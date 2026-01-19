¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾ÉÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖALC-MobileⅢ¡×³èÍÑ»öÎã¤ò¸ø³«
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¼èºà¤·¤¿¥æー¥¶ー¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤à¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°åÎÅ¤Î»ëÅÀ¡×¤«¤é¤½¤ÎÌò³ä¤È²ÄÇ½À¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§°û¼ò±¿Å¾ÂÐºö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ
¡¡°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¡Ö¸¡µó¡×¤ä¡ÖÈ³Â§¶¯²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÞ»ßºö¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤¹°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Õ»Ö¤ä¥â¥é¥ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ©¸æ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÅªÂ¦ÌÌ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ä²óÉü¤Î»ëÅÀ¤È°ÂÁ´ÂÐºö¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºàÀè¡§¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾ÉÀìÌç¼£ÎÅ¤òÃ´¤¦°åÎÅµ¡´Ø
¡¡º£²ó¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°åÎÅË¡¿ÍÍ¥¤Ê¤®²ñ ´ç¤ÎÁãÉÂ±¡¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£¡¡Æ±±¡¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÀº¿À²ÊµßµÞ°åÎÅ¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÓÏÊÊ¡ËÀìÌç¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£°ÍÂ¸¾É¤«¤é¤Î²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼£ÎÅÊý¿Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ÎÌò³ä
¡¡´ç¤ÎÁãÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤ÅÅ»Ò¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖALC-MobileⅢ¡×¤ò¼£ÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢°û¼ò¤ò¡Ö´ÉÍý¡¦´Æ»ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Ï¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤¬¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¡×¤òµÒ´ÑÅª¤ËÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°û¼ò¹ÔÆ°¤äÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°åÎÅ¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÉü¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ä¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¸¡ÃÎ·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÑÀª¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦´¶¡¦¼õÍÆ¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Æ±±¡¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£▶¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖALC-MobileⅢ¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/ALC-Mobile3
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°åÎÅÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö±¿Å¾¤ò»ß¤á¤ëÁõÃÖ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ°û¼ò¤äºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡È´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·ÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤«¤é»Ù±ç¤Ø
º£²ó¤Î¥æー¥¶ー¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É¼£ÎÅ¤È¸òÄÌ°ÂÁ´µ»½Ñ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾ÂÐºö¤ò¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡×¤«¤é¡Ö»Ù±ç¡×¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤ò¡¢È³Â§¤Î¤¿¤á¤Îµ¡´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÉü¤È°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤äµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ ¥æー¥¶ー¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ËÜ¼èºàÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥æー¥¶ー¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ▶ ¥æー¥¶ー¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊPDF¡Ëhttps://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260119/696d8ddda1210.pdf¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IL¿ä¿Ê»ö¶ÈÉôE-mail:info@tokai-denshi.co.jp ¢£Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IL¿ä¿Ê»ö¶ÈÉôInstagram¡§https://www.instagram.com/tokai_denshi_ilX¡§https://x.com/tokai_denshiLine¡§@700xyfip ¢£Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¡¦ÃÏ°è·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÃÏ°è¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://transport-safety.jp/archives/26257 ¢£¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸Ä¿ÍÁõÃå¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯.com¡§https://alcohol-interlock.com/
¢£ÅÀ¸Æµ¡´ïµÚ¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÅÅ»Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È ¡§ https://shop.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È ¡§ https://transport-safety.jp/