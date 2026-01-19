アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー　トヨタ自動車「TOYOTA GAZOO Racing」と“パートナーシップ契約”継続いたします

フィットイージー株式会社全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社 (本社：岐阜市、以下：当社)は、トヨタ自動車株式会社のモータースポーツ活動を担う「TOYOTA GAZOO Racing」(以下：TGR)と、昨年に続き2026年度も、パートナーシップ契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

TGRはトヨタ自動車株式会社が運営するモータースポーツ部門で、世界ラリー選手権など、世界中のさまざまなモータースポーツイベントに参加しておりますが、当社は昨年に続き、TGRのFIA 世界ラリー選手権（WRC）へ参戦する、「TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（以下：TGR-WRT）」の活動を応援いたします。また2026年はTGRの若手ドライバーを育成する「WRCチャレンジプログラム」への活動を支援いたします。

◆TGR×フィットイージー 連携について2026年シーズン TGR-WRT 参戦車両リバリ（RALLY1）

本契約により2026FIA 世界ラリー選手権（WRC）にエントリーするTGRラリーカー（RALLY1）のサイドドア（2か所）に当社ロゴを掲示。またレーシングスーツ、チームユニフォームへのロゴ掲示（胸部分）をいたします。

今後「TGR WRCショーカー」を当社のイベント等で展示し、スポーツとしてのモータースポーツの発展や認知の強化してまいります。

◆2025年 TGR-WRT戦績

FIA世界ラリー選手権 (WRC)において、開幕6連勝を果たすなど圧倒的な強さを見せ14戦のうち12戦で表彰台の頂点に立ち、メーカーのプライドを賭けて戦うマニュファクチャラーズのタイトル争いでは残り2戦を残し、5年連続となるマニュファクチャラーズタイトルを獲得しました。

◆TGR WRCチャレンジプログラム×フィットイージー

「WRCチャレンジプログラム」は、必ずしも豊富な競技経験を持つ選手に限らず、未経験者や競技歴の浅い方であっても、将来性や挑戦する意欲を重視して選考を行う育成プログラムです。これにより、ラリードライバーを目指す多くの若者に対して広く門戸が開かれています。

選考を通過したドライバーは、ラリー競技の本場であるフィンランドにおいて、ラリーのためだけに設計された実践的かつ過酷なトレーニングプログラムに参加します。走行技術はもちろん、フィジカル・メンタル・車両理解に至るまで、世界で戦うために必要な要素を総合的に磨くことができる、非常に充実した環境が用意されています。

さらに、本プログラムは世界最高峰の舞台で戦うWRCトップチームの直下で運営されており、現場の最前線に立つ指導陣から直接指導を受けることが可能です。世界基準のノウハウを間近で学びながら成長できる環境は若手ドライバーにとって、世界を目指すための最短距離となっています。

当社は本プログラムへの協賛を通じて、モータースポーツ分野における人材育成と挑戦の場づくりを支援するとともに、世界で活躍する若手ドライバーの成長に貢献してまいります。

2026年シーズン TGR-WRT 参戦車両リバリ（RALLY2）

◆フィットイージー 代表取締役社長・國江仙嗣コメント

「昨年に引き続き、TGR様とパートナーシップ契約を継続できることを、大変光栄に思っております。2025年シーズンにおいて5年連続でマニュファクチャラーズタイトルを獲得されたTGR-WRTのご活躍には心より敬意を表します。世界最高峰の舞台で結果を積み重ね続ける姿は挑戦し続けることの大切さや、その先にある価値を私たちに改めて感じさせてくれます。」

「当社はこれまで本パートナーシップを通じ、WRCという素晴らしいモータースポーツの魅力をより多くの方に伝えることに取り組んでまいりました。今後もTGR様とともに、WRCをより一層盛り上げていくとともに、モータースポーツの価値や感動を社会に広げていきたいと考えております。」

「また本年より協賛を開始したWRCチャレンジプログラムを通じ、世界で活躍する若手ドライバーの育成に貢献できることを大変意義深く感じています。未来に挑む若い世代を支え、次代を担う人材の成長に寄与してまいります。」

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,356,005,125円

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：245店舗 ※2026年1月19日現在

U R L：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）