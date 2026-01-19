【豪華景品が当たる福引も！】リサ・ラーソンとトンカチストアの限定ショップ「りさやと豆とんかち＠のこぎり」が代官山エリアにオープン！

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、リサ・ラーソンとトンカチストアのPOP UP 「りさやと豆とんかち＠のこぎり」を開催中です。本企画は、ギャラリー「のこぎり」（東京都渋谷区猿楽町）の2026年最初の展示として、2026年2月23日（月・祝）まで開催いたします。

ギャラリーのこぎりでは、2026年1月10日（土）より営業を開始しております。リサ・ラーソンのポップアップショップ「りさや」に、小さなトンカチストア「豆とんかち」がくっついて、のこぎりの2026年は「りさやと豆とんかち」が開催中。

本企画は、のこぎりの2026年をスタートさせる最初のイベント。

会場ではリサ・ラーソンのアイテムはもちろん、「豆とんかち」コーナーとして、マリアンヌ・ハルバーグ、ドナ・ウィルソン、エレオノール・ボストロムの作品やアイテムも展開します。

小さなスペースに、入りきらないほどの個性が集まった、にぎやかで見応えのある空間をお楽しみいただけます。

また会期中は、店頭にて5,500円（税込）以上お買い上げのお客様を対象にした福引チャレンジも実施。

スウェーデン製陶器やガラス作品などが当たるチャンスをご用意しました。

開催概要

タイトル：りさやと豆とんかち（LISA LARSON & TONKACHI STORE）

会期：2026年1月10日（土）～2月23日（月・祝）

※木・金・土・日・祝のみ営業

営業時間：12:00～19:00

定休日：月・火・水（祝日の場合は営業）

会場：ギャラリーのこぎり

東京都渋谷区猿楽町5-17 第一西尾ビル2F



■ご来場の際の注意事項

※エレベーターはありません

※現金でのお支払いはできません

（各種クレジットカード／電子マネー／QRコード決済対応）

※会場内は撮影禁止です

■福引チャレンジ実施中！

開催期間：2026年1月10日（土）～2月23日（月・祝）

ご参加について：店頭にて 5,500円（税込）以上お買い上げのお客様が対象です。

※1会計につき1回／合算・分割会計不可

景品例

・リサ・ラーソンのスウェーデン製陶器

・エレオノール・ボストロム 陶器作品

・アレッサンドラ・バルデレスキ グラス ほか

※福引にご参加いただいた方全員に、景品をご用意しています。

ご注意

・なくなり次第終了となります。

・福引は店頭でのお買い物に限ります。

・景品はお選びいただけません。

・景品の換金・返金・返品・交換はできません。

・混雑時はお待ちいただく場合がございます。

・内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。



■トンカチストアの新商品も店頭に並んでいます。

主張のあるソルト＆ペッパー（Ureshino）\9,900新しい用途のためのバケツ（Ureshino）\13,200香水瓶のかびん（Ureshino）\9,900



■会場の様子

リサ・ラーソンのスウェーデン製陶器はお顔を見比べて選んでいただけます。ぬいぐるみ、ミニタオル、スリッパなどのギフトにおすすめのアイテムをご用意しております。リサ・ラーソンのマイキーやはりねずみのグッズが目白押し！【新商品】カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）2026年の主役「ココロシズカの午」の関連商品も揃っています。にっぽんのリサ猫 オンライン未発売の新作も店頭でご覧いただけます。マリアンヌ・ハルバーグドナ・ウィルソンエレオノール・ボストロム



■アーティストについて

Lisa Larson （リサ・ラーソン）/陶芸家

1931年、スウェーデンの南部に生まれた。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年、フリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。1992年、Keramikstudion（ケラミークステューディオン）を設立。現在、自身は経営からは退くが、同工房を中心に作品は作り続けられている。近年では日本の窯元で制作することも多い。

・トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp/

・リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp/

・ギャラリーのこぎり

https://www.nokogiribytonkachi.jp/