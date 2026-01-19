【STUDIO BUZZ 仙台エリア3店舗目】BUZZ仙台大町、1月17日オープン！背面×天井LEDの映えるALL BLACKルーム登場、100円～で24時間365日利用可能！

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ（スタジオバズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、2026年1月17日（土）、宮城県仙台市青葉区に仙台エリア3店舗目となる「BUZZ仙台大町」をオープンしました。

BUZZ仙台大町OPENBUZZ仙台大町 公式サイト :https://buzz-st.com/sendai3

✦ BUZZ仙台大町の特徴

Ast スタジオ内観写真

・ 背面×天井LEDが映えるALL BLACKルーム「Ast」

BUZZ仙台大町の最大スタジオ「Ast」（30.3平方メートル ）は、背面×天井のLEDを搭載したALL BLACKルーム！撮影・ダンス練習・配信など、さまざまなシーンで映える空間をご提供します。

・ 5スタジオ・24時間365日営業

全5スタジオを完備し、24時間365日営業、100円～/30分で利用可能。

オンライン決済に対応しているため、予約から支払いまで全てスマホで完結します。

・ スタジオ詳細一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/312_1_bdff21bf38c1794cc65413be72461755.jpg?v=202601191051 ]

ソロ練習から大人数でのリハーサルまで、幅広いニーズに対応します。

AstBstCst/DstEst

※各スタジオの詳細は公式サイト(https://buzz-st.com/sendai3)をご確認ください。

✦ 1月17日～31日限定！オープン記念割引を実施

BUZZ仙台大町のオープンを記念して、2026年1月17日（土）～1月31日（土）の期間中、オープン記念割引を実施します！

この機会に、ぜひBUZZ仙台大町をご利用ください。

✦ 予約から利用まで受付不要のスマート運営

今すぐ予約する :https://buzz-st.com/sendai3※スタジオにより料金が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

ステップ1：オンライン予約

公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)

「BUZZ」でLINE検索 → トークルームに「仙台大町」と送信！

【今すぐ予約】 公式サイト： https://buzz-st.com/sendai3

ステップ2：お支払い方法選択

- オンライン決済(クレジットカード・PayPay)- 当日スタジオで現金払い

ステップ3:予約日に直接スタジオへ

受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。

✦ 施設概要

店舗名： BUZZ仙台大町

住所： 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2丁目6-3 N OMACHI 1階

オープン日： 2026年1月17日（土）

営業時間： 24時間営業（年中無休）

スタジオ数： 5スタジオ

料金： 100円～/30分

アクセス

- 大町西公園駅より徒歩4分- 青葉通一番町駅より徒歩6分- 仙台駅より徒歩15分

公式サイト： https://buzz-st.com/sendai3

✦ STUDIO BUZZについて

STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/

STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

