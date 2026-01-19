【注文率80%超】平日11時台だけの“早割”焼肉ランチ。「焼肉どんどん亭」の『情熱ランチ990円（税込1,089円）』が、なぜこれほど支持されるのか？

株式会社ナショナルフーズ

岡山県を中心に展開する「焼肉どんどん亭（運営：株式会社ナショナルフーズ）」が、2025年9月より提供を開始した「情熱ランチ」シリーズが大きな反響を呼んでいます。

本シリーズは、平日11:00～11:50の限定提供ながら、対象時間帯に来店するお客様の約8割が注文する大人気メニューとなっています。昨今の物価高騰を受け、「1,000円以内でお腹いっぱい焼肉を楽しみたい」というニーズに応えるべく開発。全品990円（税込1,089円）という価格に加え、ごはん・スープ付きの圧倒的なボリューム感が支持されています。

開発の背景：限られた時間と予算で「最高の満足」を

「情熱ランチ」は、単なる安売りのランチではなく、ピークタイム前の11:00～11:50という時間帯に限定することで、店舗のオペレーション効率を高め、その分を食材の質と価格に還元する仕組みを実現しました。 その結果、「990円（税込1,089円）」という価格ながら、焼肉どんどん亭の名物である「やみつきハラミ」や定番の「炙りカルビ」を妥協なく提供することが可能となりました。

「情熱ランチ」3つの特徴

やみつきハラミ炙りカルビ

1．全品990円（税込1,089円）の統一価格

メニューはすべて、ごはん・スープがセットでこの価格です。また、お肉の量は全て「180ｇ」と食べ応えのあるボリュームとなっております。お財布に優しい価格設定でありながら、本格的な焼肉ランチを提供しております。

２．焼肉どんどん亭 人気のお肉を使用した3種類のラインナップ

お客様の好みに合わせて選べるよう、人気のお肉をメインにした3つのバリエーションを取り揃えています。

情熱よくばりランチ情熱よくばりランチ

名物「やみつきハラミ」と定番「炙りカルビ」の両方が楽しめる、一番人気のハーフ＆ハーフセット。

情熱やみつきハラミランチ情熱やみつきハラミランチ

焼肉どんどん亭で長年愛される、柔らかくジューシーな「やみつきハラミ」を堪能できるセット。

情熱炙りカルビランチ情熱炙りカルビランチ

ご飯との相性が抜群の、香ばしい「炙りカルビ」をメインにしたセット。

３．5種類の「無料トッピング」で味変も自由自在

低価格ランチであっても、自分好みの味で楽しんでいただきたいという想いから、5種類の薬味を無料で提供しています。

ラインナップ：大根おろし、わさび、コチュジャン、おろしニンニク、ポン酢。

さっぱりと「おろしポン酢」で楽しんだり、「コチュジャン×ニンニク」でスタミナ満点に仕上げたりと、その日の気分に合わせたカスタマイズが可能です。

商品概要

商品名：「情熱ランチ」シリーズ

提供期間：通年（2025年9月より開始）

提供時間：平日の11:00～11:50（注文完了分まで）

価格：各990円（税込1,089円）

セット内容：メインのお肉、ご飯、スープ

対象店舗：焼肉どんどん亭 全店

【メニュー詳細】

情熱よくばりランチ（やみつきハラミ・炙りカルビ）

情熱やみつきハラミランチ

情熱炙りカルビランチ

【お得な追加オプション】

「情熱ランチ」をご注文のお客様限定で、以下のサイドメニューを各190円（税込209円）で追加可能です。

・情熱ドリンクバー

・情熱サラダ

・情熱キムチ

・情熱キャベツ

・情熱玉ねぎ

※「やみつきハラミ」はやわらか加工しております。十分な加熱をしてお召し上がりください。またアレルギー成分（乳・小麦）が含まれています。

◆毎日通っても飽きない！「焼肉どんどん亭」の多彩なランチ◆

情熱ランチ以外にも、焼肉どんどん亭ではお客様の「今日食べたい気分」に応えるバラエティ豊かなランチメニューを取り揃えています。その日のお腹の減り具合やシーンに合わせて選べる、ランチメニューを一部ご紹介します。

定番焼肉ランチシリーズ

【選べる焼肉ランチ】1,490円（税込1,639円）

全10種類のお肉（やみつきハラミ、もち豚カルビ、鶏もも、レバーなど）の中から、お好きな3種類を自由に組み合わせることが可能です。ごはん、キムチ、スープに加え、ドリンクバーまで付いた満足度の高いセットです 。

選べる焼肉ランチ大満喫ランチシリーズ

【辛麺焼肉ランチ】1,490円（税込1,639円）

麺もご飯もお肉も、食べたい方にオススメ！

コク深い辛さがクセになる「辛麺（大）」をメインに、「ごはん（小）」、「サラダ」、さらに「お肉盛り（やみつきハラミ・もち豚カルビ）」ドリンクバーも付いた欲張りな大満喫セットです。

辛麺焼肉ランチ極上麺ランチシリーズ

【肉そば（大）ランチ】890円（税込979円）

お肉をたっぷり盛り付けた「肉そば（大）」は、お肉の旨味が溶け出したスープが絶品。プラス100円（税込110円）で「ごはん（小）」が付いたセットに変更も可能です。

肉そば（大）ランチカルビ丼シリーズ

【てんこ盛りカルビ丼】並790円（税込869円）

香ばしく焼いたカルビを豪快に盛り付けた、焼肉屋本気の「カルビ丼」です。

並盛りは790円（税込869円）と非常にリーズナブル。プラス300円（税込330円）で、お肉が1.5倍・ごはんが大盛りになる「大盛り」もお選びいただけます。

てんこ盛りカルビ丼

『焼肉どんどん亭』について

焼肉どんどん亭は、「家族の団欒を思い続けて40年以上」の歴史を持つ焼肉レストランです。岡山市、倉敷市、総社市、広島県福山市など、地域に根差した店舗展開を行っています。

当店は「ご家族三世代で楽しめる焼肉の団欒空間」をコンセプトの一つに掲げ、幅広い世代のお客様に高品質なお肉を心ゆくまでお楽しみいただける空間とサービスを提供しています。

メニューは、大人気の「やみつきハラミ」をはじめとした「六大名物」など、焼肉どんどん亭ならではのこだわり抜いた逸品を提供しています。食べ放題コースは「ベーシックコース」「デラックスコース」「プレミアムコース」の3種類を展開しており、プレミアムコースでは牛タンや黒毛和牛なども対象となります。

ご家族やご友人とのお食事に、美味しいお肉と楽しい時間を提供し続ける、地域密着型の焼肉チェーンです。

展開エリア： 岡山県、広島県福山市など ８店舗運営

主なメニュー形式： 食べ放題コース（3種類）、期間限定メニュー、グランドメニュー、ランチ、定食

◆焼肉どんどん亭 公式サイト https://dondontei.jp/

◆焼肉どんどん亭 公式Instagram https://www.instagram.com/dondontei_yakiniku/

会社概要

会社名 株式会社ナショナルフーズ

本社所在地 岡山県倉敷市

事業内容 焼肉レストラン「焼肉どんどん亭」‧「焼肉ひびき」の運営

企業理念 ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナショナルフーズ広報担当

TEL: 086-426-7575

Email: honbu@nationalfoods.info

URL: https://dondontei.jp/