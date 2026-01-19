ÅìµþÅÔ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÖTokyo Co-inNovators¡×»öÌ³¶É¼çºÅ Âè6²ó¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê»Ù±ç ¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤ ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¸þ¤±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡× https://famione.com/benefit/¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî Í¦²ð¡Ë¤ÏÅìµþÅÔ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÖTokyo Co-inNovators¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè6²ó¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê»Ù±ç ¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È～½÷À³èÌö»Ù±ç/¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯～¡×¤Ë¤Æ¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shakaikadai.metro.tokyo.lg.jp/matching/pitchevent06_event.html
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÖTokyo Co-inNovators¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´6²ó¤ÎºÇ¸å¤Î²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè6²ó¤Ï¡Ö½÷À³èÌö»Ù±ç/¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×6¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¼Ò¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤ÎÀÐÀî¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
ÅìµþÅÔ¡¡¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÖTokyo Co-inNovators¡×
¡Ø¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê»Ù±ç ¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È～½÷À³èÌö»Ù±ç/¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯～¡Ù
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û 2026Ç¯£±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡18¡§00～20¡§30
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡¡¡ Tokyo Innovation Base¡Ê¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡¡¡¡¡¡¢¨¸òÎ®²ñ¤Ï²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û¡¡¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÂç´ë¶È¡¦Ãæ·øÃæ¾®´ë¶È¤Î
·Ð±ÄÁØ¡¢»ö¶È³«È¯µÚ¤ÓÅê»ñÀÕÇ¤¼Ô¡¦¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±ÄÁØ¡¢»ö¶È³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô
¡Ú»²²Ã¿½¹þ¡Û https://forms.office.com/e/v6Ri5CPd2E
¡Ú¿½¹þ¡ºÀÚ¡Û¡¡¡¡2026Ç¯1·î19Æü(·î) 17:00
¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Î³µÍ×ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê ¡ß Åö»ö¼Ô¤Î¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤Î2¼´¤Ç¤´»Ù±ç
Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ä¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¸Ä¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤äÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÂ¥¿Ê¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×Æ³Æþ´ë¶È¤Î¼Ò°÷/½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¼Ò³°¤Î´Ç¸î»Õ¤ä¿´Íý»Î¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤«¤ÄÆâÍÆ¤ò²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢ÉÔÄ´¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¾å»Ê¡¦¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹*1¡£´ÉÍý¿¦¤ä»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤ØÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¡¢Íý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ÎÉý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê´¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º*2¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯9·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤äTBS¸üÀ¸²ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Æ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊANA¡Ë¡¢°ËÆ£ÃéÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ø¤â¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢·²ÇÏ¸©Í¸³ÚÄ®¤Ê¤É¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤«¤éÃæ³ËÅÔ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤ä½èÊý¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)
*1 ½Ð½ê¡§Æ¯¤¯½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¸þ¾å°Ñ°÷²ñHP¤è¤ê¡ÊÅìµþÅÔ¼Â»Ü,2023-5,ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯½÷À3500¿Í¡Ü´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô200¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ë
*2 ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ê¤É¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·¼È¯¡¢·î·Ð¡¦£Ð£Í£Ó¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó
½êºßÃÏ ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐÀî¡¡Í¦²ð
ÀßÎ©Æü 2015Ç¯6·î1Æü
£Õ£Ò£Ì https://famione.co.jp/
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁêÃÌ https://lp.famione.com/
¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅnet https://funin-info.net/
¡¦ÍñÁãÇ¯Îð¥Á¥§¥Ã¥¯¥¥Ã¥È FCheck https://fcheck.famione.com/
¡¦»ÒµÜÆâ¥Õ¥íー¥éCHECK KIT https://flora.famione.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡Mail¡§ info@famione.com¡¡TEL¡§080-2243-6995