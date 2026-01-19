【国内最大級！】チューブそり200ｍコース 1/18（日）よりオープンしました!!（国営滝野すずらん丘陵公園）
国内最大級！「チューブそり200ｍコース」オープン！
「チューブそり200ｍコース」スタート地点からの眺め：2026年1月19日（月）撮影
「冬の滝野」といえば「チューブ滑り」
冬の滝野の代名詞「チューブそり」200ｍコースを昨年より21日早い1/18（日）より利用開放しました。
国内最大級となる200ｍロングコースを雪煙を上げながら一気に滑り降りるスピードは爽快感＆迫力満点！大人も子供も大満足のスノーアクティビティです。
そりゲレンデについて :
そりゲレンデについて（1/19現在）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_1_d0fb1df92125ce5ada8b3ef2992b3cd9.jpg?v=202601191051 ]
ロープトウについて（1/19時点で運行開始時期未定）
過去のロープトウ運行状況
チューブそりのスタート地点までラクラク移動できます。
※1/19現在、積雪不足の為ロープトウは利用できません。徒歩で頂上へ移動となります。
※運行開始時期が決まり次第、公園HP・SNS等にてお知らせいたします。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_2_c6adaf036b8caa70cf9442421b77aee5.jpg?v=202601191051 ]
そりゲレンデYouTub :
そりゲレンデだけじゃない！滝野のそり遊びスポット3選！
１.プッチそりコーナー
知る人ぞ知るスポット！
渓流ゾーンのロッジゆきざさ前にある、なだらかなチューブそりゲレンデです。
比較的待ち時間なく、そり遊びを楽しむことができます！
場所：渓流ゾーン
最寄り駐車場：渓流口駐車場
無料レンタル：チューブそり
※個数に限りがございます。
※そりの持ち込み・ご利用は可能です。
２.滝野の森ゾーン（尻すべり）
札幌市内とは思えない大自然の中で思いっきり雪遊びが楽しめる「滝野の森ゾーン」。
雪の中で思いっきり遊ぼう！
場所：滝野の森ゾーン
最寄り駐車場：南駐車場
無料レンタル：尻すべりマット
※個数に限りがございます。
３.ちびっ子そりコーナー
「チューブそり」はまだ怖い…
そんなお子様におすすめ！
様々な無料レンタルそりも用意しています！
場所：そりゲレンデ
最寄り駐車場：東口駐車場/中央口駐車場
無料レンタル：プラスチックそり
※個数に限りがございます。
※レンタルそりは他の場所では使えません。
「ファミリーゲレンデ」1/15（木）より全面オープン！
2026年1月19日（月）撮影
積雪不足に伴い、1/3（土）より半面のみオープンしておりましたが、1月第3週のまとまった降雪により、1/15（木）より全面オープンしました。
「ファミリーゲレンデ」の特徴は、平均斜度7度のなだらかで幅広なゲレンデ。
リフトもゆっくりなスピードのため、スキーやスノーボードデビュー初心者の方や小さなお子様も安心して滑ることができます。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_3_fcab814e29d2ea554ea40d587cc1e0f5.jpg?v=202601191051 ]
ファミリーゲレンデについて :
https://www.takinopark.com/ski-snowboard/
お財布に優しい＆ゆっくり運行「リフト情報」
滝野スノーワールドのリフトは、一般的なゲレンデのリフト料金よりも安価であるため、短時間の練習やスキーなどをまずは体験してみたい方も気軽にお楽しみいただけます。
またリフトの運行スピードもゆっくりなので、小さなお子様や初心者の方も安心してご利用いただけます。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_4_91f0a7da4082323a617deb9eb1761d85.jpg?v=202601191051 ]
リフト料金[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/635_5_a98df5cba42dafb9d1ea3a47458bdeb8.jpg?v=202601191051 ]
※1 小人は15歳未満
※２土・日・祝日 および札幌市内の小学校の冬休み期間
そり遊びやスキーと併せて楽しめる！おすすめの雪遊び
広い公園の中では「スノーシュー」や「チューブそり」はもちろん、自由に「雪遊び」もおすすめ！
寒い冬こそ外遊びを楽しみましょう！
お問い合わせ先
国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）
札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター
住所：北海道札幌市南区滝野247番地
TEL：011-594-2222
