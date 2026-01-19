宮武一貴トークショウinメタバースヨコスカ

横須賀市

横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信、観光PRを目的としたプロジェクト

「メタバースヨコスカ」を令和5年10月から推進しています。

この度、「メタバースヨコスカ」のSARUSHIMA WORLDにて、

公開2周年を迎えた「みかさロボ」の制作者、宮武一貴氏を招いたトークイベントを開催します！

宮武一貴氏による「みかさロボ」制作秘話トークイベントを開催します。

みかさロボ誕生の経緯や込めた思い、細部へのこだわりなど、

ここでしか聞けない、裏側のエピソードをお話しいただきます。

イベントの概要は以下のとおりです。

宮武 一貴（みやたけ かづたか）氏のプロフィール

- 日 時：令和8年1月23日（金曜日）21時00分～22時00分（予定）- 会 場：VRChat メタバースヨコスカ「SARUSHIMA WORLD」- 登 壇 者 ：宮武 一貴氏- 参 加 費 ：無料- 参加方法：メタバースヨコスカグループにご参加の上、グループインスタンスにお入りください。インスタンス開場時間：21:00（予定）グループURL：https://vrc.group/YKSKVR.6471PC／PCVR／MetaQuest で参加可能です。VRChat「バーチャルSANJO」グループに参加の上、グループインスタンスにお入りください。

「スタジオぬえ」所属。 メカニックデザイナー、イラストレーター、コンセプトデザイナー。

「マクロス」シリーズをはじめ、「宇宙戦艦ヤマト」「さらば宇宙戦艦ヤマト」のアンドロメダ、

劇場版「銀河鉄道999」のアルカディア号など、名立たる宇宙艦やロボットのメカデザインはもとより、豊富な知識と理論とコンセプチュアルな発想で、動植物・建築物から惑星まで、さまざまな作品世界のデザインを生み出しつづけている。

メタバースヨコススカについて

令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、

都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。

現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。

ワールド累計訪問者数は2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。

また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとする

ご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。

特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が10万ダウンロードを達成するなど、

大変好評をいただいています。

VRChatについて

- 公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/- X：https://twitter.com/metasuka_vr- BOOTH：https://metasukavr.booth.pm- VRChat：DOBUITA＆MIKASA WORLDhttps://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63SARUSHIMA WORLDhttps://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc

VRChat はアバター姿となって、

仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。

数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、

このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。

公式サイト：https://hello.vrchat.com/