【医学部をめざす中高生対象】医学部受験専門の個別指導塾・予備校メディックＴＯＭＡＳ、春期講習を3月21日(土)よりスタート！

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年３月21日(土)より、医学部受験専門の個別指導塾・予備校「メディックＴＯＭＡＳ」による「医学部受験 完全１対１個別春期講習」を開講いたします。

詳細ページ：https://www.tomas.co.jp/medic/event/medic_spring_course/(https://www.tomas.co.jp/medic/event/medic_spring_course/)

医学部入試で合否の分かれ目となるのは、難問ではなく、基本・標準レベルの問題が確実に得点できているかです。しかし、多くの予備校では難問への対策が中心で、基本・標準レベルはおろそかになりがちです。また、集団指導では自分の弱点に絞って強化することが難しく、限界を感じている受験生も多いのではないでしょうか。

メディックＴＯＭＡＳなら、医学部入試に精通したプロ講師があなたの最優先課題に焦点を当てて１対１で効率的に弱点を潰し、４月までに基礎・基本を完成させて医学部合格への道筋を作ることが可能です。現時点で身についていないといけない「基礎・基本」を総チェックするなら、進級前の今がチャンスです。

■実施概要

■先輩もやっていた！ 弱点克服＆基礎固め

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/630_1_e88fbac4d8499883d5b44496edd110a0.jpg?v=202601191051 ]春期講習の無料相談はこちらから :https://www.tomas.co.jp/medic/contact/course/

Case１ こだわりすぎるクセを修正

東京慈恵会医科大(医)合格 O・Aさん 横浜雙葉高出身

・弱点

完璧主義なところがあり、一つの問いに固執して時間をロスしてしまっていた。

・メディックで弱点克服

「完璧にすることは大事なことだが、まずは、みんなができているところを確実に落とさないようにすることが重要」と繰り返し諭してもらい、徐々に克服。50点くらいだった生物は80点半ばに届くまでになった。

Case２ 苦手な部分をしらみつぶしに

横浜市立大(医)合格 I・Sさん 栄光学園高出身

・弱点

学習計画・目標を自分で立てるのが不得手。高３になると急に模試の判定が落ちた。

・メディックで弱点克服

ミスした問題を重点的に補強しながら、苦手な部分をしらみつぶしにしてもらえた。さらにほかの解法も教えてもらって視野が広がった。先生が冷静に判断して計画を立ててくれていたので、力をつけることに注力できた。

Case３ 最初の単元からやり直しができた

日本医科大(医)合格 K・Mさん 開成高出身

・弱点

特に理科２科目（物理と化学）に苦手意識があった。英語も基礎がしっかりしていなかった。

・メディックで弱点克服

物理は最初の単元から授業をしてもらい、やり直しができたことでその後の伸びにつながった。またT.A.も活用して、わからない問題を徹底的に教わるようにした。基礎力が備わってくると偏差値が上がっていった。

■１科目から受講OK！春にやっておきたい対策・プラン例

1. 弱点総チェックプラン

自分でも気づかない弱点をメディックＴＯＭＡＳのプロ講師が洗い出し、１対１で効率的に対策します。

2. 理科2科目完成プラン

原理原則から理解できているかを単元別に総チェック。本質的な理解を確実にし、受験基礎を完成させます。

3. 英語基礎見直しプラン

医学部受験で重要な科目となる英語。志望校の傾向に沿った英語基礎を１対１で徹底的に対策します。

○上記プランは一例です。現状の課題に応じた個別プランで対策します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■メディックＴＯＭＡＳの春期講習はここが違う

１．夢の志望校決定

現時点の偏差値における実力相応校ではなく、本当に行きたい「夢の第一志望校」を妥協なく選ぶ。それがメディックＴＯＭＡＳのこだわりです。

２．合格逆算カリキュラム

志望校の合格レベルと現状のあなたの学力の差を埋める「個人別カリキュラム」を作成します。

３．生徒１人に先生１人の完全１対１個別指導

メディックＴＯＭＡＳは生徒１人に先生１人の完全１対１個別指導です。医学部受験に精通したプロ講師があなただけの授業を展開します。

４．T.Aによる演習指導

現役医大生がT.A.（ティーチング・アシスタント）として質問対応や演習指導を行います。現役の医大生だからこそ知っている合格のための勉強法、解答方法を伝え、実戦力を鍛え上げます。

５．１単元１科目からも受講可、回数・曜日も自由

１単元１科目から受講できます。回数や曜日も自由に設定することができますから、無理・無駄がありません。

〇各教科のスペシャリスト

メディックＴＯＭＡＳでは、ＴＯＭＡＳ全校の中で特に医学部合格実績の高い実力講師や、大手予備校・医系専門予備校で実績のある講師を確保。各教科のスペシャリストが授業を担当します。

■メディックＴＯＭＡＳとは

プロ講師陣の詳しい紹介を見る :https://www.tomas.co.jp/medic/about/lecturer/

メディックＴＯＭＡＳは、進学個別指導塾ＴＯＭＡＳから生まれた完全１対１個別指導の「医学部受験に特化した」進学塾です。医学部入試に精通した精鋭のプロ講師陣が、生徒１人に先生１人のマンツーマン授業を行っています。

授業を担当する講師とは別に、医学部受験のノウハウを知り尽くした専属の担任社員も生徒一人ひとりをサポート。カリキュラムの管理・運用、受験校選びや面接、小論文、出願書類対策に至るまで、あらゆる課題を徹底的にマネジメントして、夢の第一志望校合格へ生徒を導いています。

