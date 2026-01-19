【新小３～新小５対象】理社を得点源にして難関中合格へ！2026年度「理社グループ授業」を開講します。

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社駿台ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、最難関中学受験専門個別指導塾「スペックＴＯＭＡＳ」にて、新小３～新小５を対象に「理社グループ授業」を開講いたします。

詳細URL：https://www.tomas.co.jp/spec/group_course/(https://www.tomas.co.jp/spec/group_course/)

Spec.TOMASオリジナル教材を使い、毎週１～２回の授業で効率よく学習します。

後回しになりがちな理社を計画的に進めておくことで、難関中合格への大きなアドバンテージをつくります。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/626_1_6ed7ad1459b703eb82066923553e1f16.jpg?v=202601191051 ]

■【スペックＴＯＭＡＳとは？】

最難関中学受験に特化したエリート個別指導コースです。

画一的な集団指導で合格をめざすのではなく、一人ひとりの個性に即した個別指導で合格をめざす。

―そんな理想の中学受験を選択しませんか？

〈指導の特徴〉

１．精鋭講師による完全１対１個別指導

生徒一人に先生一人の完全個別指導です。ホワイトボードを使った解説指導により、解答のプロセスをわかるまで徹底的に指導するとともに、発問を通して自分の言葉で表現する力を伸ばします。指導を担当するのは、最難関中学への合格実績が豊富な講師。合格までの道のりを熟知した講師だからこそできる、最高品質の授業です。

２．最難関校に特化した合格逆算カリキュラム

最難関校合格に向けた逆算カリキュラムで指導します。授業のたびに担任が進捗を確認し、カリキュラムに反映させることで、ムリ・ムダなく合格に必要な力を養成していきます。算・国については小５までに受験に必要な全単元をひと通り終わらせ、早期に志望校対策に注力します。集団進学塾と比較して圧倒的なアドバンテージが得られます。

３．オリジナル教材・テスト

入試に精通した講師や専門部署が、過去の入試を分析して作成した個別指導専用オリジナル教材を使用。最難関校の受験に向けての土台作りから難問対策まで、合格に必要な力を効率的に伸ばせる独自の構成になっています。また、月例テスト、学校別そっくり模試などを定期的に開催。合格まであと何が足りないのかを浮き彫りにし、個別指導で課題を解決していきます。

４．一貫した成績管理教務担任システム

最難関校を突破するためには、「生徒」「保護者」「講師」「担任」の四者の相互理解が不可欠です。保護者への進捗報告や課題の共有、生徒との学習相談、講師面談でカリキュラムの進捗確認や指導を担任が責任をもって行うことで、生徒の成績を一貫して管理します。四者が一体となってコミュニケーションを緊密にすることで、日々の課題解決に臨みます。

■会社概要

株式会社 駿台ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.sundai-tomas.co.jp/

事業内容：最難関校受験対策に特化した進学個別指導塾

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

