ブルーシャークス公式戦ホストゲームで4年連続開催！『有明ガーデン ファミリーマッチデー』親子で楽しめるラグビー観戦体験

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）が運営する複合商業施設「有明ガーデン」（所在地：東京都江東区）は、「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」に所属する「清水建設江東ブルーシャークス」の公式戦ホストゲームにおいて、4年連続となる『有明ガーデン ファミリーマッチデー』を開催いたします。

本企画は、ラグビー観戦を通じて親子で特別な時間を共有していただくことを目的に、有明ガーデンと清水建設江東ブルーシャークスが連携して実施する取り組みです。

「ファミリーが一日中楽しめる施設」をコンセプトに掲げる有明ガーデンでは、広大な敷地を活かしたイベント展開や、地域・スポーツとの連携を積極的に行っており、スポーツ観戦を“特別な体験”として家族で楽しむ機会を創出してきました。

当日は、毎年ご好評をいただいている「エスコートファミリー」を実施します。抽選で選ばれた親子が選手とともにピッチへ入場し、公式戦の高揚感を間近で体感いただけます。



また、試合のハーフタイムには、来場者が参加できる抽選会を実施し、有明ガーデン内の温浴施設やホテルレストランの招待券、お買物券などが当たります。さらに、試合終了後には、試合で最も活躍した選手を称えるMVP賞の贈呈も行い、試合を多角的に盛り上げます。

2024-25有明ガーデンファミリーマッチデーの様子

■ 有明ガーデン ファミリーマッチデー 開催概要

開催日：2026年2月28日（土）

試合：清水建設江東ブルーシャークス ホストゲーム vs NECグリーンロケッツ東葛

会場：江東区夢の島競技場（東京都江東区夢の島1-1-2／新木場駅より徒歩約5分）

実施内容：

・選手エスコートファミリーの実施

・ハーフタイム抽選会の実施

・MVP賞の提供

※エスコートファミリーは、有明ガーデン館内告知および、清水建設江東ブルーシャークスのメールマガジン等を通じて募集します。

※ハーフタイム抽選会は、当日ご来場の皆さまを対象に実施します。

一般社団法人清水建設江東ブルーシャークスについて

会社名：一般社団法人清水建設江東ブルーシャークス

所在地：東京都江東区豊洲4-2-2 豊南堂ビル3階

設立：2022年4月4日

代表者名：豊田 桃介

URL：https://blue-sharks.jp/

住友不動産商業マネジメント株式会社について

会社名：住友不動産商業マネジメント株式会社

設立：2017年2月9日

代表取締役社長：山本 直人

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

事業内容：商業施設の管理・運営（有明ガーデン、羽田エアポートガーデン、東京ガーデンシアター）

URL：https://www.sumifu-shogyo.co.jp/

有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて

無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/

所在地：東京都江東区有明2-1-8

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約1,800台

アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分

営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。※営業時間が変更になる場合があります。

主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ロフト、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、サーティワンアイスクリーム、ペコちゃんmilkyドーナツ、タコベル、ドミノ・ピザ、イオンスタイル、ビオラルなど

