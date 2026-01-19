鍼灸師として身体の痛みや不自由さと向き合ってきた平木愛（あいのふく・ディレクター）は、2026年の全国ポップアップストア展開を見据え、1月19日よりクラウドファンディングを開始します。2度の挑戦を経て、ブランドは「機能性」から「個別の私らしさ」を叶えるステージへ。オンラインフィッティングやオーダーメイドを通じ、介護服を「自分を愛でるための日常着」へとアップデートする、私たちの新しい挑戦を全国へ届けます。

【私たちが届ける「ええこと」の深化】1. 身体を知るプロだからこそ、服で「尊厳」を守りたい多くの患者様を診る中で感じたのは、身体の不自由さは「心の不自由」に繋がりやすいということ。特に、着たい服を諦めることは、自分らしさを手放すことに似ています。 「あいのふく」が掲げる「ええこと」とは、単なる機能の提供ではありません。服を通じて「私は私のままでいい」という尊厳を守り続けること。鍼灸師として介護現場で培った知見を注ぎ込み、着る人が主役になれる一着を届けます。2. 「私らしさ」を形にするオーダーメイドとオンラインフィッティング身体の変化は人それぞれ。だからこそ、今回のクラウドファンディングでは、一人ひとりの身体の状態に寄り添うリターンを強化しました。オーダーメイド： 既製品では解決できない悩みに応え、その方の身体に完全にフィットする「私だけの一着」を素材から制作します。オンラインフィッティング： 画面越しに身体のお悩みを伺い、最適な着こなしと商品を提案。 効率化が進む介護業界で、あえて「手仕事」と「対話」を大切にすることで、心まで満たされる体験を提供します。3. 2026年、全国のポップアップストアで会いましょう「ええこと、してるな～。応援するわ。」 そんな地域の温かな声に支えられ、ブランドは歩んできました。今回のクラウドファンディングは、2026年に予定している全国ポップアップストアに向けた大切な一歩です。「わたしのことやん！」と、未来の自分にワクワクする女性を全国に増やすため、私たちは走り続けます。【クラウドファンディング概要】プロジェクト名：体のラインはもう気にしない！心と体に寄り添う服を届けたい。開始日： 2026年1月19日18時～2月28日（終日）URL：https://camp-fire.jp/projects/896990/view （CAMPFIREサイトで、あいのふくと検索ください）主なリターン：あいのふくディレクターによるオンラインフィッティング体験個別ニーズに応えるオーダーメイド制作権未来の自分・大切な人に贈る「あいのふく」販売（母の日に間に合うスケジューリングでお届けします）【ブランド概要】 ブランド名： あいのふく 所在地： 滋賀県湖南市 事業内容： 衣料ブランドの企画・販売 コンセプト： わたしらしさを、つないでゆく 公式Instagram ：https://www.instagram.com/ai.no.fuku問い合わせ先： あいのふく代表（平木） TEL：080-2480-5500 広報担当（村田） TEL：090-3993-9177 mail:kokoperimura418@gmail.com

https://camp-fire.jp/projects/896990/view
Instagram: https://www.instagram.com/ai.no.fuku/