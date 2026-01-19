PUBG MOBILEがグローバルアーティスト「aespa」とコラボレーション

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、『PUBG MOBILE』においてグローバルアーティスト「aespa」とのコラボレーションが2026年1月15日(木)より開始したことをお知らせします。

本コラボレーションは、2026年1月15日(木)から2月28日(土)8:59までの期間限定で行われ、aespaコンセプトや楽曲を反映した多彩なゲーム内アイテムやゲーム内イベントを展開します。

本コラボレーションを通じて、プレイヤーはaespaコラボレーション限定のゲーム内アイテムを楽しむことができます。

登場するアイテムは、衣装セット4種、ヘルメット1種、銃器スキン2種、フライパン1種、エモート2種、ボイスカード5種で構成されており、ボイスカードにはメンバー別4種とイベント用のグループボイス1種が含まれます。

特に今回は、aespaの楽曲を活用した専用エモート「PUBGM X aespa - Whiplashエモート」および「PUBGM X aespa - Dark Artsエモート」が登場し、ゲーム内でaespaのパフォーマンスと世界観を体現できます。

あわせてゲーム内イベントも実施されます。

aespaボイスカード獲得イベントは1月15日(木)から2月1日(日)8:59まで開催され、4つのミッションを全て達成すると「PUBGM X aespa ボイス (EVENT)」を獲得できます。

コラボ記念ログインイベントは1月15日(木)から2月1日(日)8:59まで開催され、15日間全てログインするとaespaクレート交換券を12枚獲得することができます。

コラボ記念プレイイベントは2月1日(日)から2月16日(金)8:59まで開催され、全てのミッションを達成するとaespaクレート交換券を6枚獲得することができます。

PUBG MOBILE日本公式Xアカウントではaespaサイン入りCDとポスターが抽選で当たるキャンペーンを実施中です。

■『PUBG MOBILE』ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82433/table/362_1_9ec9aeaae1bf525853c6364e2431b447.jpg?v=202601190521 ]