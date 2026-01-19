【国内最大級！】チューブそり200ｍコース　1/18（日）よりオープンしました!!（国営滝野すずらん丘陵公園）

国内最大級！「チューブそり200ｍコース」オープン！

一般財団法人 公園財団「チューブそり200ｍコース」スタート地点からの眺め：2026年1月19日（月）撮影「冬の滝野」といえば「チューブ滑り」

冬の滝野の代名詞「チューブそり」200ｍコースを昨年より21日早い1/18（日）より利用開放しました。

国内最大級となる200ｍロングコースを雪煙を上げながら一気に滑り降りるスピードは爽快感＆迫力満点！大人も子供も大満足のスノーアクティビティです。

そりゲレンデについて :https://www.takinopark.com/sledding/そりゲレンデについて（1/19現在）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_1_d0fb1df92125ce5ada8b3ef2992b3cd9.jpg?v=202601191051 ]ロープトウについて（1/19時点で運行開始時期未定）過去のロープトウ運行状況

チューブそりのスタート地点までラクラク移動できます。

※1/19現在、積雪不足の為ロープトウは利用できません。徒歩で頂上へ移動となります。

※運行開始時期が決まり次第、公園HP・SNS等にてお知らせいたします。

そりゲレンデだけじゃない！滝野のそり遊びスポット3選！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_2_c6adaf036b8caa70cf9442421b77aee5.jpg?v=202601191051 ]そりゲレンデYouTub :https://www.youtube.com/watch?v=mO0AB5Gqt14１.プッチそりコーナー

知る人ぞ知るスポット！

渓流ゾーンのロッジゆきざさ前にある、なだらかなチューブそりゲレンデです。

比較的待ち時間なく、そり遊びを楽しむことができます！

場所：渓流ゾーン

最寄り駐車場：渓流口駐車場

無料レンタル：チューブそり

※個数に限りがございます。

※そりの持ち込み・ご利用は可能です。

２.滝野の森ゾーン（尻すべり）

札幌市内とは思えない大自然の中で思いっきり雪遊びが楽しめる「滝野の森ゾーン」。

雪の中で思いっきり遊ぼう！

場所：滝野の森ゾーン

最寄り駐車場：南駐車場

無料レンタル：尻すべりマット

※個数に限りがございます。

３.ちびっ子そりコーナー

「チューブそり」はまだ怖い…

そんなお子様におすすめ！

様々な無料レンタルそりも用意しています！

場所：そりゲレンデ

最寄り駐車場：東口駐車場/中央口駐車場

無料レンタル：プラスチックそり

※個数に限りがございます。

※レンタルそりは他の場所では使えません。

「ファミリーゲレンデ」1/15（木）より全面オープン！

2026年1月19日（月）撮影

積雪不足に伴い、1/3（土）より半面のみオープンしておりましたが、1月第3週のまとまった降雪により、1/15（木）より全面オープンしました。

「ファミリーゲレンデ」の特徴は、平均斜度7度のなだらかで幅広なゲレンデ。

リフトもゆっくりなスピードのため、スキーやスノーボードデビュー初心者の方や小さなお子様も安心して滑ることができます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_3_fcab814e29d2ea554ea40d587cc1e0f5.jpg?v=202601191051 ]ファミリーゲレンデについて :https://www.takinopark.com/ski-snowboard/お財布に優しい＆ゆっくり運行「リフト情報」

滝野スノーワールドのリフトは、一般的なゲレンデのリフト料金よりも安価であるため、短時間の練習やスキーなどをまずは体験してみたい方も気軽にお楽しみいただけます。

またリフトの運行スピードもゆっくりなので、小さなお子様や初心者の方も安心してご利用いただけます。

リフト料金

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_4_91f0a7da4082323a617deb9eb1761d85.jpg?v=202601191051 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_5_a98df5cba42dafb9d1ea3a47458bdeb8.jpg?v=202601191051 ]

※1 小人は15歳未満

※２土・日・祝日 および札幌市内の小学校の冬休み期間

そり遊びやスキーと併せて楽しめる！おすすめの雪遊び

広い公園の中では「スノーシュー」や「チューブそり」はもちろん、自由に「雪遊び」もおすすめ！

寒い冬こそ外遊びを楽しみましょう！

お問い合わせ先

国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

