「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」コミカライズ記念コラボイベントin スモールワールズ開催！2026/2/6（金）～3/9（月）

ミニチュアミュージアム スモールワールズ TOKYOは、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）の人気ゲーム『パラノマサイト』の公式スピンオフ作品『パラノマサイトFILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅』コミックス上巻の発売を記念して、コラボイベントを開催いたします。

開催期間：2026年2月6日（金）～2026年3月9日（月）

■プログラム

1. マンガのワンシーンをジオラマで楽しもう！

3D化したパラノマサイトの世界を楽しめるのはスモールワールズだけ！

コミック第1話に登場する印象的なシーンをジオラマ化しました。

また、別のシーンを表現した特大パネルのフォトスポットが登場します。お楽しみに♪



場所：3階 関西国際空港エリアそば



※写真は制作中のものです。実際のジオラマとは異なる場合があります。

2. キャラ探しゲーム／コンプリートして抽選会に参加しよう！

1/80の小さな世界にまぎれた登場人物たちを全て見つけよう！

コンプリートすると、下記プレゼントが当たる抽選会にご参加いただけます。

- 特賞 弐乃ちゃんorミヲちゃんのキャラクターフィギュア（カラー、1/80サイズ） またはご自身のフィギュア（Mサイズ）作成券- 参加賞 パラノマサイト特製カード

参加費：無料 ※おひとり様1回ずつ

場所：3階フロア各所



※内容は変更になる場合がございます。

3. ミュージアムカフェでは、特製ステッカー付きコラボメニューをどうぞ！

イベント期間限定で2種類のコラボメニューが楽しめます。

呪霊とたたかうミヲちゃんの担々麺 \1,350（税込）

呪霊をイメージしたにんにく香る黒マー油と、呪霊から弐乃ちゃんを助けるミヲちゃんのライスプレートをお楽しみください。

辛さひかえめの担々麺です。

文ちゃんと食べたかったミニクレープ \800（税込）

文ちゃんと約束したはずなのに一緒に食べられなかったクレープをイメージして。

イチゴチョコバナナアイスクレープに、「弐乃ちゃんのリボン」と「ミヲちゃんの星の髪飾り」のチョコレートを乗せました。

コラボメニュー1品注文ごとに特製ステッカーがついてくる！

コミックの1シーンを切り取った「ひとコマステッカー（全5種、ランダム）」をプレゼント！

※ノベルティはなくなり次第配布終了となる場合がございます。

場所： 2階ミュージアムカフェ

※内容は変更になる場合がございます。

『パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅』

ゲーム『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』のスピンオフコミカライズ作品。スクウェア・エニックス公式漫画アプリ「マンガUP！」で連載中。2026年2月6日、コミック上巻発売。

原作：石山貴也/漫画：桃山ひなせ/原作キャラクターデザイン：小林元

マンガUP！：https://www.manga-up.com/

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

昭和後期の日本、墨田区を舞台に、呪いの力を得た9人の男女が七不思議に隠された＜呪いの秘術＞の行使を巡ってそれぞれの想いをぶつけ合う、群像ホラーミステリーADV。

呪いによって翻弄される個性的なキャラクター達、それぞれの思惑が絡み合い展開する物語は、あなた自身の手で結末へと導かれる。

制作：株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/paranormasight/

対象機種：Nintendo Switch(TM)／Steam(R)／iOS／Android

発売日：2023年3月9日（木）

■ スモールワールズTOKYO

東京有明にある総面積7,000平方メートル のアジア最大級のミニチュアミュージアム。サターンV型ロケットの打ち上がる「宇宙センター」エリアや、「エヴァンゲリオン」のエリア、旅客機が行き交う「関西国際空港」エリアなど、９つのエリアがあり、精巧な「動く」ミニチュアが楽しめる。自分そっくりのフィギュアが作れるプログラムが人気で、そのフィギュアは、展示エリアに住むこともできる。

正式名称：ミニチュアミュージアム スモールワールズTOKYO

英語表記：SMALL WORLDS TOKYO Miniature Museum

中国語表記（簡体字）：东京迷你世界博物馆

【営業時間】9:00~19:00（最終入場18:00）

