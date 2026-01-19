ゲーム周辺機器メーカーの株式会社アローン（本社：埼玉県川越市下小坂、代表取締役：近藤嘉則、以下「アローン」）は、2026年1月8日より、Revival Production所属のIbukiさんの活動をスポンサーとして支援させていただくこととなりました！スポンサー決定記念として、ALLONEオフィシャルサイト内で特別キャンペーンを実施いたします。特別なクーポンやサイン入り商品など豪華なキャンペーンになっておりますので、ぜひチェックしてみてください！

スポンサー決定記念特別キャンペーン概要

①対象商品が15%OFFの特別クーポン配布！

1月8日～3月末までの期間、ALLONEオフィシャルショップにてクーポンコードをご利用いただくと、対象商品が15%OFFになります！さらに、Ibukiさんの公式YouTube（https://www.youtube.com/@Ibuki_Kirisaki）でのPR配信中に「他にも対象にしたい商品」をコメントしていただくと、対象商品が追加される可能性もございます。※PR配信や話題に上がっている際以外でのALLONEおよびALGに関する言及はご遠慮ください。

②配信内限定！先着3名の高割引率クーポン配布！

さらに、15%OFFクーポンに加え、初月のPR配信時限定で先着3名様に35%OFFクーポンをプレゼントいたします。ゲーミングチェアが1万円以上お得にご購入いただける特別なクーポンですので、ぜひ配信をご確認ください。（1月分の配信はすでに終了しております）

③期間中購入者全員が対象！Ibuki直筆サイン入り製品をお届け！

ファンの皆さん必見！対象商品をご購入いただいた方の中で希望者全員に、Ibukiさん直筆サイン入り商品をお届けいたします。応募方法は、対象商品購入時に備考欄に「サイン希望」とご記入いただくだけです。この機会にぜひALLONE商品ご検討ください！

Ibuki様プロフィール

息づくように、歌を刻む──2024 年 5 月に活動を開始。YouTube を中心にオリジナル楽曲や歌ってみた動画を精力的に投稿し、同年 5 月 15 日には初のオリジナル楽曲「藍嵐」を配信リリース。活動開始からわずか 2 か月で YouTube チャンネル登録者数は10 万人を突破した。その後も、EDM、Speed Garage、ロックなどジャンルの枠を超えた多彩な楽曲の歌唱に挑戦している。研ぎ澄まされたハイトーンボイスとクールな歌声を武器に、高い表現力を発揮する女性アーティスト。掲げるコンセプトは、既成の枠を超え、自らの音楽で未来を切り拓くという意味を込めた「VisionSinger」誰かに決められた生き方ではなく、自分の衝動や意思で道を選び取り、歌うその姿が、聴く人の心へ静かに火を灯している。■Ibuki 公式 SNS【YouTube】https://www.youtube.com/@Ibuki_Kirisaki【X】https://www.x.com/Ibuki_Kirisaki【TikTok】https://www.tiktok.com/@ibuki_kirisaki【Instagram】https://www.instagram.com/ibuki_kirisaki

XやInstagramでは最新の商品情報を発信しております。

https://www.f-allone.com/

アローンではXやInstagramにて最新の商品情報やイベント情報などを発信しております。商品やクーポンが無料でもらえるキャンペーンや、イベントの情報をゲットできるので、見逃さないよう是非この機会にフォローをお願いいたします。

「ALLONE」アプリでは、サポートチャットにて２４時間いつでも問い合わせ可能

https://twitter.com/ALLONE_2021https://www.instagram.com/allone140041/

アローンでは、サポートチャットにて２４時間いつでも問い合わせいただける環境が整っており、お客様により安心してアローンの製品を使用していただける環境作りのお手伝いが可能になりました。チャットのみで解決しない場合は、サポートセンターへ直接問い合わせすることもできます。アプリ内では安心のサポートサービスのほか、新商品情報・商品カタログの閲覧もでき、オフィシャルショップで使えるクーポンなど様々な情報を発信いたします。下記リンクより、アプリのダウンロードしてみてください。

ALLONE(アローン)について

http://uplink-app-v3.com/app/download/sid/13895

商品を通してアローンが提供していくこと

株式会社アローンは、2014年9月に設立して以来約800種類以上のゲーム周辺機器を作り続けてきました。2021年9月より「ALG」というゲーミングブランドを立ち上げ、2022年1月プロゲーミングチーム・クレストゲーミングの公式スポンサーに就任。来る2023年の9月、10周年目を迎えます。2024年10月DetonatioN FocusMeの公式スポンサーに就任。新型コロナウイルスの感染拡大により人々の交流は著しく減ったように思います。ここ数年の子供達は沢山寂しい思いをしてきました。卒業式や入学式がオンラインになり、昼食の時間は口を聞けない。楽しみにしていた修学旅行も、全てを捧げた全国大会も中止に。しかし、こんな窮屈な世界でも子供達は人間関係を構築する術を持っています。彼らは今、ゲームを通じてコミュニティを広げています。オンラインゲームの世界でリアルタイムに遊ぶことができるのです。誰に教わるでもなくゲームの中で待ち合わせができるようになってしまう。子供達の成長は、青春はゲームの中にも詰まっています。この柔軟なコミュニティの形こそが、子供達の光明を見出す力そのものだと考えます。だから私たちは「ゲームなんて」そんなお母さんやお父さんの言葉と和解したいのです。ゲームを通して未来を見る彼らを私たちは支えたいのです。

ALGについて

今、ゲームでご飯を食べていくという夢を本気で追う若者が沢山います。"eスポーツ"を知っていますか。eスポーツとはビデオゲーム、コンピューターゲームを用いた競技のことです。日本では2007年に日本eスポーツ協会設立準備委員会が発足し2010年にプロゲーマーが誕生した、まだまだ新しい業界です。日本でも10代の若者が世界で活躍しています。新しいものに吹く追い風やゲームに対する後ろ向きなイメージ、メジャーになるにはまだまだ時間がかかるかもしれません。だからこそ私たちはこの場所で挑戦をすることにしました。彼らが繋ぐ時代を見たいから。ゲームの面白さを1人でも多く届けたいから。いつかゲームから遠ざかった大人達に帰ってきてほしいから。ALGは人と娯楽が紡ぐ新たな場所を実現します。挑戦を続けるあなたの為に、私たちも挑戦を続けます。すべてがひとつになる「ALL make ONE」URL ： http://140-041.co.jp/

