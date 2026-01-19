【505名調査】エンタープライズAIプラットフォーム利用率はAzure OpenAI 7.5%、Bedrock 6.7%、Vertex AI 4.6%と判明

Ragate株式会社

Ragate株式会社（以下、ラーゲイト）(https://www.ragate.co.jp/)は、2025年12月に情報システム部門・DX推進室所属のビジネスパーソン505名を対象とした「エンタープライズAIプラットフォーム選定実態調査」を実施いたしました。

本調査の結果、Azure OpenAI Serviceが7.5%でトップシェア、Amazon Bedrock 6.7%、Google Vertex AI 4.6%という利用実態が明らかになりました。Microsoft環境との統合を強みとするAzure OpenAIが既存資産を持つ企業を中心に浸透する一方、マルチモデル戦略を採用するAmazon Bedrockが6.7%と急成長を見せており、企業のAI基盤構築における選択肢の多様化が顕著に表れています。また、セキュリティ懸念が42.2%で最大の課題となっており、消費者向けサービス(ChatGPT: 46.3%)からエンタープライズプラットフォームへの移行が加速していることも判明しました。。

調査実施の背景

生成AIの業務活用が本格化する中、多くの企業が「ChatGPTを直接使う」段階から「自社専用のAI基盤を構築する」フェーズへと移行しています。しかし、情報漏洩やセキュリティリスクへの懸念から、消費者向けサービスのまま全社展開を進めることに躊躇する企業が増加しています。

その解決策として注目されているのが、エンタープライズ向けAIプラットフォームです。データ非学習保証、日本リージョン対応、プライベートエンドポイント--企業が求めるセキュリティ要件を満たしながら、既存のクラウド環境と統合してAIを活用できる環境を実現します。

しかし、Azure OpenAI、Amazon Bedrock、Google Vertex AIなど選択肢が増える中、どのプラットフォームを選ぶべきかという新たな課題が生まれています。既存クラウド環境、利用したいモデル、ユースケース--それぞれの企業が抱える要件は異なり、最適なプラットフォーム選定には明確な判断基準が必要です。

ラーゲイトでは、エンタープライズAIプラットフォームの利用実態を定量的に明らかにし、企業の選定を支援するため、情報システム部門・DX推進室所属で決裁権・選定権を持つ505名を対象に調査を実施しました。

調査結果のハイライト

1. Azure OpenAI 7.5%がトップ:Microsoft環境との統合が最大の強み

エンタープライズAIプラットフォームの利用状況

エンタープライズAIプラットフォームの利用状況は以下のように分布しています。

Azure OpenAI Service 7.5% - Microsoft 365連携

Amazon Bedrock 6.7% - マルチモデル戦略

Google Vertex AI 4.6% - Gemini統合

Azure OpenAI Serviceが7.5%(約13社に1社)でトップを獲得しました。Microsoft 365との完全統合、Azure Active Directory(Entra ID)による認証統合、Power Platformとの連携などの強みにより、既存のMicrosoft環境を持つ企業を中心に浸透していることが明らかになりました。

Azure OpenAI Serviceの主な選定理由

Microsoft環境との統合: Copilot for Microsoft 365とのシームレスな連携、既存のAzureアカウントで利用開始が可能

エンタープライズセキュリティ: データの学習利用オプトアウト保証、日本リージョン(東日本・西日本)での運用、VNet統合によるプライベートアクセス

既存投資の活用: Azure利用実績がある企業は追加契約なしで利用開始、既存のセキュリティポリシーをそのまま適用

2. Amazon Bedrock 6.7%:マルチモデル戦略とサーバーレス親和性で差別化

Amazon Bedrockは利用率6.7%

Amazon Bedrockは利用率6.7%ながら、マルチモデル戦略とAWSエコシステムとの統合という独自の強みで急速に注目を集めています。

Amazon Bedrockの3つの強み:

マルチモデルアクセス: Claude 3.5 Sonnet、Meta Llama 3.1、Amazon Titanなど複数ベンダーのモデルを統一APIで利用可能、ベンダーロックインの回避

Claudeへの独占的アクセス: Anthropic Claudeの最新モデルに早期アクセス、日本語性能に優れたClaude 3.5 Sonnetが利用可能

AWSエコシステムとの統合: Lambda、SageMaker、S3等との連携、既存のIAMポリシーをそのまま適用、サーバーレスアーキテクチャでのコスト最適化

AWSを主要クラウドとして利用する企業や、複数のLLMモデルを使い分けたい企業に選ばれており、特にサーバーレスアーキテクチャとの親和性の高さが評価されています。

3. 既存クラウド環境が選定の最重要基準:セキュリティ懸念42.2%でエンタープライズ移行加速

調査では42.2%が「情報漏洩・セキュリティリスク」を課題として認識しており、エンタープライズプラットフォームへの移行を促進する最大の要因となっています。

プラットフォーム選定のポイント:

１. Azure環境が中心の場合 → Azure OpenAI Service

Microsoft 365との連携が容易で、既存のAzureアカウントで利用開始可能

２. AWS環境が中心の場合 → Amazon Bedrock

Lambda、SageMaker等との連携が容易で、マルチモデル戦略により柔軟なAI活用が実現

３. GCP環境が中心の場合 → Vertex AI

Google Workspaceとの統合、Gemini 1.5 Proの100万トークン超長文コンテキストが魅力

プラットフォーム選定において最も重要な基準は既存クラウド環境との親和性であることが判明しました。既存のIAMポリシー、セキュリティ設定、ネットワーク構成をそのまま活用できることで、導入コストと運用負荷を最小化できるためです。

また、3プラットフォームともデータ非学習保証、プライベートエンドポイント、監査ログ、暗号化、日本リージョン対応といった基本的なセキュリティ機能を標準で提供しており、消費者向けサービスとの明確な差別化要因となっています。

ラーゲイトの考察と今後の展望

調査結果から、エンタープライズAIプラットフォーム市場はまだ浸透の初期段階(合計約18.8%)にありながら、セキュリティ要件の厳格化とともに急速な成長期に突入していることが明らかになりました。

Azure OpenAI Serviceの7.5%という数字は、Microsoft 365環境を持つ企業においては既に「約13社に1社」が活用している水準であり、エンタープライズAI基盤の定番としての地位を確立しつつあります。一方、Amazon Bedrockの6.7%という利用率は、マルチモデル戦略という新しい選択肢を企業に提供し、単一ベンダーへの依存を回避したい企業層を獲得しています。

今後、生成AI活用は消費者向けサービスからエンタープライズプラットフォームへ明確にシフトしていくと予測されます。セキュリティ懸念が42.2%に達している事実は、企業がAI活用を試験段階から本格展開段階に移行する際、エンタープライズプラットフォームが必須要件となることを示しています。

選定の最重要基準は既存クラウド環境との親和性であり、新たなプラットフォームを導入する際、既存環境との統合コストや運用負荷を最小化することが、迅速な展開と継続的な運用を実現する鍵となります。Azure環境ならAzure OpenAI、AWS環境ならBedrock、GCP環境ならVertex AIという選択が合理的であり、既存のクラウド投資とセキュリティポリシーを最大限活用できるかが成功要因となります。

ラーゲイトでは、AWS Service Delivery Program認定パートナーとして、Amazon Bedrockを活用したエンタープライズAI基盤の構築を支援しており、今後もエンタープライズAIプラットフォームの普及と企業のAI基盤構築を支援してまいります。

企業情報

サービス概要

