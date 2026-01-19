福井県越前市が誇る伝統的工芸品「越前和紙」。

その一つの「越前鳥の子紙（えちぜんとりのこし）」が、令和７年１２月１１日のユネスコ政府間委員会において、ユネスコ無形文化遺産の「和紙：日本の手漉和紙技術」に追加登録されました。

手漉き技術の保護・伝承に熱心に取り組んでいることが認められただけでなく、原材料となる植物を過度に採取しない姿勢が持続可能性を体現していると評価されました。

ユネスコ無形文化遺産への登録を祝う産地の職人ら

（右から５人目が越前生漉鳥の子紙保存会 胗荑晴夫会長）

■「越前鳥の子紙」って、どんな紙？■

奈良時代から漉かれてきた、雁皮（がんぴ）という植物を原料とする手漉き和紙「雁皮紙」。

越前鳥の子紙は、その雁皮紙の一つで、越前の地では、室町時代には既に漉かれていました。

かすかに黄みを帯びた色合いで、表面は滑らかで光沢があります。虫害に強く耐久性に優れていることから、古くは経典や貴重な書物、かな料紙などに使われていました。

「鳥の子」という名前は、卵の殻の色に似ていることが由来ともされています。

繊維が短い雁皮を均一な紙に漉きあげるには、高度な技術が必要とされます。





■まさかの登録漏れから・・・苦節１０年■

平成２６年１１月、「和紙：日本の手漉和紙技術」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。

そこに連なったのは、石州半紙（島根県）、本美濃紙（岐阜県）、細川紙（埼玉県）の３つ。日本一の産地である越前和紙の名前はありませんでした。

登録から漏れた理由は、紙漉きの技術を保存、継承する団体が無かったから。

その事実を知った越前和紙職人の胗荑晴夫（やなせ はるお）さん。無形文化遺産への追加登録を目指し、平成２７年３月に「越前生漉（きずき）鳥の子紙保存会」を設立し、自ら会長に就任しました。

機械漉きの普及により、鳥の子紙を手漉きできる職人は産地の中でもわずか。保存会の正会員８人が中心となり、普段はほかの種類の紙を漉いている準会員や、初めて紙漉きをする研修生に鳥の子紙を漉く技術を伝えてきました。

保存会では、原料となる雁皮の栽培にも着手。農家の高齢化により入手が困難となる中、産地周辺の山に植樹し、管理をしてきました。

これらの努力が実を結び、保存会の設立から１０年を経て実現した越前鳥の子紙のユネスコ無形文化遺産登録。

登録決定を受け、胗荑さんは「越前鳥の子の技術を次世代の職人に確実に伝え、育てていくことを目標に、さらに頑張りたい。」と、産地の未来を語りました。



越前鳥の子紙を漉く職人

（越前鳥の子紙研修場「とりこ」にて）

■ユネスコ登録を誘客の追い風に■

ユネスコ無形文化遺産の登録により、さらなる観光誘客が期待される越前和紙産地。

令和７年１１月、エリア内で初となる工芸宿「SUKU（スク）」がオープンしました。

３室ある客室の名前は、和紙の原料にちなんだ、「楮（こうぞ）」、「三椏（みつまた）」、「雁皮」。内装や照明だけでなく、クッションなどのインテリアにも越前和紙が使われています。

和紙に囲まれた空間で宿泊できるだけでなく、フロントでは簡単な和紙作りも体験できます。

SUKUで宿泊客や観光客をお迎えするのは、地域おこし協力隊の橋口美和さん。伝統工芸を通じて地域と訪れる方をつなぐ案内人として、周辺の和紙工房の紹介などを行っています。



地域おこし協力隊 橋口美和さん

（SUKUの前にて）

■ユネスコ無形文化遺産登録までの歩み■