ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業計画および執行役員人事に関するお知らせ

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、 代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター）は、中長期的な成長戦略の一環として、ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業（以下「本事業」）の立ち上げおよび、本事業を担当する執行役員として William Wang （ウィリアム・ワン）氏を選任することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

背景と目的

当社は創業以来、「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションのもと、金融教育サービスを中核事業として展開してまいりました。

近年、デジタル資産、暗号資産およびブロックチェーン技術は、投資対象としての側面にとどまらず、金融インフラや社会経済システムの基盤として重要性を高めつつあります。特に、法定通貨をトークン化したステーブルコインの進展に加え、将来的には債券や株式に限らず、さまざまな実物資産（Real World Assets：RWA）がデジタル資産として発行・流通する社会への移行が見込まれています。

また、暗号資産および関連技術を巡る制度面においても、位置付けや規制の在り方について関係当局による検討が進められており、事業環境は大きく変化しています。

こうした環境変化を踏まえ、当社は、金融教育サービスにおけるデジタル資産・暗号資産に関する理解促進を進化させると同時に、ユーザーがブロックチェーン技術およびその利用環境に慣れ親しむことが、今後の金融リテラシー形成において重要であると考えております。

そのため当社は、教育コンテンツの提供にとどまらず、基盤となるインフラ領域において自ら事業者として関与し、実運用を通じた知見を獲得することが、中長期的な企業価値向上に資すると判断いたしました。

当社は、「金融教育」と「ブロックチェーン・インフラ」を二本柱とする中長期事業戦略（Two-Pillar Strategy）を掲げ、本事業をその Pillar 2 として推進する次第です。戦略全体の完成形を見据えつつ、実証と改善を繰り返しながら、アジャイルに実装を進める予定です。

本事業の概要

バリデーターノードの運営

本事業では、Proof-of-Stake（PoS）型の主要パブリックブロックチェーンにおけるバリデータノードの運営を中核とするインフラストラクチャー・サービスを行う方針です。

バリデータノードは、取引の検証および合意形成を担い、ネットワークの安全性と安定稼働に不可欠な基盤です。当社は、その運営を通じて、ステーキング報酬等の継続的な収益機会の獲得と、実務に基づく運用ノウハウの蓄積を目指します。

また本事業は、日本国内のみならず、世界各地におけるステーブルコインやRWAの発行・流通・決済を可能とするブロックチェーン基盤の運営と高度化に寄与することを目指します。

デジタル資産の保有方針

本事業の運営にあたり当社は、運用インフラの性能および効率性の向上に資する範囲でデジタル資産を保有する方針です。PoS型ブロックチェーンにおいては、より多くのトークンをステークしているノードが優先的に選定され、報酬水準が高まる仕組みが一般的です。

当社は、バリデータ運営に伴う価格変動リスクおよび収益について一体的に管理・評価するとともに、適切な内部統制およびリスク管理体制のもとで本事業を運営してまいります。

執行役員人事

【執行役員（担当）】

氏名：William Wang

役職：執行役員 ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業

略歴：南カリフォルニア大学在学中に起業、Chinasoft InternationalやNova River Capital等を経て、近年は暗号資産大手OSLの幹 部として従事

経営陣コメント

代表取締役 小川 亮

当社はこれまで、金融教育を通じて“おかねに対する意識と行動を変える”ことに取り組んできました。デジタル資産が社会の金融インフラへと進化するなか、学びを“知識”で終わらせず、ユーザーがこの技術の実体に触れ新たな金融の学習体験を促進することが次の責務だと考えています。バリデータ運営というインフラの実務から培った自社の体験を金融教育に活かし、教育とインフラの二本柱で、透明性とガバナンスを重視しながら中長期の成長基盤を築いてまいります。

執行役員 William Wang （ウィリアム・ワン）

ブロックチェーンは“投資対象”から“基盤”へと役割を広げています。バリデータ運営はネットワークの安全性と安定稼働を支える中核であり、実運用の知見は事業と教育の両方に波及します。上場企業としてのガバナンスと透明性を土台に、グリーンモンスターが日本におけるブロックチェーンインフラ領域のトッププレーヤーで存在感を高められるよう、段階的かつ着実に体制構築と運用高度化を進めていきます。

今後の見通し

当社は本事業について、引き続き慎重な調査・検討および専門家との議論を重ね、段階的に判断を行ってまいります。具体的な進捗や事業化の判断、業績への影響等について重要な事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

また、成長戦略全体を整理した中長期経営計画についても、適切なタイミングで公表する予定です。

グリーンモンスター株式会社について

「株たす」「トウシカ」「FXなび」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：グリーンモンスター株式会社

所在地 ：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者 ：小川 亮

設立 ：2013年7月29日

証券コード：157A(東京証券取引所グロース市場)

事業内容 ：体験型投資学習アプリ配信・金融教育事業

HP ：https://greenmonster.co.jp