッペンは無くなり次第終了となります。

・Australian Openコレクション、ココ・ガウフ選手キットのシューズをご購入のお客様は、シューズにはワッペンの圧着が出来かねますので、そのままワッペンをお渡しいたします。

・一部、ワッペンの圧着ができない商品がございます。

・各種ワッペンは数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

・ワッペンを圧着した商品は、返品・交換不可となります。

・プリントや刺繍の上への圧着はできません。

・混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

店舗情報

ニューバランス原宿

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目32-16

営業時間：11:00～19:00

電話番号：03-3402-1906

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/をご覧ください。(https://shop.newbalance.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook ： https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp ： https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx

【一般のお客様】お客様相談室 0120-85-7120