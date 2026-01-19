SamuraiAI、検索からレポート作成まで完結する新機能『Deep Research』を公開

株式会社Kiva

株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役：野尻 航太）は、当社が提供する、自動ブラウザ操作が可能なワークフロー型AIエージェント「SamuraiAI」において、インターネット上の膨大な情報から必要な情報を自律的に探索・分析・集計する新機能「Deep Research（ディープリサーチ）」をリリースしたことをお知らせします。

本機能により、従来は人が数時間かけて行っていた「検索、複数サイトの比較、情報の裏付け、レポート化」という一連のリサーチ業務を、SamuraiAIが数分で完結させることが可能になります。

■ 「Deep Research」機能とは

DeepResearch機能の正式リリース

Deep Researchは、AIエージェントがユーザーの指示（プロンプト）を理解し、自らブラウザを操作してインターネット上の情報を深掘りする機能です。

単一のキーワード検索結果を要約するだけでなく、AIが「次にどのサイトを見るべきか」を自律的に判断します。複数の情報を収集し、信頼性を検証した上で、構造化されたレポートを自動生成します。

■ 主な活用シーン

本機能は、情報の鮮度と正確性が求められる、以下のようなビジネスシーンで真価を発揮します。

・市場・競合調査： 特定業界の最新トレンドや、競合他社の新サービス、価格体系を網羅的に調査。

・ターゲット企業の分析： 営業活動の前に、対象企業のプレスリリース、決算資料、採用情報などを収集し、課題やニーズを推測。

・技術・事例のリサーチ： 自社導入を検討しているSaaSツールの評判や、他社での活用事例、最新の法規制などを多角的に調査。

・コンテンツ制作の基礎調査： 記事や資料作成のために、公的統計や信頼性の高い記事から根拠データを収集。

■ 開発の背景

日々の業務において調査を行う際、現代では情報が溢れすぎており、最適な答えに辿り着くまでに膨大な時間が費やされています。検索エンジンでヒットしたサイトを一つずつ開き、内容を読み込み、信頼性を確かめ、それをExcelやPowerPointに書き写す。こうした作業としてのリサーチは、本来人間が集中すべきクリエイティブな時間を奪っています。

SamuraiAIの強みを活かし、自ら調べる・まとめるという作業をゼロにするため、本機能を開発いたしました。

■ SamuraiAIサービス概要

DeepResearch機能のワークフロー設定画面

SamuraiAIは、誰でも簡単に業務自動化を実現できるワークフロー型AIエージェントです。

自然言語での指示やドラッグ＆ドロップ操作のみで、業務ワークフローを構築することができます。

また、AIによるブラウザ自動操作が可能で、ワークフロー型かつブラウザ自動操作を行うAIエージェントとしては世界初のサービスです（特許申請中）。

複数のWebサービスと連携でき、データ入力・資料作成・メール送信などの反復業務をAIが自動で実行します。

非エンジニアでも、自社に最適な自動化ワークフローを構築することが可能です。

■株式会社Kiva

ワークフロー設定画面

代表者 ：代表取締役 野尻 航太

所在地 ：東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F

URL ：https://kiva.co.jp

事業内容 ：

・安心して買える保証サービス「proteger(https://hi.helloproteger.com/)」

・ウェブアクセシビリティツール「ユニウェブ(https://hellouniweb.com/)」

・業務自働化AIエージェント「SamuraiA(https://samuraix.ai/)I」

■本リリースに関するお問い合わせ先

メールアドレス：media@kiva.co.jp

広報担当者 ：小林