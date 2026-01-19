『あおぎり高校』×『南葛SC』初のコラボレーショングッズが2月4日(水)より発売決定！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、サッカークラブ「南葛SC」とのオフィシャルクラブスポンサー契約に伴う取り組みの一環として、viviONが運営するVTuberグループ『あおぎり高校』と『南葛SC』のコラボレーショングッズを販売することをお知らせいたします。

今回のグッズは、あおぎり高校メンバーの「山黒音玄（やまぐろ ねくろ）」と「うる虎がーる（うるとらがーる）」が南葛SCのユニフォームを身にまとった特別コラボビジュアルを使用。あおぎり高校と南葛SC、双方のサポーターの皆様が楽しめるこだわりのデザインをご用意いたしました。

2026年2月4日(水)より、ゲオ対象店舗（立石店・新小岩店）および公式オンラインストア「viviON BLUE」で、期間限定のメモリアルなグッズとして販売を開始いたします。

■企画の背景：南葛SC×viviONのパートナーシップを象徴する特別企画

viviONは、漫画家・高橋陽一先生が代表を務めるサッカークラブ「南葛SC」の想いに共感し、現在はオフィシャルクラブスポンサーとしてその活動を支援しております。

この度、これまでのパートナーシップを象徴する特別な取り組みとして、ファンの皆様と共にさらなる盛り上がりを作るべく、あおぎり高校メンバーによるコラボレーションを実施する運びとなりました。

試合観戦のお供にはもちろん、普段使いもしやすいラインナップとなっております。ぜひお手に取っていただき、viviONと共に、葛飾からJリーグ、そして世界を目指す南葛SCへ熱いご声援をお願いいたします。

■販売概要

ゲオ立石店・ゲオ新小岩店（あおぎり高校出張所）：

2026年2月4日(水) ～ 3月31日(火)

ゲオ立石店：https://geo-online.co.jp/store/02776/

ゲオ新小岩店：https://geo-online.co.jp/store/07874/

viviON BLUEオンライン（あおぎり高校購買部）：

2026年2月4日(水) 12:00 ～ 3月31日(火) 23:59

※本コラボグッズは上記期間のみの期間限定販売となります。

■コラボ記念グッズ ラインナップ（価格はすべて税込）

◆あおぎり高校 南葛SCコラボ記念グッズ ユニフォーム風Tシャツ：6,600円

南葛SCの象徴的なユニフォームデザインとviviONのデザイン性をミックス。応援用としてはもちろん、スポーツにも最適な高い通気性の素材を使用しています。

◆マフラータオル：2,200円

観戦の必需品！ コラボビジュアルを大胆にあしらったデザインです。

◆アクリルスタンド（山黒音玄 / うる虎がーる）：各1,650円

ユニフォーム姿の二人を机などに飾れる定番アイテム。

◆缶バッジセット：1,100円

カバンや帽子につけて、推しのアピールに。

◆ステッカー（山黒音玄 / うる虎がーる / 山黒音玄＆うる虎がーる）：各550円

2人のメンバーの単体と、名シーンのビジュアルもモチーフにしたステッカー。

■イラストレーター情報

イラスト： ごとー（@NEKOCAT510(https://x.com/NEKOCAT510)）

■南葛SCについて

「南葛SC」は葛飾区をホームタウンとし、区民、行政、スポンサー企業とともにJリーグ参入を目標に、葛飾区の活性化に貢献するサッカー団体です。2020年2月にはJリーグ入りに必要な前段階の資格となる「Jリーグ百年構想クラブ」に認定されました。

『キャプテン翼』のように皆様に愛される選手、クラブチームとなり、また子供たちに「夢」と「希望」を育みます。サポーターに希望と誇りを共有し、社会発展に貢献します。

「南葛SC」公式サイト：http://www.nankatsu-sc.com/

■VTuberグループ『あおぎり高校』

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2026年1月時点)

あおぎり高校 公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

(C) viviON, inc. 2023

■【株式会社viviON】

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。

https://vivion.jp/recruit/﻿