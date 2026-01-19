「日本産の日」記念イベント開催、国産車オーナー募集開始
2026年2月3日（火）、千葉県南房総市に位置する会員制ドライビングクラブ、THE MAGARIGAWA CLUB にて、「日本産の日」をテーマとした特別イベントを開催いたします。
本イベントは、日本で生まれ、日本の技術・感性・ものづくり精神によって育まれてきた“日本産”の価値に改めて光を当てる一日として企画されました。クルマ、食、空間に至るまで、日本ならではの品質と美意識を体感いただけるプログラムをご用意しております。
富士山と東京湾を一望できる、日本唯一の完全会員制プライベートドライビングクラブを舞台に、日本産車両によるパレードラン、展示、フォトセッション、ならびに日本の食材を活かした飲食体験など、多角的な切り口から「日本産」の魅力をお楽しみいただけます。
THE MAGARIGAWA CLUB 会員様に限らず、日本産車両オーナーの皆さまにもご参加いただける内容となっております。
日本のものづくりに共感される多くの皆さまのご応募を、心よりお待ちしております。
■ イベント概要
● イベント名
日本産の日 @ THE MAGARIGAWA CLUB
● 開催日
2026年2月3日（火）13:00～（暫定）
● 会場
THE MAGARIGAWA CLUB（千葉県南房総市）
● 主催
Magarigawa Operations株式会社
● 内容（予定）
・日本産車両によるパレードラン
・車両展示
・フォトセッション
・施設紹介
● 地元マルシェ開催（順不同）
乳製品、和菓子、甘酒・地元野菜、ドライフラワー、マッサージ、手作りワッフル、試乗会
● 参加費
無料 ※交通費は自己負担となります
● 参加資格
日本産車両で当日ご来場いただける方
● 参加可能車両（一部ご紹介）
Honda NSX
Lexus LFA
Mazda RX-7、787B
Nissan Fairlady Z、GT-R、R390
Toyota 2000GT、AE86、Sports 800、Supra
ほか
● 参加方法
専用応募フォームよりエントリー ※応募多数の場合は抽選制
● 応募期間
2026年1月19日（月）～ 2026年1月28日（水）23:59まで
● 応募フォーム
https://forms.gle/cPNxrhxVSwZdpaeBA
■ ご参加にあたっての注意事項
・応募多数の場合、または特定モデルに応募が集中した場合は、抽選にて参加者を決定いたします。
・当選者には2026年1月29日（木）以降、メールにてご連絡いたします。落選者への個別連絡は行いません。
・ご招待予定台数：10台
・ご招待枠はパレードランのみ走行可能となります。
・ご招待枠は、ご参加いただける内容に一部制限がございますので、あらかじめご了承ください。
・ご来場の際は、事前に発行される車両通行証の提示が必要です。
・イベント当日に発生した事故・怪我等について、主催者は一切の責任を負いかねます。
・当日は主催者および関連メディアによる撮影を予定しており、撮影素材は公式SNSや媒体に使用される場合があります。
・応募時には個人情報の取り扱いへの同意および、来場予定車両の写真提出が必須となります。
・その他詳細は、参加確定者へ個別にご案内いたします。
■ お問い合わせ先
MAGARIGAWA Project Office
E-mail：info@magarigawa.com
公式HP：https://magarigawa.com
■ THE MAGARIGAWA CLUB について
THE MAGARIGAWA CLUBは、「どのサーキットにも似ていない、世界に唯一のドライビングクラブ」をコンセプトに、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドが開発した完全会員制ドライビングクラブです。
千葉県南房総市に位置し、全長3.5km、高低差80mを誇る唯一無二のドライビングコースを有します。
クラブハウスには、レストラン、温泉、スパ、プール、トレーニング施設、ファミリーラウンジを完備し、走る歓びと上質なくつろぎを同時に提供します。
名称：THE MAGARIGAWA CLUB
所在地：千葉県南房総市
開業：2023年7月
敷地面積：約100万平方メートル
コース設計：Tilke Engineers & Architects
公式HP：https://www.magarigawa.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/themagarigawaclub/
公式YouTube：https://www.youtube.com/c/THEMAGARIGAWACLUB