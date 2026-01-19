【株式会社くるめし様】バクヤスAI 記事代行でパートナーが1人増えた安心感を。スピード感と柔軟な対応力で新たなSEO施策を検証。

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社(https://techsuite.co.jp/)（以下「TechSuite」）は、株式会社くるめし(https://www.kurumeshi.co.jp/)様（以下「くるめし」）に、運営する生成AIを活用した記事作成代行サービス「バクヤスAI 記事代行」を通じて、同社が所有するサービスのメディアを支援いたしました。

くるめしは、日本最大級の法人・団体向けお弁当予約サイト「くるめし弁当(https://www.kurumesi-bentou.com/)」を運営する企業です。今回は、導入の背景やその成果について、マーケティンググループ マーケティングチームマネージャーの山崎一真様にお話を伺いました。

お問い合わせまでの背景を教えてください。

くるめし弁当サービスサイト

弊社のサービスは基本的には検索流入がメインとなっております。リスティング（CPC）広告などは自前で運用しているのですが、課題となっていたのは、サービス本体（予約サイト）のドメインにコンテンツが不足していたことでした。

現状でもオウンドメディアの運用は行っていますが、サービス本体の集客をさらに強化したいと考えたとき、テクニカルなSEOやコンテンツ制作をすぐに自社で完結させるのは難しいという判断がありました。そこで、法人のお客様の多様なニーズに応えるコンテンツをスピーディーに作成いただけるパートナーを探していたところ、御社に行き着きました。

「バクヤスAI 記事代行」導入の決め手を教えてください。

一番の決め手は「スピード感」です。選定の際、施策を素早く実行できる体制を重視していました。

また、弊社のニーズに対して柔軟に対応いただける「オプションサービス」が豊富だったことも魅力でした。特に「画像の作成」や「専門家監修」といったサービスは、コンテンツの質を高める上で非常に興味があった分野です。これらをTPOに応じて組み合わせて活用できる点が、他社にはない強みだと感じ、導入を決めました。

導入後はどのような効果がありましたか？

まず、自社リソースだけでは不可能だった「多角的なキーワードへのアプローチ」がスピーディーに実現できています。

弊社のサービスは利用シーンや価格帯が非常に幅広いため、多くのお客様のニーズを網羅するには大量のコンテンツが必要でした。これまでは「テクニカルなSEO施策をすぐには実行できない」という課題がありましたが、バクヤスAIを導入したことで、人間や素人では到底不可能なスピードとテキスト量で、精度を維持したまま記事を量産できる体制が整いました。

これにより、これまでリーチできていなかった多様な法人ニーズを「囲い込む」ためのマーケティング戦略が、一気に加速したと感じています。

実際に使用されて感じた、「バクヤスAI 記事代行」の魅力はありますか？

「AIを1つのツールとして使いこなし、パートナーが1人増えた」ような感覚で取り組める点です。

プロンプトを入れて出た結果をそのまま納品するのではなく、AIと担当者の方が細かく調整したものを納品いただけるので、安心感があります。弊社の要望に応じて適宜表現を変更いただくなど、すり合わせも円滑です。

特に驚いたのは、修正依頼への対応スピードです。初期段階で認識の齟齬があった際、ほぼゼロベースでの戻しをお願いしたことがあったのですが、1週間以内、記憶では5営業日もかからずに再納品されました。再納品物のイメージも良く、コミュニケーションが非常に円滑にとれるサービスだと実感しています。

どのような企業におすすめですか？

スピード感を重視し、かつ多様なニーズに合わせたコンテンツ制作を求めている企業様におすすめです。自社のリソースだけでは手が回らない、あるいは専門的な要素（画像作成や監修など）を柔軟に盛り込みたい場合に、バクヤスAI 記事代行は非常に強力な味方になってくれるはずです。単なる「代行」ではなく、共に成果を目指す「パートナー」としての価値を求める企業にはぴったりだと思います。

■ 株式会社くるめしについて

国内最大級の法人向けフードデリバリーサービス「くるめし弁当」やケータリング予約サイト「シェフコレ」を運営。

会社名：株式会社くるめし

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ (https://www.kurumesi-bentou.com/)）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）