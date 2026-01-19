『でびるコネクショん』のオンラインくじ「eeoくじ」が販売中！　公式イラストを使った豪華景品に、気持ちが高ぶること間違いなし!!

株式会社Ａ３

悪魔わからせアドベンチャーゲーム『でびるコネクショん』のオンラインくじ「eeoくじ」が、2026年1月14日(水)より通販サイト「eeo Store online」にて販売中！

本作は、悪魔のでびるんと共に個性豊かなキャラクターを召喚し、相手の高ぶった気持ち「感情オーラ」を魔力に変換して回収していくアドベンチャーゲームです。

今回の「eeoくじ」の景品には、可愛さ満点の公式イラストを使用した新作グッズが登場。作品ならではの魅力がぎゅっと凝縮された「eeoくじ」の詳細を、たっぷりお届けします！



開催情報

販売期間：2026年1月14日(水)～2月2日(月)

販売価格：1回880円（税込）

お届け日：2026年3月下旬頃を予定しております。

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7416?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1052)

S賞からE賞まで、公式イラストを使用した豪華景品がラインナップ！

【景品一覧】

S賞 アクリルジオラマ（全1種）

A賞 マグカップ（全1種）

B賞 ゆらゆらアクリルスタンド（全1種）

C賞 アクリルぷちスタンド（全10種）

D賞 キャラクリアケース（全3種）

E賞 缶バッジ（全8種）

※C賞、D賞、E賞はランダムで1種が当たります。

「eeoくじ」購入特典はポストカード！

『でびるコネクショん』の「eeoくじ」を1会計で5枚ご購入ごとに、ポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント！

「eeoくじ」を購入した記念として、ポストカードもぜひゲットしてみてください♪

Wチャンス賞もお見逃しなく！

Wチャンス賞は、メインビジュアルを使用したキャンバスボード（18cm×14cm）。なんと、ばやちゃお先生の直筆サイン入りです！

期間中に「eeoくじ」を5枚以上まとめてご購入いただいた方の中から抽選でプレゼントしますので、Wチャンス賞の当選結果もお楽しみに♪



■抽選期間＆景品

・1月14日(水)～2月2日(月)

・キャンバスボード（0号Fサイズ）全1種

S賞 アクリルジオラマ（全1種）

一番レアなS賞には、キャラクター大集合のアクリルジオラマが登場！ 台座にパーツを差し込んで組み立てることで奥行きが生まれ、キャラクターたちが目の前に現れたかのような臨場感を味わうことができます。

また1会計50回のご購入でS賞が確定に。詳細は画像をチェックしてみてください！

A賞 マグカップ（全1種）

A賞には、普段使いしやすい陶器製マグカップがラインナップ。大きさはおよそ縦10cm×横8cmで容量は350mlと、お好きな飲み物をたっぷり注げるサイズです。

でびるんたちとほっと一息ついてみてはいかがでしょうか？

B賞 ゆらゆらアクリルスタンド（全1種）

B賞には、動きのあるギミックが楽しめるゆらゆらアクリルスタンドが登場。ゆらゆらと可愛く揺れる「でびるん&クピャドエル」に、ほっこり癒されてください！



C賞 アクリルぷちスタンド（全10種）

C賞のアクリルぷちスタンドは、大きさおよそ7cm×7cm以内。手のひらサイズなのでご自宅だけでなく職場のデスク周りにも飾りやすく、またお出かけ先での記念撮影にもぴったりなアイテムです！

D賞 キャラクリアケース（全3種）

D賞のキャラクリアケースは、特典ポストカードなどA5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の紙類を収納できる便利な硬質クリアケース。

大事な紙類の保管やチケットホルダーとして活躍するだけでなく、イラストを鑑賞するためのインテリアとして飾るのもおすすめです！

E賞 缶バッジ（全8種）

E賞には、定番アイテムの一つである缶バッジ（5.7cm）が登場。でびるんたちの全身姿がデザインされているので、お顔やポーズをぜひお手元でじっくりとご堪能ください！



(C)BAYACHAO / Devil Connection

