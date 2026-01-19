【TRES】新ブランドロゴおよびMVVS決定のお知らせ

株式会社トレス

株式会社トレス（本社：東京都品川区、代表取締役：高居 慎司）は、創業15周年となる2026年1月19日に新たなブランドロゴを発表。さらに、「誰もが自分らしくスポーツと生きられる社会」の構築に向け、新たにブランドMVVS(Mission / Vision / Values / Slogan)を策定しました。

スポーツを楽しむ人、挑む人、支える人、それぞれの一歩を後押しする存在として、TRESはこれからもスポーツを愛するすべての人に寄り添いながら、より良い未来を創造していきます。

Move with purpose. - 意志をもって、動き続ける。 -

この度刷新したブランドロゴは、ハンググライダー、アルバトロス、マンタという三つのモチーフから着想を得て作られました。

緻密な設計で風を掴むハンググライダー。圧倒的な飛翔力のあるアルバトロス。水の流れを感じ取りながら、力強く進むマンタ。それぞれが、「自然の流れを捉え、自らの意志で進む姿」を象徴しています。ただの美しさではなく、意志のある動きが込められたこのロゴの象形に、私たちは完璧な均整ではなく、生きたバランスを見出しました。

それは止まらないという決意であり、ブランドが常に進化し挑戦し続けるという姿勢の表れでもあります。

誰もが自分らしくスポーツと生きられる社会へ

15周年の節目を迎えるに当たり、トレスではブランドの骨組みとなる【Mission / Vision / Values / Slogan】を策定しました。

スポーツがもっと身近で、自由で、可能性に満ちたものになるように。

TRESはスポーツブランドとして、競技を愛するすべての人の挑戦と自己表現を支えていきます。

- Mission

With sport and purpose, we shape a world where everyone belongs.

誰もが“自分らしくスポーツと生きられる社会”を、共に築いていく。

- Vision

Where sport meets tomorrow, things get exciting.

スポーツのそばで、未来をもっとおもしろく。

- Values

1. BE REAL｜本気はカッコいい

飾らない。ごまかさない。自分らしく、でも本気で向き合う姿が、TRESの原点。

2. MAKE IT HAPPEN｜やってみたいをカタチに

挑戦したい気持ちを後押しし、こだわりを実現するブランドでありたい。

3. FOR EVERY PLAYER｜すべてのプレイヤーのために

プロも、アマも、ファンも、チームも。どんな関わり方でも、スポーツを愛するすべての人に寄り添う。

4. GOOD DESIGN, GOOD FUNCTION｜良いものを、まっすぐに

美しさと使いやすさ。機能と感性。どちらも妥協しないものづくりを貫く。

5. BALANCE FOR IMPACT｜バランスが未来を強くする

お客様の想いに応えながら、TRESとしての価値と、それに見合う対価も大切にする。

利益は次の価値を生み出す資源となり、お客様とTRESのあいだに、信頼と価値が巡る関係を築いていく。

- Slogan

Be better through the sports

スポーツを通してよりよく。

代表取締役 高居 慎司コメント

平素より、当社の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

2011年の創業から15周年を迎える今年、ブランドのさらなる発展と社会への持続的な貢献を目的とし、ブランドロゴの刷新とMVVSの策定を行うことを決めました。

スポーツには人々の心を豊かにし、活力を与える不思議な力があります。そんなスポーツに関わる企業として、様々な競技を愛するすべての方の未来がより良いものとなるよう、そしてそこへの懸け橋になれるよう、当社も強い意志を持って進化を続けてまいります。

今後とも、トレスをよろしくお願い申し上げます。

【TRES】

TRESは、バレーボールやバスケットボール、フットボールやランニングなど、多様な競技に対応したアイテムを扱う総合スポーツメーカーです。2011年の創業以来、約100万着のチームオーダーユニフォームを提供するとともに、品質・デザイン・価格のバランスに優れた製品を展開しています。現役・元アスリートが多く在籍していることを強みとし、プレイヤー目線でのモノづくりでアスリートからファン・サポーターまで、スポーツに関わる全ての人に価値を提供しています。

「誰もが自分らしくスポーツと生きられる社会」の実現に向け、スポーツがもっと身近で、自由で、可能性に満ちたものになるように、スポーツを愛する全ての方と共に本気の挑戦を続けていきます。

