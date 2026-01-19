【夜のクラゲは泳げない×渋谷餃子】聖地・渋谷で“夜のコラボ”が実現！TVアニメ『ヨルクラ』の世界観を表現した限定メニューが2月2日より登場

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、2026年2月2日（月）より、渋谷を舞台としたオリジナルTVアニメ『夜のクラゲは泳げない』とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。 作品の舞台（聖地）である渋谷に本店を構える当ブランドが、作中に登場するアーティスト「JELEE」やキャラクターたちをイメージしたコラボメニューを展開。視覚と味覚で作品の世界に浸れる特別な体験を提供します。

■ コラボレーションの背景：同じ「渋谷の夜」を彩る存在として

TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』は、夜の渋谷を舞台に、少女たちが匿名アーティスト「JELEE」を結成し、自分たちの“好き”を表現していく青春群像劇です。 一方、私たち「渋谷餃子」もまた、創業以来、渋谷の街で働く人々や遊ぶ人々の「夜の食」を支え続けてきました。「作品のファンの方々が聖地巡礼で渋谷を訪れた際、作品の世界観に浸ったまま、語り合える場所を作りたい」そんな想いから、同じ「渋谷」にルーツを持つ両者のタイアップが実現しました。センター街や宮下公園など、作中のスポットを巡った後は、ぜひ渋谷餃子でコラボメニューを囲み、“ヨルクラ”の熱量を感じてください。

■ TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』について

2024年に動画工房によって制作されたオリジナルTVアニメーション。 “自分の好きを見つけたい”ーーアイデンティティに溢れる街、渋谷。夜の渋谷をプカプカと漂っては何者にもなれずにいる少女は、ひとつの特別な出会いをきっかけに変わり始める。 イラストレーター、元アイドル、Vtuber、作曲家。世界から少しだけはみ出した少女たちが結成した匿名アーティスト「JELEE」。自分じゃない“私たち”なら――輝けるかもしれない。

公式サイト： https://yorukura-anime.com/

公式X（Twitter）： https://x.com/yorukura_anime

■ コラボメニュー概要

作中のモチーフである「クラゲ」や、キャラクターのイメージカラーを取り入れた、SNS映え間違いなしの限定メニューが登場します。

まひるの『あったかチーズチゲ餃子』

冬に人気のチゲ餃子に、まひるの優しさのようなまろやかなチーズをたっぷりかけました。

価格：650円（税込）

花音の『ふわとろたまごチャーハン』

パラパラのチャーハンを、花音の明るさをイメージしたふわとろたまごで包みました。

価格：950円（税込）

キウイの『最強ポテトサラダ』

キウイの髪色やファッションを明太子と大葉で表現した、ほどよい辛みが広がるあと引く味わいのポテトサラダ。

価格：650円（税込）

めいの『熱烈マーボーナス』

めいの抱える熱烈な想いのような、アツアツの火力で仕上げたマーボーナスです。

価格：950円（税込）

フルーツ香るノンアルカクテル まひるのストロベリー

価格：950円（税込）

フルーツ香るノンアルカクテル 花音のブルーハワイ

価格：950円（税込）

フルーツ香るノンアルカクテル キウイのキウイ

価格：950円（税込）

フルーツ香るノンアルカクテル めいのブドウ

価格：950円（税込）

■ オリジナルコラボグッズ・ノベルティ

コラボメニューを一品ご注文毎に「コラボ限定オリジナルコースターを全14種からランダムでプレゼント！

本コラボレーションでは、作品の世界観を落とし込んだオリジナルコラボグッズ・ノベルティを多数ご用意しております。

グッズ内容・配布条件などの詳細は、下記コラボレーション特設サイトにてご確認ください。

▼『夜のクラゲは泳げない』×渋谷餃子コラボ特設サイト

URL：https://alcohol-inc.jp/news/yorukura/

■ 開催概要

開催期間： 2026年2月2日（火）～ 2月28日（土）

実施店舗： 渋谷餃子 渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店

各店、店内を『ヨルクラ』仕様に装飾（パネル展示など）させていただきます、是非視覚と味覚から作品の世界をお楽しみください 。

■ 薄皮餃子専門 渋谷餃子について

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。

■会社概要

会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F

代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志

事業内容：飲食店の総合開発及び運営

URL：http://www.mpkitchen.co.jp/