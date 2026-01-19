2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」がビックカメラグループを店舗ジャック！お馴染みのあのCMをオマージュした特別映像＆テーマソング歌唱も！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ）所属の2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」は、株式会社ビックカメラおよび株式会社ソフマップにて、2026年1月30日（金）から2月23日（月）までの期間限定で『クロノヴァグッズフェア in ビックカメラグループ』を開催することが決定いたしました。家電販売店という”身近な場所を舞台に、クロノヴァの世界観を立体的に体感できるコラボレーションをお届けいたします。

■スーツ姿で新生活に寄り添う完全描き下ろしビジュアル解禁

本フェアのテーマは「新生活」。春から始まる新たな一歩に寄り添う存在として、クロノヴァメンバー全員がスーツ姿に身を包んだ完全描き下ろしイラストで登場。普段のライブ衣装や配信で見せる表情とは一線を画す、知的で大人びたビジュアルは、ファンにとっても新鮮な驚きとなるはずです。この描き下ろしイラストは、会場限定グッズや店頭演出など、フェア全体を象徴するキービジュアルとして展開されます。

■あの「ビックカメラのテーマソング」をクロノヴァが歌唱！？店舗ジャック映像を放映

ビックカメラの店舗ビジョンやテレビ売り場にて、特別映像の放映が決定いたしました。映像は「ビックカメラのCMをクロノヴァ流にオマージュ」した特別な内容となっており、お馴染みのテーマソングをメンバーが歌唱。AKIBA・有楽町店の大型ビジョンをはじめ、対象店舗の店頭でしか見られない・聴けない特別なコラボレーションとなっております。思わず足を止めてしまう“耳と目を奪う店舗ジャック”として、ファンのみならず一般来店客にも強いインパクトを与えます。

■家電販売店だからこそ成立する、実用性×推し活グッズ

フェア期間中は、描き下ろしイラストを使用したPOPUPショップを展開。アクリルスタンドや缶バッジといった定番アイテムに加え、モバイルバッテリーやワイヤレス充電器、USBケーブル、デスクマットなど、日常使いできるガジェット系アイテムも充実しております。「推しを飾る」だけでなく、「推しと暮らす」。新生活シーズンにぴったりのラインナップが、家電販売店という場所ならではで展開されます。

さらに、期間中に対象商品を2,000円（税込）お買い上げごとに、「描き下ろしノベルティステッカー（白組／黒組）」をランダムで1枚プレゼントいたします。※なお、ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。また、期間中対象店舗の店頭にはメンバーの等身大スタンディを設置。買い物の合間に立ち寄れる気軽さと、思わずカメラを向けたくなる存在感で、思わず一緒に撮影したくなるフォトスポットとなっております。

■SNSでは、『#ビックロノヴァ』キャンペーン始動

イベント開催を記念して、X（旧Twitter）にてハッシュタグキャンペーンを実施いたします。X（旧Twitter）にて、ハッシュタグ「#ビックロノヴァ」を付けて投稿した方の中から抽選で10名様に「ノベルティステッカーセット」をプレゼントいたします。

この冬、ビックカメラグループの店頭で繰り広げられる“クロノヴァ体験”に、ぜひご注目ください。

■『クロノヴァグッズフェア in ビックカメラグループ』開催概要

《開催期間》

2026年1月30日（金）～ 2026年2月23日（月）

《開催店舗（全12店舗）》

【ビックカメラ】9店鋪

池袋本店、有楽町店、新宿西口店、横浜西口店、柏店、名古屋駅西店、なんば店、あべのキューズモール店、広島駅前店

【アニメガ×ソフマップ】3店舗

仙台駅前店、AKIBAアミューズメント館、天神1号館

■クロノヴァとは

Chrono▷◀Reverse（クロノヴァ）は、史上最も過酷な歌い手オーディション『VOISING THE NEXT PLAYERS』をくぐり抜けた6人で2024年3月にデビューした新規精鋭グループ。

クロノヴァは「対立」をコンセプトに掲げ、グループ内で「白組」「黒組」に分かれ、両グループがライバルとして切磋琢磨し、1つのグループとして大きく力を発揮していくグループ。従来の歌い手グループに多くあった王子様系から離れ、K-POPやHIP HOP要素を取り入れた音楽性が特徴。

2024年12月28日にグループ結成後初となるワンマンライブをKT Zepp Yokohamaにて2公演を開催。

2025年夏にZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブを開催し、大盛況のうち完遂。

メンバー

右（白組）上：甘夢れむ（あまゆめれむ）

真ん中：しゃるろ

下：かなめ

左（黒組）上：しの

真ん中：うるみや

下：ARKHE（アルケー）

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/91_1_380e47d201291237914074edb61854f1.jpg?v=202601190521 ]