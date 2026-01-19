【夜のクラゲは泳げない×渋谷餃子】聖地・渋谷で“夜のコラボ”が実現！TVアニメ『ヨルクラ』の世界観を表現した限定メニューが2月2日より登場
株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、2026年2月2日（月）より、渋谷を舞台としたオリジナルTVアニメ『夜のクラゲは泳げない』とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。 作品の舞台（聖地）である渋谷に本店を構える当ブランドが、作中に登場するアーティスト「JELEE」やキャラクターたちをイメージしたコラボメニューを展開。視覚と味覚で作品の世界に浸れる特別な体験を提供します。
【渋谷・新宿・恵比寿 各店へのご予約はこちら 】
https://lit.link/shibuyagyouza
■ コラボレーションの背景：同じ「渋谷の夜」を彩る存在として
TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』は、夜の渋谷を舞台に、少女たちが匿名アーティスト「JELEE」を結成し、自分たちの“好き”を表現していく青春群像劇です。 一方、私たち「渋谷餃子」もまた、創業以来、渋谷の街で働く人々や遊ぶ人々の「夜の食」を支え続けてきました。「作品のファンの方々が聖地巡礼で渋谷を訪れた際、作品の世界観に浸ったまま、語り合える場所を作りたい」そんな想いから、同じ「渋谷」にルーツを持つ両者のタイアップが実現しました。センター街や宮下公園など、作中のスポットを巡った後は、ぜひ渋谷餃子でコラボメニューを囲み、“ヨルクラ”の熱量を感じてください。
■ TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』について
2024年に動画工房によって制作されたオリジナルTVアニメーション。 “自分の好きを見つけたい”ーーアイデンティティに溢れる街、渋谷。夜の渋谷をプカプカと漂っては何者にもなれずにいる少女は、ひとつの特別な出会いをきっかけに変わり始める。 イラストレーター、元アイドル、Vtuber、作曲家。世界から少しだけはみ出した少女たちが結成した匿名アーティスト「JELEE」。自分じゃない“私たち”なら――輝けるかもしれない。
公式サイト： https://yorukura-anime.com/
公式X（Twitter）： https://x.com/yorukura_anime
■ コラボメニュー概要
作中のモチーフである「クラゲ」や、キャラクターのイメージカラーを取り入れた、SNS映え間違いなしの限定メニューが登場します。
まひるの『あったかチーズチゲ餃子』
冬に人気のチゲ餃子に、まひるの優しさのようなまろやかなチーズをたっぷりかけました。
価格：650円（税込）
花音の『ふわとろたまごチャーハン』
パラパラのチャーハンを、花音の明るさをイメージしたふわとろたまごで包みました。
価格：950円（税込）
キウイの『最強ポテトサラダ』
キウイの髪色やファッションを明太子と大葉で表現した、ほどよい辛みが広がるあと引く味わいのポテトサラダ。
価格：650円（税込）
めいの『熱烈マーボーナス』
めいの抱える熱烈な想いのような、アツアツの火力で仕上げたマーボーナスです。
価格：950円（税込）
フルーツ香るノンアルカクテル まひるのストロベリー
価格：950円（税込）
フルーツ香るノンアルカクテル 花音のブルーハワイ
価格：950円（税込）
フルーツ香るノンアルカクテル キウイのキウイ
価格：950円（税込）
フルーツ香るノンアルカクテル めいのブドウ
価格：950円（税込）
■ オリジナルコラボグッズ・ノベルティ
コラボメニューを一品ご注文毎に「コラボ限定オリジナルコースターを全14種からランダムでプレゼント！
本コラボレーションでは、作品の世界観を落とし込んだオリジナルコラボグッズ・ノベルティを多数ご用意しております。
グッズ内容・配布条件などの詳細は、下記コラボレーション特設サイトにてご確認ください。
▼『夜のクラゲは泳げない』×渋谷餃子コラボ特設サイト
URL：https://alcohol-inc.jp/news/yorukura/
■ 開催概要
開催期間： 2026年2月2日（火）～ 2月28日（土）
実施店舗： 渋谷餃子 渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店
各店、店内を『ヨルクラ』仕様に装飾（パネル展示など）させていただきます、是非視覚と味覚から作品の世界をお楽しみください 。
■ 薄皮餃子専門 渋谷餃子について
「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。
